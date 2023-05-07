Клопп про борьбу «Ливерпуля» за ЛЧ: «6 матчей назад никто не думал об этом. Надо провести концовку как можно лучше. Представьте, что «МЮ» ошибается, а мы этим не пользуемся»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига чемпионов УЕФА Футбол

Юрген Клопп считает, что никто не ожидал включения «Ливерпуля» в борьбу за место в ЛЧ.

На данный момент у идущего последним в зоне Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» 63 очка за 33 матча, у мерсисайдцев – 62 балла после 35 игр.

«Шесть матчей назад никто и не думал, что мы будем в этом положении. Выигрывать матчи – это самое большое, что мы можем делать сейчас.

Если «МЮ» проведет свои игры так, как хочет, то оторвется на семь очков, и догнать его будет по-настоящему сложно.

Мы должны провести концовку как можно лучше. Представьте, что у «МЮ» будут осечки. Не думаю, что они будут, но просто представьте, что «МЮ» ошибается, а мы этим не пользуемся. Мы бы сильно об этом пожалели», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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34 комментария

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Liverpool_YNWA
Ответ Вадим Симонов
Болею за Ливер,но думаю за сезон ЛЧ не заслужили совсем,причин много,но хотя бы на следующий год смотрю позитивно.
Болел бы не называл бы Ливером, да и как можно говорить не заслужили? Если (когда) МЮ допустит осечки, а Ливерпуль продолжит победную серию это ли не камбэк это ли не заслуга?
+49
-11
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Вадим Симонов
Болею за Ливер,но думаю за сезон ЛЧ не заслужили совсем,причин много,но хотя бы на следующий год смотрю позитивно.
Я болею за МЮ и желаю им выйти в ЛЧ. Но турнире как чемпионат какой-то страны справедлив тот результат, который команды получают по завершении турнира. Это не ЛЧ или ЧМ где можно проскочить на удачу. Система чемпионата самая справедливая. Все играют со всеми. Дома и на выезде. Каждый в конце получает заслуженное место.
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Верховный Лорд
Ответ Liverpool_YNWA
Поражение от Челси и ничья с ВХЮ и вуаля, что тут нереального ))
Пускай так и будет, но при этом будут еще три победы МЮ и вуаля, придется слезы тебе свои вытирать
+20
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+19
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Арман Мартиросян
Ответ Incendier Deafening
Так-то Брайтон тоже в неплохом положении)
Поверь, в плохом. Им ещё играть с текущим топ 3 АПЛ. Пройти такой отрезок без потери очков почти нереально.
+14
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+14
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Aggrrist
Если ЛФК выиграет свои матчи, шансы будут. МЮ не самая стабильная команда. К тому же там ещё и Ньюкасл выбить можно.

Пару лет назад ЛФК уже как-то залез в ЛЧ, что даже Алиссон забивал. Тут тоже может что-то случиться.
+11
-2
+9
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Incendier Deafening
Так-то Брайтон тоже в неплохом положении)
+8
-1
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Александр Калашников
Если МЮ продолжит как в последнее время всякое может случиться. Ливерпуль за 3 игр все 9 очков наберет. но МЮ всего 9 очков за 5 игр нужно набрать. У брайтона шансы только математически. Играют с Арсенал, МС и Ньюкаслом. Суперкомпьютеру облегчу задачу. В ЛЕ играют Ливерпуль и ТТХ.
+5
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+5
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KH Y7
Блин! А почему МЮ должен ошибатся есть же и Ньюкасл 🤦🤦🤦
+4
0
+4
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Troy McClure
Ответ Borboter
Вот уж не хотелось быть хейтером, то как судьи тащат ливер это что то... Прямой ногой в голову (вместо мяча) шипами на высоте 1,8 - чел в крови игроку ливера жёлтую. До этого матч был, какой то защ падает и в падении прерывает передачу рукой в своей штрафной (не касаясь газона) пенку не ставят, за 3 тура до этого вандейк виснет на игроке (фол последней надежды - выход 1/1) всего лишь жёлтая... Всё это выглядит как подачки немощным, хотя ливер может сам делать игру без всего этого. Мы же не англичане, чтобы на амбразуру лезть, у нас свои жизненные устои, в общем не разделяю восторг наших "глоров" прям второй реал...
Ты как хомяк собрал по крошкам все моменты за чемпионат у одной команды и думаешь что это разумно. Интересно если взять любую другую команду АПЛ у неё что таких моментов не наберётся за тот же отрезок?
+4
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Vadiay
Ответ Borboter
Вот уж не хотелось быть хейтером, то как судьи тащат ливер это что то... Прямой ногой в голову (вместо мяча) шипами на высоте 1,8 - чел в крови игроку ливера жёлтую. До этого матч был, какой то защ падает и в падении прерывает передачу рукой в своей штрафной (не касаясь газона) пенку не ставят, за 3 тура до этого вандейк виснет на игроке (фол последней надежды - выход 1/1) всего лишь жёлтая... Всё это выглядит как подачки немощным, хотя ливер может сам делать игру без всего этого. Мы же не англичане, чтобы на амбразуру лезть, у нас свои жизненные устои, в общем не разделяю восторг наших "глоров" прям второй реал...
До этого был прецедент. Холланд же так же ногой влетел, и ему даже жёлтую не показали. Про остальное даже писать не хочется, это столько раз обсуждали, что даже слепой увидит.
+3
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+3
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liverpool and barcelona fan
Конечно это хороший рывок под конец, но кажется к сожалению этого не хватит. Многое упущено против слабых команд когда транжирили очки.
+2
0
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Александр Калашников
Самое время Суперкомпу делать прогнозы так как все уже очевидно.
1. МС
2. Арсенал
3. МЮ
4. Ньюкасл
5. Ливерпуль
6. Тоттенхэм.
+2
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King_X
Зачем представлять
Ливерпуль весь сезон так и делал

