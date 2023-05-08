Гальтье о 3:1 с «Труа»: «Важная победа в чемпионской гонке. У «ПСЖ» начинается период решающих матчей»

Кристоф Гальтье назвал важной победу «ПСЖ» над «Труа» (3:1) в Лиге 1.

«Команда серьезно подошла к матчу, была целеустремленна и организована. Мы хорошо сыграли в отборе и мало позволяли « » атаковать.

Это важная победа в чемпионской гонке. Я смотрел субботний матч. « » [обыграл «Марсель» – 2:1] и идет вторым, он очень эффективен, крайне сложный соперник.

Вторая часть сезона выдалась для нас трудной. Сегодня мы обязаны были побеждать. Я сказал игрокам, что у нас начинается период решающих матчей и нужно прилагать усилия, чтобы их выигрывать», – сказал главный тренер « ».