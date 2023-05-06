Клопп об 1:0 с «Брентфордом»: «Лучшая тренировка обороны при стандартах. Салах – величайший игрок, многие не ценят футболистов, когда они еще играют»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги игры с «Брентфордом».

Мерсисайдцы одержали победу со счетом 1:0 в 35-м туре .

«Сегодняшняя игра была лучшей тренировкой обороны при стандартах, которую я видел в своей жизни, против лучшей команды, исполняющей стандарты, самой креативной. Мы не допустили ни одного реального момента при 50-60 стандартах – по крайней мере, так мне казалось. Это было потому, что парни были очень сосредоточены. Могли ли мы лучше контролировать игру местами? Да, но это было сложно, потому что они [« »] ломали ритм.

Я увидел много положительных моментов. С точки зрения концентрации это была хорошая игра, потому что мы оставались по-настоящему сосредоточенными и шли вперед. Ребята сегодня выступили действительно хорошо, так что я очень доволен».

О новой позиции и о том, останется ли он на ней в следующем сезоне

«Это зависит от игроков, которых мы подпишем. Эта роль ему очень идет. Момент, который он создал для Дарвина [Нуньеса], был особенным.

Он очень силен в обороне, ему все еще нужно адаптироваться к схеме, потому что мне кажется, что он испытывал затруднения в последней игре. Дело не в нем, он не может быть везде. Трент отыграл практически с первой до последней минуты в течение этого напряженного периода. То, что он делает, просто потрясающе».

О Салахе

«Я не могу представить, чтобы он остановился, такова его натура. Должно быть желание забивать голы. Люди часто забывают, в организации скольких голов он участвует. Он очень часто бывает вовлечен в это дело.

Когда через несколько лет он будет сидеть в студии в качестве эксперта, все поймут, насколько он был хорош, когда мы все наблюдали за его игрой. Многие люди не ценят игроков, когда они еще играют. Для нас это очевидно. Он величайший игрок.

О месте в зоне чемпионов

«Если « » выиграет матчи, которые у него есть в запасе, то отрыв составит семь очков, и по большому счету все будет кончено. Мы это знаем. «Брайтон» будет выше нас, если выиграет матчи, которые у него есть в запасе, что вполне возможно.

Это интересный период. Мы должны быть уверены, что сохраним отрыв от отстающих команд, потому что они приближаются. Ничего не решено, и это хорошо», – сказал Клопп.

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