Но в целом, хочется верить, что зацепиться удастся, хоть это вообще чудо расклад должен быть
+3
-2
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Ronny92
Ответ Alexander Yavriantz
Поражение от Челси дома это какой-то фантастический сценарий. Вот с ВХЮ сегодня можем очки потерять, это настораживает. Хотя 2 победы и 3 ничьи тоже хватит. А проиграть кому-то из оставшихся соперников вряд ли удастся.
Три матча дома с не самыми сильными соперниками, плюс выезд к вх и борнмуту. Борнмуту, который даже челси дома проиграл
+1
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Александр Калашников
Ответ Арман Мартиросян
Поверь, в плохом. Им ещё играть с текущим топ 3 АПЛ. Пройти такой отрезок без потери очков почти нереально.
для Брайтона невозможно
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Закир Кадыров
Сперва говоришь не вазможно потом говоришь вазможно, чёт тебя не понять, лучше ба ты по молчал.
+1
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Диер Ташкент
Поздно ожил Ливерпуль. Поздно
+1
0
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Borboter
Вот уж не хотелось быть хейтером, то как судьи тащат ливер это что то... Прямой ногой в голову (вместо мяча) шипами на высоте 1,8 - чел в крови игроку ливера жёлтую. До этого матч был, какой то защ падает и в падении прерывает передачу рукой в своей штрафной (не касаясь газона) пенку не ставят, за 3 тура до этого вандейк виснет на игроке (фол последней надежды - выход 1/1) всего лишь жёлтая... Всё это выглядит как подачки немощным, хотя ливер может сам делать игру без всего этого. Мы же не англичане, чтобы на амбразуру лезть, у нас свои жизненные устои, в общем не разделяю восторг наших "глоров" прям второй реал...
+9
-8
+1
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Lord Baium
Ответ liverpool and barcelona fan
Конечно это хороший рывок под конец, но кажется к сожалению этого не хватит. Многое упущено против слабых команд когда транжирили очки.
Просто многие болельщики выдают желаемое за действительное. Несколько туров назад читал даже от некоторых, что если МЮ и Ньюкасл проиграют большинство оставшихся матчей, а мы во всех победим, то можно и третье место занять! 😂
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Вадим Симонов
Болею за Ливер,но думаю за сезон ЛЧ не заслужили совсем,причин много,но хотя бы на следующий год смотрю позитивно.
+13
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Крадратиш-практиш
Ответ Закир Кадыров
Сперва говоришь не вазможно потом говоришь вазможно, чёт тебя не понять, лучше ба ты по молчал.
Клопп говорит, что шансов мало, но со своей стороны нужно сделать всё от них зависящее, чтоб потом не было досадно. Это абсолютно правильный подход.
А вот можешь молчать в ответ, если тебя спрашивают журналисты о шансах твоей команды на топ-4
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Alexander Yavriantz
Ответ Liverpool_YNWA
Поражение от Челси и ничья с ВХЮ и вуаля, что тут нереального ))
Поражение от Челси дома это какой-то фантастический сценарий. Вот с ВХЮ сегодня можем очки потерять, это настораживает. Хотя 2 победы и 3 ничьи тоже хватит. А проиграть кому-то из оставшихся соперников вряд ли удастся.
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Liverpool_YNWA
Ответ Nick Powell
Имхо ,глядя на календарь Ньюкасла,в ЛЧ будут Ливерпуль и МЮ, говорил это несколько недель назад и продолжаю так думать
Если честно мне все равно кто будет 4, главное чтобы Ливерпуль был там, а если МЮ попадет в ЛЕ это будет приятный бонус ))
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Nick Powell
Ответ Liverpool_YNWA
Болел бы не называл бы Ливером, да и как можно говорить не заслужили? Если (когда) МЮ допустит осечки, а Ливерпуль продолжит победную серию это ли не камбэк это ли не заслуга?
Имхо ,глядя на календарь Ньюкасла,в ЛЧ будут Ливерпуль и МЮ, говорил это несколько недель назад и продолжаю так думать
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5sue86q3f5
Всем привет!

Подскажите, пожалуйста, регламент. Если Манчестер Сити побеждает в ЛЧ, то в таком случае, да даёт ли 5 место в чемпионате путёвку в Лигу Чемпионов?
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