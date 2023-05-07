Петржела о «Зените»: «Пока их спонсирует «Газпром», будут доминировать. Конкурентов просто нет»

Теги Зенит премьер-лига Россия Газпром Властимил Петржела деньги Футбол

Властимил Петржела считает, что успехи «Зенита» связаны с сильным спонсором клуба.

«Зенит» досрочно оформил пятое подряд чемпионство, обыграв «Спартак» в 26-м туре Мир РПЛ (3:2).

«Поздравляем «Зенит» с очередным титулом. Он доминирует в России, у него просто нет конкурентов.

Петербуржцы будут доминировать, пока у них самый сильный спонсор – «Газпром». Не берусь предсказывать, как дальше будут развиваться события в России», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

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15 комментариев

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blaugrano
Такие претензии может выдвигать лишь один клуб лиги, живущий на частные средства и зарабатываюший самостоятельно. Для всех остальных - это банальная зависть.
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arspurs9
Второе признание за день)
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Nicolas Erfe
Блин, ну вот другие же клубы тоже спонсируют крупные госкорпорации. ВТБ, Лукойл, Роснефть. Ну Сбер не участвует, но и без него достаточно. И все они настолько мощные, что все равно могли бы засыпать свои клубы миллиардами. Что мешает?
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Black Phoenix
ЦСКА-2016, Спартак-2017, Локомотив-2018: ну да, ну да, конечно.

Почему-то чуть ранее финансы Зенита другим клубам не мешали побеждать, да и сейчас определённые намёки на здоровую конкуренцию местами есть. А вот дальнейшее доминирование петербуржцев не гарантировано от слова совсем. Семаку придётся делом доказывать право на шестой титул подряд.
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Злодей Спб
Согласно Википедии запасов газа в РФ хватит еще на 100 лет активной промышленной разработки. Я спокоен за Зенит.

Но почему-то все старательно умалчивают, что все чемпионства спартака в 90е оплачивал тот же Газпром (УренгойГазодобыча) и ставят Зениту в укор, что за них впрягся государственный сырьевой концерн.

После прихода к власти определенных людей из Санкт-Петербурга денежные потоки немного перераспределили, более справедливым образом, чтобы не все бабки оседали в Москве. Газпром пришел в Питер - вот Зениту и перепал богатый спонсор. Башню опять же построили, IT-шников местных набрали и других специалистов, на нормальные "московские" зарплаты.

С - справедливость :)
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ЛексЛютый
Ответ Ростов-на-Дону
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Так, и дальше что?
Без хороших финансов у тебя будет разве что чудо, стреляющее раз в 15-20 лет (хотя у некоторых и это не работает).
В жизни также: если ты не вкладываешь в себя, в свою жизнь- ты и не развиваешься. Максимум-найдешь купюру в 1к и будешь неделю это отмечать. И дальше в рутину.
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Mikael Rikhard
ну в хоккее и баскетболе у Газпрома так себе результаты
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Ростов-на-Дону
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Кеша
Лучшее признание сегодня прозвучало от Романа Ротенберга . Он от простоты или от слабоумия назвал вещи своими именами .
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Power Lifting
«Газпром- мечты сбываются»
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Павел Ермаков
Протрезвел.Про газ заговорил.))
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Назар Игорь
Ответ shahmur
Недолго осталось
Перестанут добывать газ?
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Владислав88
Ответ Nicolas Erfe
Блин, ну вот другие же клубы тоже спонсируют крупные госкорпорации. ВТБ, Лукойл, Роснефть. Ну Сбер не участвует, но и без него достаточно. И все они настолько мощные, что все равно могли бы засыпать свои клубы миллиардами. Что мешает?
Не они немощные, а игроки в их командах. Да и раньше Зенит сильнее было. Зенит гегемон ПО ИГРЕ все 20 лет, а чемпион только 9, потому что столичные судьи убивали постоянно! Как только ввели ВАР, так столичная лафа кончилась. Я ещё 5 лет назад говорил, что ВАР - это похороны Москвы. При чём-то столичные клубы и с ВАРом по понятиям тащат, но вот Зенит тормозить и прибивать при наличии ВАР сложно уже. Не зря красно-белый Будогосский как чёрт от ладана до последнего открещивался от ВАРа, всё прекрасно этот чёрт понимал.
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