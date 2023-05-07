Властимил Петржела считает, что успехи «Зенита» связаны с сильным спонсором клуба.

«Зенит» досрочно оформил пятое подряд чемпионство, обыграв «Спартак» в 26-м туре Мир (3:2).

«Поздравляем «Зенит» с очередным титулом. Он доминирует в России, у него просто нет конкурентов.

Петербуржцы будут доминировать, пока у них самый сильный спонсор – « ». Не берусь предсказывать, как дальше будут развиваться события в России», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

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