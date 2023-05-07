Член совета директоров «Динамо» об отмене гола Гладышева «Химкам»: «Хотелось бы однообразности судейских трактовок»

Теги Химки премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Карасев Ярослав Гладышев Дмитрий Гафин Футбол

Дмитрий Гафин призвал судей одинаково трактовать схожие моменты при взятии ворот.

Член совета директоров «Динамо» после матча Мир РПЛ с «Химками» (1:0) прокомментировал отмену гола Ярослава Гладышева из-за офсайда Федора Смолова.

«Все было бы здорово, если бы похожие моменты одинаково трактовались. У нас был эпизод, где сегодняшний судья Карасев был на ВАР, матч с «Краснодаром» (1:3), когда нам забили гол. Игрок «Краснодара», по нашему мнению, закрывал обзор вратарю, тот гол не отменили, наш гол сегодняшний, который показался похожим, не засчитали. Не только мы, но, как говорят многие клубы РПЛ, нам очень хотелось бы однообразности трактовок.

Результат [матча] нравится, я считаю, что заслужили [победу], но с учетом того, как все складывалось в предыдущих играх, важно заработать три очка.

Что касается игры, как я уже много раз говорил, есть куда стремиться. В «Динамо» я бы назвал то, что есть сейчас, некоторыми проблемными моментами с игрой в первую очередь», – сказал Гафин.

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5 комментариев

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Игорь Иванов
Самая главная проблема которая существует уже целый год в Динамо, это отсутствие квалифицированных, опытных центральных защитников в Динамо. Можно сказать и по другому, Гафин соврал когда в своём интервью перед началом сезона сказал, что Динамо полностью укомплектовано по всем позициям . И именно из за ошибок , в комлектовании команды Гафиным и Бувачем , Динамо стало посмешищем почти в каждой игре, из за игры своих защитников. О какой победе в Кубке и попадание в тройку призеров, тогда мечтал Гафин? По существу почти в каждой игре в защите , идут привозы и проходной двор. Дошло до смешного, лучшим центральным защитником, считается 18 Майсторович. Не обладающий абсолютно никаким опытом, в первых командах.
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Mixos Demid
Хотелось бы нормальных тренеров…
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Ка Ман
Бог судье судья.
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Dinmos
Ответ Игорь Иванов
Самая главная проблема которая существует уже целый год в Динамо, это отсутствие квалифицированных, опытных центральных защитников в Динамо. Можно сказать и по другому, Гафин соврал когда в своём интервью перед началом сезона сказал, что Динамо полностью укомплектовано по всем позициям . И именно из за ошибок , в комлектовании команды Гафиным и Бувачем , Динамо стало посмешищем почти в каждой игре, из за игры своих защитников. О какой победе в Кубке и попадание в тройку призеров, тогда мечтал Гафин? По существу почти в каждой игре в защите , идут привозы и проходной двор. Дошло до смешного, лучшим центральным защитником, считается 18 Майсторович. Не обладающий абсолютно никаким опытом, в первых командах.
Это конечно одна из главных проблем. Я полностью соглашусь с твоим анализом ситуации. Но ещё проблема в выборе тренера, тогда тоже помню стояла остро. И Бувач не угадал. Это очень большая проблема. Главного тренера надо искать не среди своих знакомых и друзей. Вот тут как раз мне очень не понравились эти действия Бувача с назначением главного тренера. И ещё его нежелание ставить у руля нашего, отечественного тренера.
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