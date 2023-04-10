«Зенит», «Фенербахче», «Црвена Звезда» и еще один клуб РПЛ могут провести товарищеский турнир в июне – июле
«Зенит» может организовать товарищеский турнир летом.
По информации «Спорт-Экспресса», в Санкт-Петербурге планируют организовать товарищеский турнир с участием «Зенита», «Фенербахче», «Црвены Звезды» и еще одного клуба Мир РПЛ из первой восьмерки.
Проект турнира уже подготовлен, он согласовывается со всеми сторонами. Ожидается, что турнир пройдет в конце июня – начале июля.
"В середине июня на юге Сербии будут учения армии США, Сербии и 10 стран-партнеров "Платиновый волк".
Чёт братушки какие- то не братушки совсем...
Очередной нож в псину от партнёров.
Ничего личного.