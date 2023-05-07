Клопп про борьбу «Ливерпуля» за ЛЧ: «6 матчей назад никто не думал об этом. Надо провести концовку как можно лучше. Представьте, что «МЮ» ошибается, а мы этим не пользуемся»

Юрген Клопп считает, что никто не ожидал включения «Ливерпуля» в борьбу за место в ЛЧ.

На данный момент у идущего последним в зоне чемпионов « » 63 очка за 33 матча, у мерсисайдцев – 62 балла после 35 игр.

«Шесть матчей назад никто и не думал, что мы будем в этом положении. Выигрывать матчи – это самое большое, что мы можем делать сейчас.

Если «МЮ» проведет свои игры так, как хочет, то оторвется на семь очков, и догнать его будет по-настоящему сложно.

Мы должны провести концовку как можно лучше. Представьте, что у «МЮ» будут осечки. Не думаю, что они будут, но просто представьте, что «МЮ» ошибается, а мы этим не пользуемся. Мы бы сильно об этом пожалели», – сказал главный тренер « ».

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