Мухин о чемпионском коридоре «Зениту»: «Почему бы и нет? Команда трудится, первое место занимает, можно и поздравить»

Максим Мухин высказался о возможной организации чемпионского коридора для «Зенита».

– Были разговоры о чемпионском коридоре в контексте матча « » со « ». Как в принципе относишься к этой инициативе?

– В принципе почему бы и нет? Команда трудится, первое место занимает, можно и поздравить.

– Даже если это принципиальный соперник?

– Сложно.

– «Барселона» недавно отказала в чемпионском коридоре.

– Ну и мы откажем, – сказал полузащитник .