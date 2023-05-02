Кузяев может перейти в «Ференцварош». Черчесов лично заинтересован в игроке
«Ференцварош» интересуется Далером Кузяевым.
Главный тренер венгерского клуба Станислав Черчесов лично заинтересован в подписании 30-летнего полузащитника «Зенита».
Действующий договор футболиста и петербургского клуба рассчитан до конца нынешнего сезона.
Далер Кузяев сыграл 21 матч в текущем чемпионате Мир РПЛ, забил пять голов и сделал четыре результативных передачи.
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Есть подозрения, что не ради игр в Лиге Европы или Лиги конференции Далер в Европе хочет ещё поиграть.
Понимаю - чемпионат был бы сильный, но Венгрия..