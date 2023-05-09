Семак о «Зените»: «А зачем мне уходить? Я пока не планировал»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

Сергей Семак заявил, что не планирует уходить из «Зенита».

«У меня действующий контракт с «Зенитом», а остальное не от меня зависит. Я пока не планировал уходить из клуба. А зачем мне уходить?» – сказал главный тренер сине-бело-голубых. 

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. За это время клуб выиграл 9 трофеев, в том числе 5 раз подряд стал чемпионом России.

Контракт Семака с клубом действует до 2025-го.

Семак – главная суперзвезда «Зенита». Обесценивать его работу – ошибка

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83 комментария

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Rundatgame
На что репортеры рассчитывают с такими вопросами Богданычу, только что ставшему пятикратным чемпионом?
Типа - "Да чет скучновато стало, пойду чтоль в Спартачек главным тренером, там весело, там заговоры и Зарема."
+95
-11
+84
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Pushkin_CR7
Ответ T622222
Конечно где он такую халяву найдет ) это раз в жизни бывает, а потом сразу на пенсию миллионером
А без тренерства он бы на субсидии малоимущим жил?
+41
-3
+38
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Любовь Мелехова
Ответ T622222
Конечно где он такую халяву найдет ) это раз в жизни бывает, а потом сразу на пенсию миллионером
Халява - это не о футболистах и тренерах, это каждодневный труд и масса ограничений. Халявщики - это блогеры и инфоцыгане.
+28
-2
+26
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Виктор
Ответ Бухгалтер2021
а в лч поиграть?или нравится на месте топтаться?
Пятое чемпионство подряд это на месте?
+28
-7
+21
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krostis
"Нас и тут неплохо кормят" ©
+19
-6
+13
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Tax_Free
Ответ Bugy
идиотская установка всех молодых, что надо в европу валить) только и всего. Молодым может и надо валить, а вот Богданычу, который в свое время там играл и все повидал действительно нафиг это все не сдалось
поиграл? один сезон игроком ротации? да, действительно видел все
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IceBear27
Ответ Tax_Free
поиграл? один сезон игроком ротации? да, действительно видел все
Да ты и игроком ротации туда не заглядывал)
+10
-4
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Kirsan Sumbayev
В ПСЖ например. Говорят там болельщики тоскуют по временам Богданыча.
+6
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Даниил Гутин
В ПСЖ на Семака бы интересно было б посмотреть, глядишь и команду б сделал из того набора игроков, что сейчас там
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Michael Scott
Ответ Bugy
идиотская установка всех молодых, что надо в европу валить) только и всего. Молодым может и надо валить, а вот Богданычу, который в свое время там играл и все повидал действительно нафиг это все не сдалось
Так по этой логике ему надо было вообще остаться тренером Уфы.

Буквально так можно написать:

"Идиотская установка всех молодых, что надо в топ-клуб РПЛ валить) только и всего. Молодым может и надо валить, а вот Богданычу, который в свое время играл в ЦСКА, Рубине и Зените и все повидал действительно нафиг это все не сдалось"
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Verhovn
Ответ ДудьСдулся
А зачем ему уходить? Следующее чемпионство ему Миллер снова гарантировал (надо же побить рекорд Спартака), а в Европе опозориться невозможно.
Ну во-первых, не Миллер куëт победы на поле, его дело финансировать проект. А когда вы заведëте себе такого условного Миллера? Ах да, был такой Федун и что? Одно чемпионство. Значит не там собака порылась 😄
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trav
Ответ SadButTrue
Это называется амбиции, когда ты хочешь быть среди лучших в своей профессии.
Открою для тебя большой секрет - жизнь это не только профессия. Он и так один из лучших в своей стране. Кроме амбиций у него 8 детей, которых он не перевезет с собой. Человек достиг гармонии и спокойно живёт и работает. Зачем срываться, если и так всё хорошо?
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ЗЕНИТ65
Ответ Игорь Козин
Да какой из него тренер , вы хоть по телевизору видели его и бразильцев, думаете он их учит как играть
Мы хорошо видим, как он всех остальных пять лет подряд раком ставит.
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Michael Scott
Ответ IceBear27
Да ты и игроком ротации туда не заглядывал)
Вы серьёзно считаете, что "сперва добейся" - это релевантный аргумент?
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Bugy
Ответ Бухгалтер2021
а в лч поиграть?или нравится на месте топтаться?
а че он в ЛЧ не играл что ли?)
+3
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Андрей Томинов
Такого перспективного и талантливого тренера теряет Европа! Ну или Азия. Ну или какой-нить Казахстан играющий в Европе.
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Ямальский СБГ
Давайте будем честны, ухода Семака хотят те, кто желает зла Зениту. Все эти стоны про развитие и новые вызовы лишь ширма, за которой скрывается жгучее желание развалить идеально отлаженный Сергеем Богдановичем механизм)
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riverman1980
Ответ Виктор
Пятое чемпионство подряд это на месте?
Не помню, чтобы Ферги предьявляли, что он топчется в МЮ на одном месте )
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Verhovn
Ответ николай лавникевич
а может уфу усилишь ? а то зажрался на болотах ни чего не делая
Лавникевич, не выдумывай чорти шо. СБС наш тренер и это не обсуждается.
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San9
Бедные розовые, и так, и сяк пытаются, а ничего не выходит 🤣
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Удар Кержакова
Ответ Иван Новиков
Надо посмотреть на Хэд Хантере запросы про тренера, который готов обеспечить команде четвёртое место в группе Лиге чемпионов и желательно без выездных побед.
Так не подходит Семак. 3-е место занял в ЛЧ 😀
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Даниил Гутин
Ответ Verhovn
Не болельщик ПСЖ, скорее наоборот. Помню Семака там. Хорошая карьера. Но это вряд ли, вы же понимаете...
Что-то, а балансировать команду Сергей Богданович умеет, что он и показал, конечно в еврокубках как продолжат вылетать, но это уже будет совсем другой с точки зрения атмосферы коллектив, да и полузащиту он мог бы выправить в нормальное состояние
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Бухгалтер2021
Ответ Виктор
Пятое чемпионство подряд это на месте?
а где не на месте?одно и тоже
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Verhovn
Ответ Ямальский СБГ
Давайте будем честны, ухода Семака хотят те, кто желает зла Зениту. Все эти стоны про развитие и новые вызовы лишь ширма, за которой скрывается жгучее желание развалить идеально отлаженный Сергеем Богдановичем механизм)
Да)
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uragan
Ответ Kirsan Sumbayev
В ПСЖ например. Говорят там болельщики тоскуют по временам Богданыча.
В ска может идти вротенберу в помощь
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