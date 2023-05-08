Витинья после 3:1 с «Труа»: «Трудный матч «ПСЖ» против организованной команды. Очень важная победа для чемпионства, но еще осталось 4 игры»

Теги ПСЖ Труа лига 1 Франция Витинья Футбол

Витинья прокомментировал победу «ПСЖ» над «Труа» в Лиге 1.

В 34-м туре Лиги 1 «ПСЖ» на выезде обыграл «Труа» со счетом 3:1. Витинья забил гол на 59-й минуте матча.

«Мы знаем, что такие матчи сложны – мы играли против хорошо организованной команды. Но мы забили, мы создавали моменты, и самое главное, что мы победили.

Против нас играли компактно, и мы знали, что должны быть активными, играть интенсивно, предлагать себя.

Мы должны были победить, чтобы стать чемпионами. Титул еще не завоеван, осталось 4 матча. Мы сосредоточимся на следующей игре», – сказал полузащитник «ПСЖ» в интервью Prime Video.

За 4 тура до конца чемпионата «ПСЖ» опережает «Ланс» на 6 очков. В следующем туре парижане сыграют с «Аяччо», занимающим 18-е место в таблице.

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4 комментария

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VERBLYUD
Организованная команда - это 19-ая команда лиги 1? Видели мы твою игру против по-настоящему организованных команд, позорник. Провалил все топ матчи сезона)
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ VERBLYUD
Организованная команда - это 19-ая команда лиги 1? Видели мы твою игру против по-настоящему организованных команд, позорник. Провалил все топ матчи сезона)
Играли против очень мотивированной команды, которая борется за выживание. В целом, состав у Труа неплохой. Адиль Рами (чемпион мира в составе сборной Франции), Рено Рипар, Мама Бальде, Ксавье Шавалерен, Готье Галлон и др. - это игроки явно не 19-го места. Чехарда с тренерскими назначениями и, собственно, назначение австралийца Патрика Киснорбо (при всем уважении), который вообще не работал в Европе, привели вот к такому плачевному состоянию.

Что касается Витиньи, игрок хороший, перспективный. ПСЖ просто обязан его сохранить. Его проблемы - длительная сложная адаптация во Франции и схема Гальтье, который в каждом матче меняет тактику сумбурно переставляя игроков на разные позиции. Вот он (Витинья), что называется, затух.

Ничего наберётся опыта и будет одним из основных игроков Пари Сен-Жермен, который заменит в будущем Верратти.
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DroDmit11
Дотянете, чего уж
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Fan de PSG depuis 2002
Процесс адаптации для Витиньи был сложным в Париже. В целом, неплохой, перспективный полузащитник. Играли против мотивированного оппонента, который борется за выживание. Играли очень даже хорошо, до конца отрабатывали (за исключением пропущенного гола).

Allez parisiens !
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