Анри о катарских владельцах «ПСЖ»: «Может, их задела поездка Месси именно в Саудовскую Аравию? В клубе происходили и более серьезные вещи»

Теги ПСЖ Тьерри Анри Лионель Месси лига 1 Франция Футбол

Тьерри Анри предположил, что отстранение Лионеля Месси может быть связано с политикой.

«Пропускать тренировки нельзя. Но в «ПСЖ» постоянно одни и те же проблемы! Теперь вот ситуация с Месси. Возможно, они решились на этот шаг потому, что он не собирается оставаться. А может, их гордость задела его поездка именно в Саудовскую Аравию?

В «ПСЖ» происходили и гораздо более серьезные вещи.

С другой стороны, был ли прав сам Месси? Нет, пропускать тренировки нельзя», – сказал бывший нападающий сборной Франции в эфире Amazon Prime.

Куда Месси уйдет из «ПСЖ»? Есть три варианта

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39 комментариев

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прощай Роналду
Надежный источник Должун, бишеп, синдикат, сикарио, лехххх и тд рассказали мне всю правду о Месси, на деньги Катара он купил Копа, Финалиссима и ЧМ, теперь клянчит бабки у СА для покупки следующего Копа и ЧМ 🔥👍🏻👑🇦🇷
+54
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+43
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Parce
Ответ Sul Abd
Смешно))) Но чувак который был унижен Ромой 3-0 Ливерпулем 4-0 Баварией 8-2(его глаза которые смотрели на табло в конце матча ) беспомощность... Не игравший в финале ЛЧ 9 лет... Игрок который за весь год сыграл нормально только на ЧМ... который провели Зимой... 4 копы за 6-7 лет... 3 гола за 15 матчей с Бразилией (2 из них в товарняках) И это еще не все заслуги) Собирает бабки на новый ЗМ скорее...... ;)
Тебе дать платок чтоб сопли вытереть?
+25
-3
+22
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blaugrano
Это понимают все, у кого есть хоть малая толика ума. У Месси личный контракт с конкурентом Катара на аравийском полуострове - причина лежит на поверхности.
+22
-3
+19
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Appa
Ответ Sul Abd
Смешно))) Но чувак который был унижен Ромой 3-0 Ливерпулем 4-0 Баварией 8-2(его глаза которые смотрели на табло в конце матча ) беспомощность... Не игравший в финале ЛЧ 9 лет... Игрок который за весь год сыграл нормально только на ЧМ... который провели Зимой... 4 копы за 6-7 лет... 3 гола за 15 матчей с Бразилией (2 из них в товарняках) И это еще не все заслуги) Собирает бабки на новый ЗМ скорее...... ;)
Не люблю вступать в споры из-за больших футбольных личностей, но и персофаны, и хейтеры месси вечно предвзяты. Но человек все же прошел футбол, рекордные зм и зб, все трофеи клубные по много раз и национальные завоевал, , играл, возможно, в лучшей команде в истории под пепом (в определенном периоде). Его карьера является чем-то недосягаемым, это уж нужно признать
+14
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rigobersong
Да кто в здравом уме такую шумиху поднимет, за месяц до конца контракта у игрокп:) Нассер вообще злой человек:) Жаль Галтье прогнулся:)
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Greatest Of All Time
Какая тренировка, если его не было до отъезда Месси.
Его назначили после отъезда Месси. Будто его хотели подставить. И об этом уже был новость подтверждение моих слов.
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Men77
Ответ Этот Райола хочет денег
Справедливости ради, менеджеры Месси должны были учитывать и это, политику. Если страна и клуб, за который ты выступаешь и который платит тебе з/п, находится в практически неприкрытых враждебных отношениях со страной, куда ты хочешь лететь с целью переговоров по дальнейшему продолжению карьеры или в качестве амбассадора, не важно, должны просчитать реакцию и последствия. А не только бабло
Справедливости ради, Месси заключил контракт с СА в мае 2022 года, а с января того же года СА и Катар помирились и называли себя друзьями. В СА возобновил вещание катарский канал и саудиты даже приглашали ПСЖ в тур в СА.
Т.е. на момент заключения конракта Месси страны находились в дружественных отношениях.
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Lux_Vid Александров
Ответ Футбол_это_жизнь
Ожидание: война в регионе из за нефти и газа? Нет! Война из за поддержки катарцев радикальных групп? Нет! Война между Катаром и Саудовской Аравией из за поездки Месси? Дааааа
Лучше такая война, чем настоящая. Может мир наступит там наконец-то
