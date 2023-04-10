«Зенит», «Фенербахче», «Црвена Звезда» и еще один клуб РПЛ могут провести товарищеский турнир в июне – июле

«Зенит» может организовать товарищеский турнир летом.

По информации « », в Санкт-Петербурге планируют организовать товарищеский турнир с участием « », « », « » и еще одного клуба Мир из первой восьмерки.

Проект турнира уже подготовлен, он согласовывается со всеми сторонами. Ожидается, что турнир пройдет в конце июня – начале июля.