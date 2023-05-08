Анри о катарских владельцах «ПСЖ»: «Может, их задела поездка Месси именно в Саудовскую Аравию? В клубе происходили и более серьезные вещи»
Тьерри Анри предположил, что отстранение Лионеля Месси может быть связано с политикой.
«Пропускать тренировки нельзя. Но в «ПСЖ» постоянно одни и те же проблемы! Теперь вот ситуация с Месси. Возможно, они решились на этот шаг потому, что он не собирается оставаться. А может, их гордость задела его поездка именно в Саудовскую Аравию?
В «ПСЖ» происходили и гораздо более серьезные вещи.
С другой стороны, был ли прав сам Месси? Нет, пропускать тренировки нельзя», – сказал бывший нападающий сборной Франции в эфире Amazon Prime.
Его назначили после отъезда Месси. Будто его хотели подставить. И об этом уже был новость подтверждение моих слов.
Т.е. на момент заключения конракта Месси страны находились в дружественных отношениях.
В звенящую снежную Даль
Три белых коня
Эх три белых коня
Порту, Аякс и Лион
Даже если сравнить, на сколько отстранили Мане за удар одноклубника?)
Лучший по гол+пас у себя в клубе, Лучший по гол+пас в Лиге 1.
Вот представьте лёгкую атлетику, все бегут что бы прийти первым, а приходит в финиш первый тот кто пешком туда добрался. Кто получается гений, тот кто пришёл первым бегом или пешком??
Ливерпуль ЧЕМПИОН.
Реал ЧЕМПИОН.
Бавария ЧЕМПИОН.
ПСЖ ФИНАЛИСТ.
ЮвЕ ФИНАЛИСТ.
Думаю это не капельки не позор.
Позор это проиграть карликам ЛЧ, которые не из ТОП5 лиги.
ПОРТУ.
АЯКС.
ЛИОН.
Вот эти карлики, от которых должно быть стыдно вылетать.
Никто ведь из них не говорил ещё об этом. Это сказали журналисты, но они же не руководство и не тренера ПСЖ.
Я просто не видел что кто-то из ПСЖ говорил об этом, типо выходной только тогда когда мы выиграем.
Ну так это подтверждён тем, что на официальном странице ПСЖ не было назначен тренировки.
Остальные местные 🤡
Его почему то никто не наказал.