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Men77
Ответ Elm
подружки и персофаны готовы оправдывать своего кумира до последнего.
Тоже не понимаю, почему все эти Морганы , Ротены или со спортса Лексы, Романы, Элмы и прочая шваль ,постоянно оправдывают фрукта до последнего, даже когда он детей бьет Что с ними не так?
+8
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Юрий Кечко
Ответ Sul Abd
Смешно))) Но чувак который был унижен Ромой 3-0 Ливерпулем 4-0 Баварией 8-2(его глаза которые смотрели на табло в конце матча ) беспомощность... Не игравший в финале ЛЧ 9 лет... Игрок который за весь год сыграл нормально только на ЧМ... который провели Зимой... 4 копы за 6-7 лет... 3 гола за 15 матчей с Бразилией (2 из них в товарняках) И это еще не все заслуги) Собирает бабки на новый ЗМ скорее...... ;)
И уносят меня и уносят меня
В звенящую снежную Даль
Три белых коня
Эх три белых коня
Порту, Аякс и Лион
+6
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Футбол_это_жизнь
Ответ Sul Abd
Смешно))) Но чувак который был унижен Ромой 3-0 Ливерпулем 4-0 Баварией 8-2(его глаза которые смотрели на табло в конце матча ) беспомощность... Не игравший в финале ЛЧ 9 лет... Игрок который за весь год сыграл нормально только на ЧМ... который провели Зимой... 4 копы за 6-7 лет... 3 гола за 15 матчей с Бразилией (2 из них в товарняках) И это еще не все заслуги) Собирает бабки на новый ЗМ скорее...... ;)
Ты ещё заплачь!
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ZaSvabody
Ответ Sul Abd
Смешно))) Но чувак который был унижен Ромой 3-0 Ливерпулем 4-0 Баварией 8-2(его глаза которые смотрели на табло в конце матча ) беспомощность... Не игравший в финале ЛЧ 9 лет... Игрок который за весь год сыграл нормально только на ЧМ... который провели Зимой... 4 копы за 6-7 лет... 3 гола за 15 матчей с Бразилией (2 из них в товарняках) И это еще не все заслуги) Собирает бабки на новый ЗМ скорее...... ;)
Судя по твоему комментарию, ты знаешь толк в унижениях 🧐
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Этот Райола хочет денег
Справедливости ради, менеджеры Месси должны были учитывать и это, политику. Если страна и клуб, за который ты выступаешь и который платит тебе з/п, находится в практически неприкрытых враждебных отношениях со страной, куда ты хочешь лететь с целью переговоров по дальнейшему продолжению карьеры или в качестве амбассадора, не важно, должны просчитать реакцию и последствия. А не только бабло
+6
-2
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rej1sta
Ну это же смешно отстранять за одну пропущенную тренировку на две недели.
Даже если сравнить, на сколько отстранили Мане за удар одноклубника?)
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Stivi M.D.
ПСЖ просто, что называется, делает хорошую мину при плохой игре. Это выглядит нелепо, когда ты всем своим видом показываешь, что в команде есть группа привилегированных игроков, в частности Месси, соглашаешься на любые хотелки, а потом демонстративно наказываешь, мол, все равны перед нами
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Greatest Of All Time
Ответ jonnysilverhand01
Голы ? Он еле по полю ходит, я уже не говорю об игре в среднем и низком блоке, и вообще в принципе обороне
Ели по полю ходит??
Лучший по гол+пас у себя в клубе, Лучший по гол+пас в Лиге 1.
Вот представьте лёгкую атлетику, все бегут что бы прийти первым, а приходит в финиш первый тот кто пешком туда добрался. Кто получается гений, тот кто пришёл первым бегом или пешком??
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Футбол_это_жизнь
Ожидание: война в регионе из за нефти и газа? Нет! Война из за поддержки катарцев радикальных групп? Нет! Война между Катаром и Саудовской Аравией из за поездки Месси? Дааааа
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Greatest Of All Time
Ответ Sul Abd
Смешно))) Но чувак который был унижен Ромой 3-0 Ливерпулем 4-0 Баварией 8-2(его глаза которые смотрели на табло в конце матча ) беспомощность... Не игравший в финале ЛЧ 9 лет... Игрок который за весь год сыграл нормально только на ЧМ... который провели Зимой... 4 копы за 6-7 лет... 3 гола за 15 матчей с Бразилией (2 из них в товарняках) И это еще не все заслуги) Собирает бабки на новый ЗМ скорее...... ;)
Унижен это разве поражение Чемпионами и финалистам ЛЧ???
Ливерпуль ЧЕМПИОН.
Реал ЧЕМПИОН.
Бавария ЧЕМПИОН.
ПСЖ ФИНАЛИСТ.
ЮвЕ ФИНАЛИСТ.
Думаю это не капельки не позор.

