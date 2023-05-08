Ивич о 2:1 с «Крыльями»: «Краснодару» непросто играть третий матч на неделе. Игроки устают»
Владимир Ивич оценил победу «Краснодара» над «Крыльями Советов» (2:1) в Мир РПЛ.
— Почему так сложно было забить во втором тайме?
— Я согласен, что нам было непросто забить против команды, которая очень организованно играла за линией мяча. С начала игры каждый игрок «Крыльев» был за линией мяча. Мы пытались сломать их линии, но после пропущенного гола мы стали играть активнее.
С момента удаления их игрока мы начали создавать моменты, забили. Но играть третий матч на неделе непросто, у нас отсутствуют некоторые игроки, и в каждой из этих трех игр на неделе играли одни и те же игроки. Они тоже устают, из‑за этих вещей бывают непростые матчи, — сказал главный тренер «Краснодара».
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