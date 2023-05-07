Селихов извинился перед сектором болельщиков «Спартака» за ошибку в матче с «Зенитом»

Александр Селихов извинился перед болельщиками «Спартака».

« » проиграл « » (2:3) в матче 26-го тура Мир .

Петербуржцы забили первый мяч в игре после ошибки , который, нанося удар в сторону центра поля, попал в выставленную ногу прессингующего Клаудиньо, и мяч от нее отправился в сетку.

После завершения матча Селихов отправился поблагодарить сектор болельщиков московского клуба за поддержку и правой рукой показывал на себя.

Жуть как привез Селихов! Ошибся прямо в штрафной и дал «Зениту» забить