Семак о «Зените»: «А зачем мне уходить? Я пока не планировал»

Сергей Семак заявил, что не планирует уходить из «Зенита».

«У меня действующий контракт с « », а остальное не от меня зависит. Я пока не планировал уходить из клуба. А зачем мне уходить?» – сказал главный тренер сине-бело-голубых.

возглавляет «Зенит» с 2018 года. За это время клуб выиграл 9 трофеев, в том числе 5 раз подряд стал чемпионом России.

Контракт Семака с клубом действует до 2025-го.

Семак – главная суперзвезда «Зенита». Обесценивать его работу – ошибка