Витинья после 3:1 с «Труа»: «Трудный матч «ПСЖ» против организованной команды. Очень важная победа для чемпионства, но еще осталось 4 игры»
Витинья прокомментировал победу «ПСЖ» над «Труа» в Лиге 1.
В 34-м туре Лиги 1 «ПСЖ» на выезде обыграл «Труа» со счетом 3:1. Витинья забил гол на 59-й минуте матча.
«Мы знаем, что такие матчи сложны – мы играли против хорошо организованной команды. Но мы забили, мы создавали моменты, и самое главное, что мы победили.
Против нас играли компактно, и мы знали, что должны быть активными, играть интенсивно, предлагать себя.
Мы должны были победить, чтобы стать чемпионами. Титул еще не завоеван, осталось 4 матча. Мы сосредоточимся на следующей игре», – сказал полузащитник «ПСЖ» в интервью Prime Video.
За 4 тура до конца чемпионата «ПСЖ» опережает «Ланс» на 6 очков. В следующем туре парижане сыграют с «Аяччо», занимающим 18-е место в таблице.
Что касается Витиньи, игрок хороший, перспективный. ПСЖ просто обязан его сохранить. Его проблемы - длительная сложная адаптация во Франции и схема Гальтье, который в каждом матче меняет тактику сумбурно переставляя игроков на разные позиции. Вот он (Витинья), что называется, затух.
Ничего наберётся опыта и будет одним из основных игроков Пари Сен-Жермен, который заменит в будущем Верратти.
Allez parisiens !