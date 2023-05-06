Клопп о гуле фанатов «Ливерпуля» во время гимна: «Все знали, что так и будет. Ничего страшного, ведь кричалок не было. Слава богу, у нас свобода слова»

Юрген Клопп уверен, что фанаты «Ливерпуля» не делали ничего дурного, заглушая гимн страны.

Болельщики недовольным гулом встретили национальную песню, прозвучавшую перед матчем против « » (1:0) в день коронации Карла III.

Также они скандировали название клуба и демонстрировали баннеры с надписями «Не мой король» и «Засуньте королевскую семью себе в зад».

«Начнем с того, что сегодня важный день для Англии, я с огромным уважением отношусь к этому. Все хотят радоваться, праздновать.

Сейчас не все лучше, чем прежде, но у нас, слава богу, есть свобода слова, свобода мнений.

Было очевидно, что нечто подобное произойдет, все об этом знали. Ничего страшного, больше ведь ничего не произошло, не было никаких кричалок.

Люди продемонстрировали свое недовольство. Я точно не знаю, в чем дело, но они не всегда были довольны тем, как относятся к Ливерпулю и его клубу.

Сегодняшний день – для всех тех, кто доволен. Не знаю, правильно ли говорить, что я поздравляю короля, но я поздравляю», – заявил главный тренер « ».

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