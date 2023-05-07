Мухин о чемпионском коридоре «Зениту»: «Почему бы и нет? Команда трудится, первое место занимает, можно и поздравить»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Максим Мухин Футбол

Максим Мухин высказался о возможной организации чемпионского коридора для «Зенита».

– Были разговоры о чемпионском коридоре в контексте матча «Зенита» со «Спартаком». Как в принципе относишься к этой инициативе?

– В принципе почему бы и нет? Команда трудится, первое место занимает, можно и поздравить.

– Даже если это принципиальный соперник?

– Сложно.

– «Барселона» недавно отказала в чемпионском коридоре.

– Ну и мы откажем, – сказал полузащитник ЦСКА.

7 комментариев

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Евгений Семенченко
прямо олицетворение последовательности ))) сначала "почему бы и нет,можно поздравить",а потом "ну и мы не будем" )))
+33
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+33
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prist
Муха, не позорь ни клуб,ни себя
+18
-1
+17
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Спартак Уокер
Каждый клуб сам это решает
+5
0
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Streetbor
дурачки на обзвоне ищут таких же дурачков.
+5
-2
+3
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Александр Павлов
Мухин в пролёте
+1
0
+1
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Олег М
Кому там Барселона отказала? Что за наброс??
0
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