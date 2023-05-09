Семак о «Зените»: «А зачем мне уходить? Я пока не планировал»
Сергей Семак заявил, что не планирует уходить из «Зенита».
«У меня действующий контракт с «Зенитом», а остальное не от меня зависит. Я пока не планировал уходить из клуба. А зачем мне уходить?» – сказал главный тренер сине-бело-голубых.
Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. За это время клуб выиграл 9 трофеев, в том числе 5 раз подряд стал чемпионом России.
Контракт Семака с клубом действует до 2025-го.
Семак – главная суперзвезда «Зенита». Обесценивать его работу – ошибка
Типа - "Да чет скучновато стало, пойду чтоль в Спартачек главным тренером, там весело, там заговоры и Зарема."
Буквально так можно написать:
"Идиотская установка всех молодых, что надо в топ-клуб РПЛ валить) только и всего. Молодым может и надо валить, а вот Богданычу, который в свое время играл в ЦСКА, Рубине и Зените и все повидал действительно нафиг это все не сдалось"