Моуринью готов покинуть «Рому» ради «ПСЖ» или «Реала». Кампуш ведет переговоры с его агентом

Теги ПСЖ Рома Жозе Моуринью Реал Мадрид Тиаго Мотта лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Жорже Мендеш Луиш Кампуш агенты Юлиан Нагельсманн Футбол

«ПСЖ» контактирует с Жозе Моуринью по поводу возможного сотрудничества.

Как сообщает RMC Sport, Луиш Кампуш, советник парижан по спортивным вопросам, обсуждал с Жорже Мендешем, агентом тренера, заключение контракта ближайшим летом. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

Сам Моуринью понимает, что в «Роме» будет трудно добиться более серьезных успехов, и готов покинуть итальянский клуб ради нескольких команд, в числе которых «ПСЖ» и «Реал».

60-летний португалец – фаворит Кампуша, они давно знакомы. При этом пока неясно, что об этой кандидатуре думают катарские владельцы «ПСЖ», которые в последнее время обсуждали между собой назначение Тиаго Мотты и Юлиана Нагельсманна.

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41 комментарий

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Сижу на факсах Барселоны
Не нужно портить Реал Моуром. В шапито ПСЖ самое то
+47
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karatim25
Ответ Максим Левицкий
Переводчик ищет пути отступления после того как его за пару туров жестко опустили и указали на место в современной иерархии - за пределами еврокубков)))
Че вы так хейтите его , поставьте Гвардиолу в рому будет тоже самое, или Анчелотти, тип выиграл им трофей с донным составом и идет за вторым сейчас
+37
-11
+26
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Максим Левицкий
Ответ karatim25
Че вы так хейтите его , поставьте Гвардиолу в рому будет тоже самое, или Анчелотти, тип выиграл им трофей с донным составом и идет за вторым сейчас
А при чем тут хейт? У Ромы 4 в лиге зп-ведомость, они идут на 7 месте. Моуринью уже давно не показывал топовой работы выше ожиданий в любом клубе.

Если считать ЛК, где клубы АПЛ например играют вторыми составами, серьезным трофеем, да еще и с Ромой, у которой был лучший или один лучших составов в этом турнире (и при этом еще хватает наглости писать, что у нее донный состав), то нам разговаривать не о чем.
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Максим Левицкий
Переводчик ищет пути отступления после того как его за пару туров жестко опустили и указали на место в современной иерархии - за пределами еврокубков)))
+24
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HI MARS
В Реале всё спокойно
+10
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London.is.blue
Ответ karatim25
Че вы так хейтите его , поставьте Гвардиолу в рому будет тоже самое, или Анчелотти, тип выиграл им трофей с донным составом и идет за вторым сейчас
Уверен Гвардиола бы попадал в топ4)
Моур закончился лет 7-8 назад. Он стар для современного футбола.
Ну то есть он способен давать какой-то результат, но не более того.
Пеп продолжает расти и придумывать что-то новое.

Я фанат Моура, так как фанат Челси, но Гвардиола сейчас в другой галактике.
+5
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Iamliam
Моуриньо в Псж - не факт что сработает, но точно будет интересно.
+7
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Asad Nizamov
ПСЖ и Моур это бензин и Огонь, им нельзя быть вместе)) жаль он отказал Португалии там было бы интересно на него посмотреть, учитывая что он готовится круто к определённым соперникам
+4
-1
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юра георгиевский
Ответ Iamliam
Моуриньо в Псж - не факт что сработает, но точно будет интересно.
Через полгода уйдёт со скандалом. Точнее шейх выгонит.
+3
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Loginov
Реалу не надо Моуриньо, Пусть Карло остаётся!)
+2
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litric
Ответ Максим Левицкий
А при чем тут хейт? У Ромы 4 в лиге зп-ведомость, они идут на 7 месте. Моуринью уже давно не показывал топовой работы выше ожиданий в любом клубе. Если считать ЛК, где клубы АПЛ например играют вторыми составами, серьезным трофеем, да еще и с Ромой, у которой был лучший или один лучших составов в этом турнире (и при этом еще хватает наглости писать, что у нее донный состав), то нам разговаривать не о чем.
Чел, ты его "переводчиком" назвал. Это уже хейт необоснованный, не говоря про остальное.

Во-первых предоставь инфу что она на 4 месте по зп-ведомости. Самое интересное что я читаю про зп ведомость только в отношении Моуриньо, больше никто так тщательно никому претензии не выдвигает. Стоимость его состава в лиге 5е место занимает, а зп тем более должно быть ниже.

Во-вторых его команда упала на 7 место только в последние пару недель и тут же вылезло ТЫ. Что это, если не хейт. Более того, все это началось из-за череды массовых травм игроков основного состава, с матча в ЛЕ. В итоге его команда сейчас стабильно теряет 8+ игроков из-за травм или дисквы(Дибала, Вейналдум, Беллоти, Эльшарави, Карсдорп, Смоллинг, Льоренте, Камбулла, Челик, Матич). То есть твоя аталанта, милан и интер играли против второго состава Ромы, даже не второго, а против примаверы Бове и Залевского, которые никогда даже в СерииБ не играли и таких нагрузок никогда на себе не чувствовали.

И да, из Ромы он уходить не хочет и он об этом много раз говорил.

