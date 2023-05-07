Селихов извинился перед сектором болельщиков «Спартака» за ошибку в матче с «Зенитом»
Александр Селихов извинился перед болельщиками «Спартака».
«Спартак» проиграл «Зениту» (2:3) в матче 26-го тура Мир РПЛ.
Петербуржцы забили первый мяч в игре после ошибки Александра Селихова, который, нанося удар в сторону центра поля, попал в выставленную ногу прессингующего Клаудиньо, и мяч от нее отправился в сетку.
После завершения матча Селихов отправился поблагодарить сектор болельщиков московского клуба за поддержку и правой рукой показывал на себя.
Жуть как привез Селихов! Ошибся прямо в штрафной и дал «Зениту» забить
Извинения тут вряд ли помогут, поэтому к следующему сезону точно выдернут Свинова из Факела, а Селихов свое в спартаке отыграл, ему сегодняшний матч не простят.
Неужели нельзя просто мимо пройти, вы же чемпионы - праздновали бы это лучше, ей богу
"Когда-нибудь еще" слишком громкие слова
Любой клуб имеет шансы провалиться и скатиться на дно, просто потому что так бывает
Ну, если глумление вам приносит удовольствие, то пожалуйста. Мне этого не понять просто. Я радуюсь и расстраиваюсь из-за своей команды, а не из-за чужих.
Им не свое чемпионство важнее, а проигрыш Спартака.
Дурашка вывалил к точке-за спиною верста. Канешн Шева за хибот и отправил. Хотя, простецкий удар завалил практически полностью. Но для Фили и этого хватило. С нехилым исполнением какой-то фантасмагоричной чудовищно-цирковой, лично от себя, концовки
Я болею ЗА свой клуб, а не ПРОТИВ чужого.