Леау получил травму бедра. В среду «Милан» сыграет с «Интером» в полуфинале ЛЧ

Теги Интер Милан Лацио серия А Италия Лига чемпионов УЕФА травмы Рафаэл Леау Алексис Салемакерс Футбол

Лидер «Милана» Рафаэл Леау получил травму перед полуфиналом Лиги чемпионов с «Интером».

23-летний португалец получил мышечное повреждение в начале матча 34-го тура Серии А с «Лацио» (2:0, второй тайм).

Рафаэл держался за заднюю поверхность левого бедра. На 11-й минуте Леау покинул поле, вместо него в игру вошел Алексис Салемакерс.

На следующей неделе, 10 мая, «Милан» сыграет с «Интером» в первом полуфинале Лиги чемпионов. Ответная игра пройдет 16-го.

Леау провел 31 матч в Серии А в этом сезоне, забил 12 голов и отдал 7 ассистов. Его статистика – здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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22 комментария

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Los Galácticos
Лацио в топ-4 явно лишняя команда, Милан и Интер должны быть там точно и еще Ювентус или Рома, а еще круче если Рома возьмёт ЛЕ и пойдет в ЛЧ пятой командой от Серии А.
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Joey Ramone
Надеемся восстановится, Интеру поддавки не нужны.
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Блуждающий странник
Ответ Los Galácticos
Лацио в топ-4 явно лишняя команда, Милан и Интер должны быть там точно и еще Ювентус или Рома, а еще круче если Рома возьмёт ЛЕ и пойдет в ЛЧ пятой командой от Серии А.
Лацио в топ-4 будет уверен. Очень много везло по сезону им, а остались комфортные матчи. Милан и Интер сами виноваты, столько очков растеряли. С Кремонезе потеряли 4 очка.. это трэш
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Блуждающий странник
Там вроде ничего серьезного. С ним Пиоли и Тео общались, думаю страховка перед ЛЧ. Надеюсь сыграет
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Артём Никулин
Ответ Los Galácticos
Лацио в топ-4 явно лишняя команда, Милан и Интер должны быть там точно и еще Ювентус или Рома, а еще круче если Рома возьмёт ЛЕ и пойдет в ЛЧ пятой командой от Серии А.
А «Ювентус» не лишняя команда? И чем «Лацио» не заслужил место в ЛЧ? Обыграли «Наполи» на пике формы, «Милан» громили, «Юве» тот же обыграли. И качество игры хорошее.
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Contiliano
Замена скорее не из-за самой травмы, а чтобы обезопасить и подстраховаться
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Ricardo Izecson
да там вроде не бедро,а за пах держался,нет?
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Xell
Вовремя) Здоровья.
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Potomok Budulaya
очень жаль ,потеря серьёзная для Милана.
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Дмитрий Калашников
Ответ Los Galácticos
Лацио в топ-4 явно лишняя команда, Милан и Интер должны быть там точно и еще Ювентус или Рома, а еще круче если Рома возьмёт ЛЕ и пойдет в ЛЧ пятой командой от Серии А.
У римлян 4 матча осталось, и только игра в Удине будет непростой! А ещё Эмполи , Лечче и Кремонезе!
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Ответ Эдуард Элверс
Интер в финале считай, теперь уж точно
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Ответ Эдуард Элверс
Интер в финале считай, теперь уж точно
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Xell
Ответ заблокированному пользователю
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Когда в финале ЛЧ в последний раз был счет 5—0?Глорик.
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KanonirKanonirovicj
Ответ заблокированному пользователю
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Ну что же, похоже без Леао «Милан» стал еще более решительным в атаке! Возможно, это новая тактика команды, кто знает? 😄
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amdrive79
Ответ Ricardo Izecson
да там вроде не бедро,а за пах держался,нет?
Да, пересмотрел, так и есть
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Xell
Ответ ya_za_ac_milan
Возможно это и к лучшему. Я сомневаюсь, что у Леао что то серьезное. К Интеру он будет готов, очень свежий и отдохнувший.
Без тренировок? Не думаю.
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ya_za_ac_milan
Ответ Xell
Без тренировок? Не думаю.
Тренировки будут только индивидуальные
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