И еще: история показывает, что виноваты владельцы клуба, а не Жозе. Пример МЮ и Тоттенхэма.

Я так понял ты фанат месси и гвардиолы. Посчитай сколько денег ушло на зп у Гвардиолы за 10 лет. Пару триллионов наберется там, как думаешь? Если учитывать что у одного игрока 20 лямов средняя в год. У той же ромы игроки получают по4 ляма среднюю.
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Iamliam
Ответ юра георгиевский
Через полгода уйдёт со скандалом. Точнее шейх выгонит.
Так интересно же))
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AnMe
Ответ Iamliam
Так интересно же))
+++++
Тоже самое в голове. Может и не выйдет ничего хорошего, но разрывает от интереса
+1
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Максим Черкашин
Ответ HI MARS
В Реале всё спокойно
В Реле Мадриде без перемен. Флорентино Перес Родригес.😅
+1
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Колбаскер тут
Маур в ПСЖ - бомба
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Любитель пожрать
Ответ litric
Чел, ты его "переводчиком" назвал. Это уже хейт необоснованный, не говоря про остальное. Во-первых предоставь инфу что она на 4 месте по зп-ведомости. Самое интересное что я читаю про зп ведомость только в отношении Моуриньо, больше никто так тщательно никому претензии не выдвигает. Стоимость его состава в лиге 5е место занимает, а зп тем более должно быть ниже. Во-вторых его команда упала на 7 место только в последние пару недель и тут же вылезло ТЫ. Что это, если не хейт. Более того, все это началось из-за череды массовых травм игроков основного состава, с матча в ЛЕ. В итоге его команда сейчас стабильно теряет 8+ игроков из-за травм или дисквы(Дибала, Вейналдум, Беллоти, Эльшарави, Карсдорп, Смоллинг, Льоренте, Камбулла, Челик, Матич). То есть твоя аталанта, милан и интер играли против второго состава Ромы, даже не второго, а против примаверы Бове и Залевского, которые никогда даже в СерииБ не играли и таких нагрузок никогда на себе не чувствовали. И да, из Ромы он уходить не хочет и он об этом много раз говорил. И еще: история показывает, что виноваты владельцы клуба, а не Жозе. Пример МЮ и Тоттенхэма. Я так понял ты фанат месси и гвардиолы. Посчитай сколько денег ушло на зп у Гвардиолы за 10 лет. Пару триллионов наберется там, как думаешь? Если учитывать что у одного игрока 20 лямов средняя в год. У той же ромы игроки получают по4 ляма среднюю.
Да смысл ему аргументы приводить? Забей, таких, как он много. Залевский, правда, игрок основы при Моуриньо, а Бове к ней подтягивается.
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Artem Piatkov
ПСЖ отличный вариант
Состав есть, остальное можно докупить
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Andry 72
Ответ karatim25
Че вы так хейтите его , поставьте Гвардиолу в рому будет тоже самое, или Анчелотти, тип выиграл им трофей с донным составом и идет за вторым сейчас
Поставь Моура в Сити и ты увидишь блеклый ,прагматичный,отчасти трусливый футбол,который не нравится зрителям
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Alex Torres
Ему , как раз надо в ПСЖ .В любой топ клуб ему уже не попасть .Хотя ПСЖ бестрофейник в Европе.
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Denis242424
Заметьте, он всегда сам напрашивается. Начиная с МЮ, когда подсиживал Ван Гала. Агент Пини Захави хорошо проталкивает клиентов (Алабу вел целый год почтидля перехода в Реал). Посмотрим, как шейхи среагируют на его навязчивость.
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Альф Третий
Ответ litric
У твоего Хави и Гвардиолы тоже шансов не должно было быть, но в Испании блат и кумовство это похоже обыденность... Даже если в интернете вбить слово "блат синонимы" оно тебе выдаст слово "рычаги"... Ничего не напоминает?
Ну что же, иногда в футбольном мире бывает некоторая непредсказуемость, но это и делает этот спорт еще более интересным. Пока же мы можем только ждать и надеяться, что решение по поводу тренера «ПСЖ» будет принято с учетом мнения всех заинтересованных сторон и на основе спортивных достижений кандидатов. А что касается блат и кумовства, то, конечно, это явление не должно ни на что влиять, ведь важно только то, какой тренер будет лучше команде. Но мы все знаем, что иногда реальность бывает сложнее, чем идеалы.
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Kasilas__1
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Не нужно портить Реал Моуром. В шапито ПСЖ самое то
Моуром Реал не испортишь
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Дядя Вадя
Ответ Андрюха с района
Возьмет ЛЕ и миссия сделана) Рома не тянет такого тренера) Парижский мешок недостоин такого тренера) А в Реал, хз, зачем ему возвращаться)
Париж идеальный вариант для него.
Они де сейчас перестраивать команду будут.

Если Моуриньо выиграет ЛЕ - это будет сказка.
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Нефанатик
"При этом пока неясно, что об этой кандидатуре думают катарские владельцы «ПСЖ», которые в последнее время обсуждали между собой назначение Тиаго Мотты и Юлиана Нагельсманна." Стрим вели шейхи?
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Nikolay Borisov
дурак (если) , было уже всё это, проходили, если че и выгорит, то будут кричать, что не с такой игрой надо выигрывать, в противном случае пресса сотрёт в хрен пойми что, уж лучше в тотенхэм
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