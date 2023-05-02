Кузяев может перейти в «Ференцварош». Черчесов лично заинтересован в игроке

Теги Зенит Станислав Черчесов премьер-лига Россия высшая лига Венгрия возможные трансферы Ференцварош Далер Кузяев Спорт-Экспресс Футбол

«Ференцварош» интересуется Далером Кузяевым.

Главный тренер венгерского клуба Станислав Черчесов лично заинтересован в подписании 30-летнего полузащитника «Зенита».

Действующий договор футболиста и петербургского клуба рассчитан до конца нынешнего сезона.

Далер Кузяев сыграл 21 матч в текущем чемпионате Мир РПЛ, забил пять голов и сделал четыре результативных передачи.

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29 комментариев

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ОттоДракула
Ответ Вова Гаврилов
Ну есть шанс в еврокубках по играть, при знакомом тренере. Почему бы и нет
потому что зарплата в 10 раз меньше станет.
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Зелёный гопник
Ответ evil
Ну это повышение, как ни крути
Это если из Спартака бы переходил
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Саша Пушкин
А когда Кузяев продавит таким образом новый жирный контракт у Зенита, сколько придется Далеру отвалить Черчесову за его интерес?
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Бола Батыров
Ответ evil
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Татарин он)
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Саша Пушкин
Ответ Burel
щас насыпят ему личку миллионов 5 из бюджета
Тем более, что по этой схеме он Зенит уже доил раз.
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Valentin Kompaneytsev
Это больше похоже на правду. Только вот кто из них сильней - Ференцварош или Зенит.
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Рашпель793
Ответ Вова Гаврилов
Ну есть шанс в еврокубках по играть, при знакомом тренере. Почему бы и нет
Пишете так, будто тридцатилетний Кузяев никогда в еврокубках не играл и вот сейчас наконец-то есть такая возможность )
Есть подозрения, что не ради игр в Лиге Европы или Лиги конференции Далер в Европе хочет ещё поиграть.
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gleb_k
Ответ rodjer22
Далер качественный игрок. В деньгах конечно потеряет, но у него скорее другая мотивация.
Какая мотивация? Чемп слабый, с еврокубками - не все ясно, скорее всего - ЛЕ, и то 1-2 стадия плей-офф максимум, что для человека с опытом в ЛЧ - ну так себе.

Понимаю - чемпионат был бы сильный, но Венгрия..
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saneks94
Ответ Valentin Kompaneytsev
Это больше похоже на правду. Только вот кто из них сильней - Ференцварош или Зенит.
Учитывая, что одни в еврокубках стабильно, а другие дома сидят и иногда выставочные матчи катают. Ну не знаю) Вопрос приоритетов, чего человек хочет сейчас
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Вова Гаврилов
Ну есть шанс в еврокубках по играть, при знакомом тренере. Почему бы и нет
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deimon7.7
Ну не, лимитчикам только топ-5 лиг подавай. Агент Тюкавина не даст соврать.
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rodjer22
Далер качественный игрок. В деньгах конечно потеряет, но у него скорее другая мотивация.
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evil
Ответ ОттоДракула
потому что зарплата в 10 раз меньше станет.
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Ярик01
Ответ ОттоДракула
потому что зарплата в 10 раз меньше станет.
Не в десять, но в 3-5 раз точно меньше
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