Петржела о «Зените»: «Пока их спонсирует «Газпром», будут доминировать. Конкурентов просто нет»
Властимил Петржела считает, что успехи «Зенита» связаны с сильным спонсором клуба.
«Зенит» досрочно оформил пятое подряд чемпионство, обыграв «Спартак» в 26-м туре Мир РПЛ (3:2).
«Поздравляем «Зенит» с очередным титулом. Он доминирует в России, у него просто нет конкурентов.
Петербуржцы будут доминировать, пока у них самый сильный спонсор – «Газпром». Не берусь предсказывать, как дальше будут развиваться события в России», – сказал бывший главный тренер «Зенита».
Современный «Зенит» или «Спартак» 90-х – чья гегемония мощнее?
Почему-то чуть ранее финансы Зенита другим клубам не мешали побеждать, да и сейчас определённые намёки на здоровую конкуренцию местами есть. А вот дальнейшее доминирование петербуржцев не гарантировано от слова совсем. Семаку придётся делом доказывать право на шестой титул подряд.
Но почему-то все старательно умалчивают, что все чемпионства спартака в 90е оплачивал тот же Газпром (УренгойГазодобыча) и ставят Зениту в укор, что за них впрягся государственный сырьевой концерн.
После прихода к власти определенных людей из Санкт-Петербурга денежные потоки немного перераспределили, более справедливым образом, чтобы не все бабки оседали в Москве. Газпром пришел в Питер - вот Зениту и перепал богатый спонсор. Башню опять же построили, IT-шников местных набрали и других специалистов, на нормальные "московские" зарплаты.
С - справедливость :)
Без хороших финансов у тебя будет разве что чудо, стреляющее раз в 15-20 лет (хотя у некоторых и это не работает).
В жизни также: если ты не вкладываешь в себя, в свою жизнь- ты и не развиваешься. Максимум-найдешь купюру в 1к и будешь неделю это отмечать. И дальше в рутину.