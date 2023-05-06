Клопп об 1:0 с «Брентфордом»: «Лучшая тренировка обороны при стандартах. Салах – величайший игрок, многие не ценят футболистов, когда они еще играют»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига чемпионов УЕФА Брайтон Брентфорд Мохамед Салах Трент Александер-Арнолд Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги игры с «Брентфордом».

Мерсисайдцы одержали победу со счетом 1:0 в 35-м туре АПЛ

«Сегодняшняя игра была лучшей тренировкой обороны при стандартах, которую я видел в своей жизни, против лучшей команды, исполняющей стандарты, самой креативной. Мы не допустили ни одного реального момента при 50-60 стандартах – по крайней мере, так мне казалось. Это было потому, что парни были очень сосредоточены. Могли ли мы лучше контролировать игру местами? Да, но это было сложно, потому что они [«Брентфорд»] ломали ритм.

Я увидел много положительных моментов. С точки зрения концентрации это была хорошая игра, потому что мы оставались по-настоящему сосредоточенными и шли вперед. Ребята сегодня выступили действительно хорошо, так что я очень доволен».

О новой позиции Трента и о том, останется ли он на ней в следующем сезоне 

«Это зависит от игроков, которых мы подпишем. Эта роль ему очень идет. Момент, который он создал для Дарвина [Нуньеса], был особенным.

Он очень силен в обороне, ему все еще нужно адаптироваться к схеме, потому что мне кажется, что он испытывал затруднения в последней игре. Дело не в нем, он не может быть везде. Трент отыграл практически с первой до последней минуты в течение этого напряженного периода. То, что он делает, просто потрясающе».

О Салахе 

«Я не могу представить, чтобы он остановился, такова его натура. Должно быть желание забивать голы. Люди часто забывают, в организации скольких голов он участвует. Он очень часто бывает вовлечен в это дело.

Когда через несколько лет он будет сидеть в студии в качестве эксперта, все поймут, насколько он был хорош, когда мы все наблюдали за его игрой. Многие люди не ценят игроков, когда они еще играют. Для нас это очевидно. Он величайший игрок.

О месте в зоне Лиге чемпионов

«Если «Манчестер Юнайтед» выиграет матчи, которые у него есть в запасе, то отрыв составит семь очков, и по большому счету все будет кончено. Мы это знаем. «Брайтон» будет выше нас, если выиграет матчи, которые у него есть в запасе, что вполне возможно.

Это интересный период. Мы должны быть уверены, что сохраним отрыв от отстающих команд, потому что они приближаются. Ничего не решено, и это хорошо», – сказал Клопп. 

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kvin
Ответ Liquidozz
Неважно, какие трансферы будут летом, Трента возвращать в зазиту НЕЛЬЗЯ!
Зазита против!
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Liquidozz
Неважно, какие трансферы будут летом, Трента возвращать в зазиту НЕЛЬЗЯ!
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Krutik_prutik
В любом случае не нужно сбавлять обороты, попадем в ЛЧ хорошо, нет ну и нет. Можно считать это началом предсезонки нужно набрать крейсерский ход и громить всех в следующем сезоне.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
eftomolgy
Ответ Krutik_prutik
В любом случае не нужно сбавлять обороты, попадем в ЛЧ хорошо, нет ну и нет. Можно считать это началом предсезонки нужно набрать крейсерский ход и громить всех в следующем сезоне.
С разгромами лучше поосторожнее Ливерпулю :) лучше 5 раз по 1:0, чем 1 раз 5:0
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MaxB
Куча стандартов от того, что Тейлор насвистел все спорные эпизоды в пользу Брентфорда, 19:10 по фолам
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Салах главная звезда АПЛ
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artūras Grigas
Не было бы никаких стандартов ( у Брэдфорда ) , если бы не было продажного Тэйлора.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Liquidozz
Ответ glavredaktor
Он правый защитник. Куда там его возвращать, если он уже там?)
Если бы ты смотрел последие игры, тебя бы сильно удивило, что он играет в полузащите. Именно об этом спросили у Клоппа (см. выше в статье, этого нет в заголовке)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Liverpool_YNWA
Ответ Liquidozz
Неважно, какие трансферы будут летом, Трента возвращать в зазиту НЕЛЬЗЯ!
Два раза мимо нажал ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жаргал Шадапов
Кто знает если Сити выиграет ЛЧ 5я команда из англии попадет в ЛЧ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Sarus
Нужно брать какого нибудь пахаря, того же угарте из спортинга, тогда трент может без проблем креативить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artūras Grigas
Ответ eftomolgy
С разгромами лучше поосторожнее Ливерпулю :) лучше 5 раз по 1:0, чем 1 раз 5:0
... и четыре раза по 4-0.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Liverpool_YNWA
Ответ Krutik_prutik
В любом случае не нужно сбавлять обороты, попадем в ЛЧ хорошо, нет ну и нет. Можно считать это началом предсезонки нужно набрать крейсерский ход и громить всех в следующем сезоне.
Ну, я бы лично предпочел, чтобы вообще без еврокубков остались, чем в ЛЕ играть. Не нужная нагрузка по среди недели, травмы и тд
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artūras Grigas
Ответ llolishe
Салах главная звезда АПЛ
100%.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Heisenberg
Ответ llolishe
Салах главная звезда АПЛ
Мягко говоря, очень спорно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Sarus
Ответ Жаргал Шадапов
Кто знает если Сити выиграет ЛЧ 5я команда из англии попадет в ЛЧ?
Нет. Это должен был бы МЮ лигу европы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий