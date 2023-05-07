Селихов извинился перед сектором болельщиков «Спартака» за ошибку в матче с «Зенитом»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Селихов Футбол

Александр Селихов извинился перед болельщиками «Спартака».

«Спартак» проиграл «Зениту» (2:3) в матче 26-го тура Мир РПЛ.

Петербуржцы забили первый мяч в игре после ошибки Александра Селихова, который, нанося удар в сторону центра поля, попал в выставленную ногу прессингующего Клаудиньо, и мяч от нее отправился в сетку.

После завершения матча Селихов отправился поблагодарить сектор болельщиков московского клуба за поддержку и правой рукой показывал на себя.

Жуть как привез Селихов! Ошибся прямо в штрафной и дал «Зениту» забить

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67 комментариев

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фанат Ска хабаровска
Ответ Owen_the_Simple
Мужик. Поклонники Спартака в футболе не очень смыслят, а он им доходчиво всё распедалил о том, что произошло в эпизоде.
Чувак, твоя команда чемпионом стала, а ты все о фанатх Спартака) Комплексы, такие комплексы)
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Виктор Иванович
Больше ему ничего и не оставалось.
Извинения тут вряд ли помогут, поэтому к следующему сезону точно выдернут Свинова из Факела, а Селихов свое в спартаке отыграл, ему сегодняшний матч не простят.
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Neromog
Ответ Owen_the_Simple
Мужик. Поклонники Спартака в футболе не очень смыслят, а он им доходчиво всё распедалил о том, что произошло в эпизоде.
Господи, ну к чему это глумление
Неужели нельзя просто мимо пройти, вы же чемпионы - праздновали бы это лучше, ей богу
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Neromog
Ответ Виктор Иванович
Больше ему ничего и не оставалось. Извинения тут вряд ли помогут, поэтому к следующему сезону точно выдернут Свинова из Факела, а Селихов свое в спартаке отыграл, ему сегодняшний матч не простят.
Факт. Максименко и Селихов свои ребята, спасибо им за все. Но сейчас Свинов заслужил своей игрой шанс, тем более когда остальным их давали кучу уже.
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Андрей Хенто
Селихов так здорово играл в прошлые сезоны, но в этом, особенно во второй части сезона совсем плох, перестал практически спасать, так еще и ошибок за сезон у него вагон и маленькая тележка, что не позволительно для вратаря клуба такого уровня.
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Виталий
Достойно 👏 но извини Сань , всегда тебя защищал , но сегодня это было слишком , пора немного отдохнуть
+10
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Беременный малыш
Ответ Виктор Иванович
Больше ему ничего и не оставалось. Извинения тут вряд ли помогут, поэтому к следующему сезону точно выдернут Свинова из Факела, а Селихов свое в спартаке отыграл, ему сегодняшний матч не простят.
Говори за себя и за свою команду. А у большинства болельщиков Спартака, уверен, мнение противоположное твоему.
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беда Саша, весной совсем не выручаешь, а в самом важном матче сделал глупейший ляп...
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Невский баклан
Селю все рано любят, и после 2х ошибок с Динамо все простят. За сегодняшний гол, если стоял бы Максименко, уже его куклу на трибунах сжигали бы, Селю простят.
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Neromog
Ответ Owen_the_Simple
Обязательно покажете, как это делается, если Спартак когда-нибудь ещё чемпионом станет. А я ещё поглумлюсь чутка.
Это Спорт. Сегодня ты - завтра тебя.
"Когда-нибудь еще" слишком громкие слова
Любой клуб имеет шансы провалиться и скатиться на дно, просто потому что так бывает
Ну, если глумление вам приносит удовольствие, то пожалуйста. Мне этого не понять просто. Я радуюсь и расстраиваюсь из-за своей команды, а не из-за чужих.
+6
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Slavnov
Ответ Neromog
Факт. Максименко и Селихов свои ребята, спасибо им за все. Но сейчас Свинов заслужил своей игрой шанс, тем более когда остальным их давали кучу уже.
А вы видели игру свинова?он в каждом матче,то мяч выронит,то выбьет в аут,то замрет на выходе,с динамо лишь на 5 отыграл
+4
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+4
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Slavnov
Ответ Виктор Иванович
Больше ему ничего и не оставалось. Извинения тут вряд ли помогут, поэтому к следующему сезону точно выдернут Свинова из Факела, а Селихов свое в спартаке отыграл, ему сегодняшний матч не простят.
Ну если ему за эту ошибку,покажут на дверь,то со всеми остальными,нужно делать то же самое и набирать новую команду,а прощать тут нечего,обычный матч для спартака,который вообще ничего не решал
+4
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+4
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Victor Pavlovuch
Ответ Ростов-на-Дону
Он не нарочно! Не ругайте пианиста - он играет, как умеет.
Как так? Он же по мнению болел Спартака очень крутой вратарь! Дасаев ему и в подмётки не годится! Это ж Максименко не вратарь , а Селихова трогать нельзя ! Он любимой игрок !
+3
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+3
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Пудель
Самое смешное, что ошибка закономерная, он уже несколько матчей так рискованно мяч вводит в игру. Чудом не прилетало. Сегодня, по закону подлости, прилетело.
+2
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Caustic
Надо искать вратаря нам
+2
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varlan
Тупые привозы, зачем он Спартаку хз
+1
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Олимпионик
Часто стал ошибаться. Не выручает. Привозит. Пора менять!
+1
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Bogdan119
Ответ Owen_the_Simple
А мне, вот, приносит. Вы эти благородные проповеди болельщикам Спартака тоже читаете или целиком посвятили себя спасению моей чёрной души?
какой же ты...болельщик Зенита
+1
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Neromog
Ответ rugbyfan
Представьте на секунду как бы визжали спартаковцы если бы так сыграл вратарь, Оренбурга, например
Как? Не очень понимаю в чем тут претензия к болельщикам Спартака. Или болельщики Зенита сейчас не глумятся над Селиховым? Серьезно?
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-2
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murzzzzzilka
Ответ Neromog
Господи, ну к чему это глумление Неужели нельзя просто мимо пройти, вы же чемпионы - праздновали бы это лучше, ей богу
Комплексы.
Им не свое чемпионство важнее, а проигрыш Спартака.
+2
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Дмитрий Шаронов
Пижон зажравшийся
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реймс29
Ответ murzzzzzilka
Что тут скажешь. Такого ужасного косяка я что-то даже не припомню от вратарей Спартака… Тут вопрос в том, сможет ли сам Селихов дальше играть на достойном уровне… справится ли с психикой? Филимонов, помнится, пусть и в более важном матче, но менее откровенную ошибку совершил, и фактически закончил с футболом на высоком уровне…
Более, чем откровенную
Дурашка вывалил к точке-за спиною верста. Канешн Шева за хибот и отправил. Хотя, простецкий удар завалил практически полностью. Но для Фили и этого хватило. С нехилым исполнением какой-то фантасмагоричной чудовищно-цирковой, лично от себя, концовки
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Шухрат Казыев
Бывает. Но это смешно получилось.
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murzzzzzilka
Ответ Owen_the_Simple
И всё? Скучно живёшь
Менталитет другой.
Я болею ЗА свой клуб, а не ПРОТИВ чужого.
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rcbkz6mrtd
Спартак играл сегодня достойно! Молодцы
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