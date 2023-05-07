«Ливерпуль» близок к назначению спортдиректором экс-менеджера «Вольфсбурга» Шмадтке

Теги Вольфсбург Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Футбол

Новым спортивным директором «Ливерпуля», вероятно, станет экс-сотрудник «Вольфсбурга».

Как утверждает The Telegraph, Йорг Шмадтке, покинувший немецкий клуб в конце января 2023 года, неожиданно стал фаворитом в борьбе за должность. Стороны активизировали переговорный процесс в последнее время.

Ранее менеджер работал в «Кельне», «Ганновере» и «Алеманнии».

Отмечается, что 59-летний Шмадтке известен своей прямолинейностью, хорошим чувством юмора и тем, что эффективно использует выделенные средства.

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14 комментариев

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kolokolo22
Старший прапорщик Олег Николаевич Шмадтке
+32
0
+32
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Liquidozz
Личное дело Йорга Шмадтке.
Прямоленеен с начальством, эффективно употребляет выделенные средства, с чуством юмора. Семьянин.
+29
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+28
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Роман Кириченко
Ответ Liquidozz
Личное дело Йорга Шмадтке. Прямоленеен с начальством, эффективно употребляет выделенные средства, с чуством юмора. Семьянин.
Характер, как водится, нордический?
+20
-1
+19
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uRl1k
Ответ kolokolo22
Старший прапорщик Олег Николаевич Шмадтке
Будет в постоянном конфликте с Генрилюком
+11
0
+11
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U
Так не очень понятно, его берут за прямолинейность или за чувство юмора?
+7
0
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vladimir.kostrichko
Ё-моё............
+7
0
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Бритые_ноги_Неймара
Ответ Liquidozz
Личное дело Йорга Шмадтке. Прямоленеен с начальством, эффективно употребляет выделенные средства, с чуством юмора. Семьянин.
И просто хороший парень.
+7
0
+7
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mArty-.-
Человек, продавший Осимьена за 3 миллиона
+1
-1
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OrenSky
Заходит Шмадтке к Клоппу и говорит: В окопе темной ночью. - Иван, это ты? - Я! - А немцы ушли? - Я, я!
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micka
Жадный весельчак
0
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zigrik zigrik
Ответ Роман Кириченко
Характер, как водится, нордический?
Чистый ариец
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Ненавидящий2.0
Ответ U
Так не очень понятно, его берут за прямолинейность или за чувство юмора?
за эффективность использования средств)
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Johnie
Ответ mArty-.-
Человек, продавший Осимьена за 3 миллиона
Да, это так, но в Вольфсбурге Осимхен себя, к сожалению, никак не показал и раскрылся в Бельгии, затем во Франции
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