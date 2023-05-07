Семак о 3:2 со «Спартаком»: «Не лучшая игра «Зенита», но победу заслужили. Каждое чемпионство разное, привыкнуть невозможно»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Сергей Семак отметил, что «Зенит» провел против «Спартака» (3:2) не лучший свой матч.

– Каждое чемпионство разное. Мне кажется, привыкнуть к этому невозможно.

Режиссура сегодняшнего матча была замечательная, лучше не придумаешь.

Для нас очень важно сохранить голод к победам, что мы сегодня и показали. Матч складывался сложно для нас, но в совокупности мы заслужили победу. Хотя это была не лучшая наша игра.

После забитого мяча мы отдали инициативу. Ответственность давила на ребят, в некоторых моментах мы упрощали игру.

Вторая звездочка на эмблеме — это достижение для клуба. Очень хотелось завоевать вторую звезду перед 100‑летием клуба, которое будет через пару лет.

Лично для меня это звездочка для команды. Я тут не важен. Мы стараемся для наших болельщиков.

В первую очередь тренеру «Зенита» нужен результат. Мы пытались шаг за шагом разнообразить нашу игру, чтобы оставаться наверху — это достаточно сложно.

Именно это чемпионство подарило городу и клубу звезду.

– Можно ли назвать эту команду самой сильной?

– И раньше у «Зенита» были сильные исполнители, но эта команда отличается цельной игрой, — сказал главный тренер.

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44 комментария

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Evgeny Trifonov
Ответ Иван Новиков
Травоядному сложнее выиграть гостевой матч в Европе, чем стать чемпионом в Газпром-лиге. Уровень.
смешно это слышать от европейских безтрофейников. У Зенита ⭐⭐ у Спартака 🐽🐽
+41
-17
+24
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Rundatgame
Сергея Богдановича с очередным чемпионством! Его вклад во вторую звезду невозможно переоценить.
+24
-7
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Руслан Мозговой
Огромное уважение Семаку! Он действительно великий человек! Был хорош как игрок и крут как тренер, достойный.
+13
-2
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иван кочубей
Ответ Зенит чемп дайте газу
Поздравляю Зенит! Как думаете, газ теперь проведут мне в деревню?
а ты в тушино живешь?
+6
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Fatty Toni
Сегодня Қазақстан будет кутить! Алип - чемпион!!! :))) Спасибо, Сергей Богданович! XD))
+7
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Shikari
Замена Ренана на Мантуана - было видно, что Семак хочет выиграть
+8
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Goldstream
Ответ Rundatgame
Сергея Богдановича с очередным чемпионством! Его вклад во вторую звезду невозможно переоценить.
И спасибо sports за идею с двумя звездами.
Не ожидал.
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Владислав88
А кто виноват, что игра не лучшее? Ты в большинстве играл и ¢¢ал до последнего замены делать. Кто кроме тебя виноват, что счёт 3:2 на соплях, а не 5:1 на кураже?????
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varlan
А как выстоял с вывихнутым плечом Бакаев, что то никто не вспоминает. Здоровья Зелимхану, и с победой Зенит
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Evgeny Trifonov
Ответ Новый Орлеан
А Семак эти трофеи добывал или всё же иностранцы?
а Гвардиоле в АПЛ кто трофеи добывает? Холанд, Де Брейне, они иностранцы? какой то глупый вопрос. Иностранцы были и у Манчини с Луческу . а Промес кто? да и сам Абаскаль
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Evgeny Trifonov
Ответ rwpanda
У Спартака 4 звезды
а еврокубков сколько?)
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Владислав88
Ответ Fatty Toni
Сегодня Қазақстан будет кутить! Алип - чемпион!!! :))) Спасибо, Сергей Богданович! XD))
Да уж Клип чемпион всём чемпионам чемпион, аж полчаса суммарно набегал.
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ZarvuR2020
Ответ Spartakus1984
Так можно сказать и про Спартак,если бы игра задалась
Спартак даже ничейный счёт толком держать не мог весь матч.
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Evgeny Trifonov
Ответ Новый Орлеан
Гвардиола до финала ЛЧ доходил, а Семак не в состоянии победить шведских рыбаков в гостях. Даже Гончаренко со средним ЦСКА доходил до четвертьфинала ЛЕ, пока Семаку Реал Бетисы и Вильярреалы пихали полную жопу огурцов. Твой семак в еврокубках - полный ноль.
фантазёр а когда Гончаренко в 1/4 выходил с цкг?
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юра георгиевский
Зенит — чемпион !!!
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Виталик Украинский
Ответ Новый Орлеан
Гвардиола до финала ЛЧ доходил, а Семак не в состоянии победить шведских рыбаков в гостях. Даже Гончаренко со средним ЦСКА доходил до четвертьфинала ЛЕ, пока Семаку Реал Бетисы и Вильярреалы пихали полную жопу огурцов. Твой семак в еврокубках - полный ноль.
В новостях предупреждали: не ешьте ранних грибов... Дело в том что пр Ганчаренке ПФК из группы не выходил.
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Виталик Украинский
Ответ rwpanda
У Спартака 4 звезды
Сколько из них бромантановых?
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Evgeny Trifonov
Ответ Юрий Лукьянов
Спартак в полуфинале ЛЧ играл, не хвались кубком УЕФА. Это как первым местом в ФНЛ перед клубом РПЛ хвастаться
не надо выдумывать, тот турнир назывался по другому. До реформы его и Стяуа с Цервеной Звездой выигрывали, а спартак нет( какой кстати кубок дают за полуфинал?
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igls54
Комментарий удален пользователем
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Петр Хрипко
Ответ Дурачок
В честь победы Зенита съем сегодня пучок сельдерея и выпью двухзвездочного коньяка.
Лучше три звезды☆☆☆, за будущее так сказать
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Евгений Заботин
Ну чемпионство заслужили, глупо отрицать. Но именно в этом матче победу нет. Матч ничейный был.
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voka25
Зенит сегодня играл - не играл .
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Fatty Toni
Ответ Владислав88
Да уж Клип чемпион всём чемпионам чемпион, аж полчаса суммарно набегал.
Это как посмотреть, бро )) зато не привозил, как Дима ))
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Петр Хрипко
Ответ Владислав88
Да уж Клип чемпион всём чемпионам чемпион, аж полчаса суммарно набегал.
Да пофиг, некоторые и столько не пробежали.
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Петр Хрипко
Ответ varlan
А как выстоял с вывихнутым плечом Бакаев, что то никто не вспоминает. Здоровья Зелимхану, и с победой Зенит
Да было видно что ему очень больно ,но он поднялся
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