Леау получил травму бедра. В среду «Милан» сыграет с «Интером» в полуфинале ЛЧ

Лидер «Милана» Рафаэл Леау получил травму перед полуфиналом Лиги чемпионов с «Интером».

23-летний португалец получил мышечное повреждение в начале матча 34-го тура Серии А с « » (2:0, второй тайм).

Рафаэл держался за заднюю поверхность левого бедра. На 11-й минуте покинул поле, вместо него в игру вошел .

На следующей неделе, 10 мая, « » сыграет с «Интером» в первом полуфинале . Ответная игра пройдет 16-го.

Леау провел 31 матч в Серии А в этом сезоне, забил 12 голов и отдал 7 ассистов. Его статистика – здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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