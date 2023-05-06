Леау получил травму бедра. В среду «Милан» сыграет с «Интером» в полуфинале ЛЧ
Лидер «Милана» Рафаэл Леау получил травму перед полуфиналом Лиги чемпионов с «Интером».
23-летний португалец получил мышечное повреждение в начале матча 34-го тура Серии А с «Лацио» (2:0, второй тайм).
Рафаэл держался за заднюю поверхность левого бедра. На 11-й минуте Леау покинул поле, вместо него в игру вошел Алексис Салемакерс.
На следующей неделе, 10 мая, «Милан» сыграет с «Интером» в первом полуфинале Лиги чемпионов. Ответная игра пройдет 16-го.
Леау провел 31 матч в Серии А в этом сезоне, забил 12 голов и отдал 7 ассистов. Его статистика – здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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