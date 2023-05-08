Моуринью готов покинуть «Рому» ради «ПСЖ» или «Реала». Кампуш ведет переговоры с его агентом

«ПСЖ» контактирует с Жозе Моуринью по поводу возможного сотрудничества.

Как сообщает RMC Sport, , советник парижан по спортивным вопросам, обсуждал с , агентом тренера, заключение контракта ближайшим летом. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

Сам Моуринью понимает, что в «Роме» будет трудно добиться более серьезных успехов, и готов покинуть итальянский клуб ради нескольких команд, в числе которых « » и « ».

60-летний португалец – фаворит Кампуша, они давно знакомы. При этом пока неясно, что об этой кандидатуре думают катарские владельцы «ПСЖ», которые в последнее время обсуждали между собой назначение Тиаго Мотты и .