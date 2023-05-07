Мухин о чемпионском коридоре «Зениту»: «Почему бы и нет? Команда трудится, первое место занимает, можно и поздравить»
Максим Мухин высказался о возможной организации чемпионского коридора для «Зенита».
– Были разговоры о чемпионском коридоре в контексте матча «Зенита» со «Спартаком». Как в принципе относишься к этой инициативе?
– В принципе почему бы и нет? Команда трудится, первое место занимает, можно и поздравить.
– Даже если это принципиальный соперник?
– Сложно.
– «Барселона» недавно отказала в чемпионском коридоре.
– Ну и мы откажем, – сказал полузащитник ЦСКА.
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