Гальтье о 3:1 с «Труа»: «Важная победа в чемпионской гонке. У «ПСЖ» начинается период решающих матчей»
Кристоф Гальтье назвал важной победу «ПСЖ» над «Труа» (3:1) в Лиге 1.
«Команда серьезно подошла к матчу, была целеустремленна и организована. Мы хорошо сыграли в отборе и мало позволяли «Труа» атаковать.
Это важная победа в чемпионской гонке. Я смотрел субботний матч. «Ланс» [обыграл «Марсель» – 2:1] и идет вторым, он очень эффективен, крайне сложный соперник.
Вторая часть сезона выдалась для нас трудной. Сегодня мы обязаны были побеждать. Я сказал игрокам, что у нас начинается период решающих матчей и нужно прилагать усилия, чтобы их выигрывать», – сказал главный тренер «ПСЖ».
Allez Les Rouge et Bleu !