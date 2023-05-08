Моуринью готов покинуть «Рому» ради «ПСЖ» или «Реала». Кампуш ведет переговоры с его агентом
«ПСЖ» контактирует с Жозе Моуринью по поводу возможного сотрудничества.
Как сообщает RMC Sport, Луиш Кампуш, советник парижан по спортивным вопросам, обсуждал с Жорже Мендешем, агентом тренера, заключение контракта ближайшим летом. Переговоры находятся на продвинутой стадии.
Сам Моуринью понимает, что в «Роме» будет трудно добиться более серьезных успехов, и готов покинуть итальянский клуб ради нескольких команд, в числе которых «ПСЖ» и «Реал».
60-летний португалец – фаворит Кампуша, они давно знакомы. При этом пока неясно, что об этой кандидатуре думают катарские владельцы «ПСЖ», которые в последнее время обсуждали между собой назначение Тиаго Мотты и Юлиана Нагельсманна.
Если считать ЛК, где клубы АПЛ например играют вторыми составами, серьезным трофеем, да еще и с Ромой, у которой был лучший или один лучших составов в этом турнире (и при этом еще хватает наглости писать, что у нее донный состав), то нам разговаривать не о чем.
Моур закончился лет 7-8 назад. Он стар для современного футбола.
Ну то есть он способен давать какой-то результат, но не более того.
Пеп продолжает расти и придумывать что-то новое.
Я фанат Моура, так как фанат Челси, но Гвардиола сейчас в другой галактике.
Во-первых предоставь инфу что она на 4 месте по зп-ведомости. Самое интересное что я читаю про зп ведомость только в отношении Моуриньо, больше никто так тщательно никому претензии не выдвигает. Стоимость его состава в лиге 5е место занимает, а зп тем более должно быть ниже.
Во-вторых его команда упала на 7 место только в последние пару недель и тут же вылезло ТЫ. Что это, если не хейт. Более того, все это началось из-за череды массовых травм игроков основного состава, с матча в ЛЕ. В итоге его команда сейчас стабильно теряет 8+ игроков из-за травм или дисквы(Дибала, Вейналдум, Беллоти, Эльшарави, Карсдорп, Смоллинг, Льоренте, Камбулла, Челик, Матич). То есть твоя аталанта, милан и интер играли против второго состава Ромы, даже не второго, а против примаверы Бове и Залевского, которые никогда даже в СерииБ не играли и таких нагрузок никогда на себе не чувствовали.
И да, из Ромы он уходить не хочет и он об этом много раз говорил.
И еще: история показывает, что виноваты владельцы клуба, а не Жозе. Пример МЮ и Тоттенхэма.
Я так понял ты фанат месси и гвардиолы. Посчитай сколько денег ушло на зп у Гвардиолы за 10 лет. Пару триллионов наберется там, как думаешь? Если учитывать что у одного игрока 20 лямов средняя в год. У той же ромы игроки получают по4 ляма среднюю.
Тоже самое в голове. Может и не выйдет ничего хорошего, но разрывает от интереса
Состав есть, остальное можно докупить
Они де сейчас перестраивать команду будут.
Если Моуриньо выиграет ЛЕ - это будет сказка.