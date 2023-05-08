Анри о катарских владельцах «ПСЖ»: «Может, их задела поездка Месси именно в Саудовскую Аравию? В клубе происходили и более серьезные вещи»

Тьерри Анри предположил, что отстранение Лионеля Месси может быть связано с политикой.

«Пропускать тренировки нельзя. Но в «ПСЖ» постоянно одни и те же проблемы! Теперь вот ситуация с Месси. Возможно, они решились на этот шаг потому, что он не собирается оставаться. А может, их гордость задела его поездка именно в Саудовскую Аравию?

В «ПСЖ» происходили и гораздо более серьезные вещи.

С другой стороны, был ли прав сам Месси? Нет, пропускать тренировки нельзя», – сказал бывший нападающий сборной Франции в эфире Amazon Prime.

Куда Месси уйдет из «ПСЖ»? Есть три варианта