«Ливерпуль» близок к назначению спортдиректором экс-менеджера «Вольфсбурга» Шмадтке

Новым спортивным директором «Ливерпуля», вероятно, станет экс-сотрудник «Вольфсбурга».

Как утверждает The Telegraph, Йорг Шмадтке, покинувший немецкий клуб в конце января 2023 года, неожиданно стал фаворитом в борьбе за должность. Стороны активизировали переговорный процесс в последнее время.

Ранее менеджер работал в «Кельне», «Ганновере» и «Алеманнии».

Отмечается, что 59-летний Шмадтке известен своей прямолинейностью, хорошим чувством юмора и тем, что эффективно использует выделенные средства.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд