Гальтье о 3:1 с «Труа»: «Важная победа в чемпионской гонке. У «ПСЖ» начинается период решающих матчей»

Теги Ланс ПСЖ Труа лига 1 Франция Кристоф Гальтье Футбол

Кристоф Гальтье назвал важной победу «ПСЖ» над «Труа» (3:1) в Лиге 1.

«Команда серьезно подошла к матчу, была целеустремленна и организована. Мы хорошо сыграли в отборе и мало позволяли «Труа» атаковать.

Это важная победа в чемпионской гонке. Я смотрел субботний матч. «Ланс» [обыграл «Марсель» – 2:1] и идет вторым, он очень эффективен, крайне сложный соперник.

Вторая часть сезона выдалась для нас трудной. Сегодня мы обязаны были побеждать. Я сказал игрокам, что у нас начинается период решающих матчей и нужно прилагать усилия, чтобы их выигрывать», – сказал главный тренер «ПСЖ».

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20 комментариев

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Yera
У них только начинаются решающие матчи 🤣
+10
-2
+8
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Real_v_dushe
Без Меськи они играют явно намного лучше в футбол, никому не нужно всё время одному и тому же игроку мяч отдавать.
Они играли против команды, которая не побеждает полгода 🤣
+13
-6
+7
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Ashan Sorokin
Кристофа по человечески жаль ,чел заработал себе имя и получил предложение от якобы топ клуба где ему пообещали интересный проект а в итоге разрушил себе статус сильного тренера ,так ничего и не добился от звезд на поле и в уйдёт скорей всего летом
+3
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Пользователь заблокирован
Гальте: Труа - не просто клуб, а ступенька к славе для ПСЖ. Чемпионство, держись! ⚽🏆🔝
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прощай Роналду
Ответ Геннадий Тимченко
у клоуна травма: играет в покер и проводит шумные вечеринки - так что Вы ошиблись🤷
Он Мбаппе за матч по 2-4раза 1на1 выводит, у пацана спад после ЧМ пошел скорее всего из-за поражения, Месси чем виноват. Да и Мбаппе незачем винить, он крутой нап и такое было в карьере у любого крутоно нападающего. Мне нравятся болелы Ливерпуля, при любом раскладе с клубом а эти всё виноватых ищут
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Fan de PSG depuis 2002
На фоне травм, в результате которых отсутствует половина основного состава и, в целом, невыразительной игры, матч в Труа является по-настоящему позитивным результатом.
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прощай Роналду
Ответ Xm.md
Нет пешехода нет проблем
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прощай Роналду
Ответ distress of ignorance
Лео в прошлом году оформлял асисты в матче с такими аутсайдерами и этим "вернул чемпионство" по мнению его фанатов, а теперь над ними победы не котируются?)
А у самого глаз и мозгов нету? Или тебе 12 лет? Где он играл там он помог клубу за исключением 3-4 матча где не зашла игра совсем, тоже самое в этом году да и у любого игрока бывают спады и даже провальные матчи, главное не распускать сопли и продолжать работать, это и отличает любителей, профи и лучших. Зачем искать повод поржать над легендой вместо того чтобы любоваться его игрой? Возможно это его последние матчи в европе
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прощай Роналду
Ответ Геннадий Тимченко
тренер действительно требует от игроков пасовать М. (на этом же ресурсе писали неоднократно), что сужает возможности для манёвра. этот матч показал (в том числе тем, что забил не один Мбаппе), что такая тренерская установка вредит игре клуба
Это понятное дело, футбол командная игра, если пасовать только Месси не было бы МСН
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Геннадий Тимченко
Ответ прощай Роналду
Это понятное дело, футбол командная игра, если пасовать только Месси не было бы МСН
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прощай Роналду
Ответ Геннадий Тимченко
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Геннадий Тимченко
Ответ прощай Роналду
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прощай Роналду
Ответ Геннадий Тимченко
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Бывает)
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Они играли против команды, которая не побеждает полгода 🤣
Как бы это не звучало парадоксально, но победа в Труа действительно хороший результат. Последние результаты и травмы, практически, половины состава усложнили ситуацию. Дальше будет только лучше.

Allez Les Rouge et Bleu !
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