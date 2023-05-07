Клопп про борьбу «Ливерпуля» за ЛЧ: «6 матчей назад никто не думал об этом. Надо провести концовку как можно лучше. Представьте, что «МЮ» ошибается, а мы этим не пользуемся»
Юрген Клопп считает, что никто не ожидал включения «Ливерпуля» в борьбу за место в ЛЧ.
На данный момент у идущего последним в зоне Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» 63 очка за 33 матча, у мерсисайдцев – 62 балла после 35 игр.
«Шесть матчей назад никто и не думал, что мы будем в этом положении. Выигрывать матчи – это самое большое, что мы можем делать сейчас.
Если «МЮ» проведет свои игры так, как хочет, то оторвется на семь очков, и догнать его будет по-настоящему сложно.
Мы должны провести концовку как можно лучше. Представьте, что у «МЮ» будут осечки. Не думаю, что они будут, но просто представьте, что «МЮ» ошибается, а мы этим не пользуемся. Мы бы сильно об этом пожалели», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
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Пару лет назад ЛФК уже как-то залез в ЛЧ, что даже Алиссон забивал. Тут тоже может что-то случиться.
1. МС
2. Арсенал
3. МЮ
4. Ньюкасл
5. Ливерпуль
6. Тоттенхэм.
Ливерпуль весь сезон так и делал
Но в целом, хочется верить, что зацепиться удастся, хоть это вообще чудо расклад должен быть
А вот можешь молчать в ответ, если тебя спрашивают журналисты о шансах твоей команды на топ-4
Подскажите, пожалуйста, регламент. Если Манчестер Сити побеждает в ЛЧ, то в таком случае, да даёт ли 5 место в чемпионате путёвку в Лигу Чемпионов?