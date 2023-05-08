Витинья после 3:1 с «Труа»: «Трудный матч «ПСЖ» против организованной команды. Очень важная победа для чемпионства, но еще осталось 4 игры»

Витинья прокомментировал победу «ПСЖ» над «Труа» в Лиге 1.

В 34-м туре Лиги 1 « » на выезде обыграл « » со счетом 3:1. Витинья забил гол на 59-й минуте матча.

«Мы знаем, что такие матчи сложны – мы играли против хорошо организованной команды. Но мы забили, мы создавали моменты, и самое главное, что мы победили.

Против нас играли компактно, и мы знали, что должны быть активными, играть интенсивно, предлагать себя.

Мы должны были победить, чтобы стать чемпионами. Титул еще не завоеван, осталось 4 матча. Мы сосредоточимся на следующей игре», – сказал полузащитник «ПСЖ» в интервью Prime Video.

За 4 тура до конца чемпионата «ПСЖ» опережает «Ланс» на 6 очков. В следующем туре парижане сыграют с «Аяччо», занимающим 18-е место в таблице.