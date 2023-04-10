«Зенит», «Фенербахче», «Црвена Звезда» и еще один клуб РПЛ могут провести товарищеский турнир в июне – июле

Теги Зенит премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция высшая лига Сербия Црвена Звезда товарищеские матчи (клубы) Спорт-Экспресс Футбол

«Зенит» может организовать товарищеский турнир летом.

По информации «Спорт-Экспресса», в Санкт-Петербурге планируют организовать товарищеский турнир с участием «Зенита», «Фенербахче», «Црвены Звезды» и еще одного клуба Мир РПЛ из первой восьмерки.

Проект турнира уже подготовлен, он согласовывается со всеми сторонами. Ожидается, что турнир пройдет в конце июня – начале июля.

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34 комментария

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Gladiator91
Суперлига курильщика
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Саша Пушкин
Ответ Александр Беляков
Оренбург - Фенербахче было бы интересно)
БЕЛГРАД, 5 апр – РИА Новости. Военнослужащие Сербии проведут в середине июня учения с военными США и других государств-партнеров, заявил сербский министр обороны Милош Вучевич.
"В середине июня на юге Сербии будут учения армии США, Сербии и 10 стран-партнеров "Платиновый волк".

Чёт братушки какие- то не братушки совсем...
Очередной нож в псину от партнёров.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Julia_Lawyer
Спасибо, знаю. Но это же вы писали: "По логике второй клуб РПЛ это Сочи, у них и играть удобно".
Тут да моя ошибка
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Julia_Lawyer
Ответ Фёдор Кузнецов
Играть будут в Питере
Спасибо, знаю. Но это же вы писали: "По логике второй клуб РПЛ это Сочи, у них и играть удобно".
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Фёдор Кузнецов
Ответ Julia_Lawyer
Летом играть в Сочи - убийственно.
Играть будут в Питере
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Julia_Lawyer
Ответ Фёдор Кузнецов
По логике второй клуб РПЛ это Сочи, у них и играть удобно, и они стадион свой предоставляли для матчей Зенита с Црвеной
Летом играть в Сочи - убийственно.
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tony
Оренбург реально прикольный вариант, но только если сохранят тренера и состав.
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Злодей Спб
С удовольствием схожу на эти матчи, даже если билеты будут стоить как крыло от боинга. Потому как на эти матчи не нужен будет FAN ID.
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Михаил Савченко
Спартак было бы круто позвать
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Давид Agabekyan
Ответ ZenitTop
Ну если так то у Спартака тоже норм стадион,и у многих топ клубов хорошие стадионы,но и у Сочи хороший стадион
С кем Зениту легче договориться? С Сочи или с Спартаком?
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TheSportNik
Ну понятно, что это будет Спартак, то есть четвертый участник постоянный победитель таких турниров должен участвовать, это как в поговорке пиво без водки, денег на ветер или турнир товарищеский без Спартака тоже деньги на ветер и его никто смотреть не будет.
Ничего личного.
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Vyksa
наивные и наиглупейшие, ни какого турнира попросту не будет, закатите губу либо за щеку возьмите
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Дмитрий9779
Точно знаю,что на июнь у Зенита запланирован матч с Црвеной Звездой,но и турнир хорошо бы провести.
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Ковид 07.10.52
Ответ Фёдор Кузнецов
По логике второй клуб РПЛ это Сочи, у них и играть удобно, и они стадион свой предоставляли для матчей Зенита с Црвеной
Нет для такого турнирчика, сделанного под свой клубик, газовым надо из медиалиги вызывать...
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encaro_one
Сочи или Оренбург? Кто будет в первой восьмерке.
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Ковид 07.10.52
Продолжают издеваться над другими российскими клубами типы из одного города, организовавшие отлучение из международного футбола, а теперь для одного клуба на госсредства турнирчики организуют...лицемеры...
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Наталья Ларионова
Сочи, Ростов или Краснодар.
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a.k.a. DRAGON0928
Группа ЛЕ
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Фёдор Кузнецов
Ответ Dmitry Family
Это точно будет не московская команда у них там свои турики для Спартака, скорее всего это будет Краснодар
Или Сочи
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Фёдор Кузнецов
Ответ Caniball
Написано же, что в Санкт-Петербурге. Все матчи будут проведены в данном городе.
Сочи имеет преимущество тем что они свой стадион отдали для матча Зенит-Црвена Звезда
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avcgloronalduMU
Китай тогда уж
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ZenitTop
Ответ Фёдор Кузнецов
Да, но Сочи дал свой стадион на использование Зениту с матче с Црвеной
Ну это да
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Фёдор Кузнецов
Ответ ZenitTop
Ну если так то у Спартака тоже норм стадион,и у многих топ клубов хорошие стадионы,но и у Сочи хороший стадион
Да, но Сочи дал свой стадион на использование Зениту с матче с Црвеной
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Dmitry Family
Это точно будет не московская команда у них там свои турики для Спартака, скорее всего это будет Краснодар
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Caniball
Ответ Фёдор Кузнецов
По логике второй клуб РПЛ это Сочи, у них и играть удобно, и они стадион свой предоставляли для матчей Зенита с Црвеной
Написано же, что в Санкт-Петербурге. Все матчи будут проведены в данном городе.
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