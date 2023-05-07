Семак о 3:2 со «Спартаком»: «Не лучшая игра «Зенита», но победу заслужили. Каждое чемпионство разное, привыкнуть невозможно»

Сергей Семак отметил, что «Зенит» провел против «Спартака» (3:2) не лучший свой матч.

– Каждое чемпионство разное. Мне кажется, привыкнуть к этому невозможно.

Режиссура сегодняшнего матча была замечательная, лучше не придумаешь.

Для нас очень важно сохранить голод к победам, что мы сегодня и показали. Матч складывался сложно для нас, но в совокупности мы заслужили победу. Хотя это была не лучшая наша игра.

После забитого мяча мы отдали инициативу. Ответственность давила на ребят, в некоторых моментах мы упрощали игру.

Вторая звездочка на эмблеме — это достижение для клуба. Очень хотелось завоевать вторую звезду перед 100‑летием клуба, которое будет через пару лет.

Лично для меня это звездочка для команды. Я тут не важен. Мы стараемся для наших болельщиков.

В первую очередь тренеру «Зенита» нужен результат. Мы пытались шаг за шагом разнообразить нашу игру, чтобы оставаться наверху — это достаточно сложно.

Именно это чемпионство подарило городу и клубу звезду.

– Можно ли назвать эту команду самой сильной?

– И раньше у «Зенита» были сильные исполнители, но эта команда отличается цельной игрой, — сказал главный тренер.

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