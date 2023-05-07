Член совета директоров «Динамо» об отмене гола Гладышева «Химкам»: «Хотелось бы однообразности судейских трактовок»

Дмитрий Гафин призвал судей одинаково трактовать схожие моменты при взятии ворот.

Член совета директоров «Динамо» после матча Мир РПЛ с «Химками» (1:0) прокомментировал отмену гола из-за офсайда Федора Смолова.

«Все было бы здорово, если бы похожие моменты одинаково трактовались. У нас был эпизод, где сегодняшний судья был на ВАР, матч с «Краснодаром» (1:3), когда нам забили гол. Игрок «Краснодара», по нашему мнению, закрывал обзор вратарю, тот гол не отменили, наш гол сегодняшний, который показался похожим, не засчитали. Не только мы, но, как говорят многие клубы РПЛ, нам очень хотелось бы однообразности трактовок.

Результат [матча] нравится, я считаю, что заслужили [победу], но с учетом того, как все складывалось в предыдущих играх, важно заработать три очка.

Что касается игры, как я уже много раз говорил, есть куда стремиться. В « » я бы назвал то, что есть сейчас, некоторыми проблемными моментами с игрой в первую очередь», – сказал Гафин.

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