Позор это проиграть карликам ЛЧ, которые не из ТОП5 лиги.
ПОРТУ.
АЯКС.
ЛИОН.
Вот эти карлики, от которых должно быть стыдно вылетать.
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Greatest Of All Time
Ответ Artuom Batishev
Была новость, что выходные давались ТОЛЬКО в случае выигрыша. А его небыло.
Ок скажем была такая новость. Но кем был прикреплён этот новость??? СМИ?? Или всетаки кем то из сотрудников ПСЖ, тренер, руководство??
Никто ведь из них не говорил ещё об этом. Это сказали журналисты, но они же не руководство и не тренера ПСЖ.
Я просто не видел что кто-то из ПСЖ говорил об этом, типо выходной только тогда когда мы выиграем.
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Greatest Of All Time
Ответ Artuom Batishev
Ну так и опровержения нет. Ваши слова, выходит, такие же домыслы, ничем не подтвержденные 🤷🏻
Какие мои слова?? про тренировки??
Ну так это подтверждён тем, что на официальном странице ПСЖ не было назначен тренировки.
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Greatest Of All Time
Ответ jonnysilverhand01
Тепличный аргентинец еле ходит по полю … возвращайся в барселону, все будут только рады, особенно в Мадриде !
В Мадриде хотят 28,29,30 голы ??
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Hasan_072
Ответ прощай Роналду
Надежный источник Должун, бишеп, синдикат, сикарио, лехххх и тд рассказали мне всю правду о Месси, на деньги Катара он купил Копа, Финалиссима и ЧМ, теперь клянчит бабки у СА для покупки следующего Копа и ЧМ 🔥👍🏻👑🇦🇷
Самый конченный сброд😆 ну Должун еще более менее адекват, моментами проблески бывают.
Остальные местные 🤡
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Domian
Ответ Artuom Batishev
Была новость, что выходные давались ТОЛЬКО в случае выигрыша. А его небыло.
А что тогда Рамос делал на теннисном матче во время этой якобы тренировки?
Его почему то никто не наказал.
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litric
С таким отношением они должны сработаться с Жозе Моуриньо, у которого по такой же причине начался конфликт с Погба, который поехал отдыхать на пляжи и клуб встал на сторону игрока...
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Роберт Валанцаска
Ответ Greatest Of All Time
Какая тренировка, если его не было до отъезда Месси. Его назначили после отъезда Месси. Будто его хотели подставить. И об этом уже был новость подтверждение моих слов.
Его его его
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