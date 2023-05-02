Кузяев может перейти в «Ференцварош». Черчесов лично заинтересован в игроке

«Ференцварош» интересуется Далером Кузяевым.

Главный тренер венгерского клуба лично заинтересован в подписании 30-летнего полузащитника « ».

Действующий договор футболиста и петербургского клуба рассчитан до конца нынешнего сезона.

сыграл 21 матч в текущем чемпионате Мир , забил пять голов и сделал четыре результативных передачи.

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