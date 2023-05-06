Клопп о гуле фанатов «Ливерпуля» во время гимна: «Все знали, что так и будет. Ничего страшного, ведь кричалок не было. Слава богу, у нас свобода слова»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп болельщики Брентфорд Политика Футбол

Юрген Клопп уверен, что фанаты «Ливерпуля» не делали ничего дурного, заглушая гимн страны.

Болельщики недовольным гулом встретили национальную песню, прозвучавшую перед матчем против «Брентфорда» (1:0) в день коронации Карла III.

Также они скандировали название клуба и демонстрировали баннеры с надписями «Не мой король» и «Засуньте королевскую семью себе в зад».

«Начнем с того, что сегодня важный день для Англии, я с огромным уважением отношусь к этому. Все хотят радоваться, праздновать.

Сейчас не все лучше, чем прежде, но у нас, слава богу, есть свобода слова, свобода мнений.

Было очевидно, что нечто подобное произойдет, все об этом знали. Ничего страшного, больше ведь ничего не произошло, не было никаких кричалок.

Люди продемонстрировали свое недовольство. Я точно не знаю, в чем дело, но они не всегда были довольны тем, как относятся к Ливерпулю и его клубу.

Сегодняшний день – для всех тех, кто доволен. Не знаю, правильно ли говорить, что я поздравляю короля, но я поздравляю», – заявил главный тренер «Ливерпуля».

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14 комментариев

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Strateg 7
Какой же Клопп политкорректный!
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justbored
При всём пренебрежении к Mom’s antimonarchists, нелепее пары Чарлза и Камиллы не было на памяти. Короны-то с трудом водрузили, чтоб с головы не съехали ))

Ну да временщики.
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v.belorussky
"Люди продемонстрировали свое недовольство. Я точно не знаю, в чем дело"
_

Мог бы и поинтересоваться наш Клопп. Не первый ведь сезон работает в нашем Ливерпуле...
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justbored
Ответ Антимосковский
если бы гул был во время акции блм, клопяра первый бы завыл о недопустимости такого поведения и о свободе слова бы не вспомнил, хотя гул один и тот же.
"человек, тонко чувствующий конъюнктуру", а как же.

без этого навыка менагером в элитном клубе вы всяко не станете
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llolishe
Судья Тейлор просто позорище -свистел в пользу Брентфорда весь матч
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ман сити фейк
Ответ llolishe
Судья Тейлор просто позорище -свистел в пользу Брентфорда весь матч
Фабиньо должен был получать КК. За такое тот же Каземиро получал бы прямую
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justbored
Ответ Liverpool_YNWA
"Слава Богу, что у нас свобода слова" ((((
"У нас, слава богу, свобода слова".

Клопп тут, кстати, не скрывает своего индифферентного отношения ко всему этому. Под самим кресло шатается.))
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soulsavior
Ответ v.belorussky
"Люди продемонстрировали свое недовольство. Я точно не знаю, в чем дело" _ Мог бы и поинтересоваться наш Клопп. Не первый ведь сезон работает в нашем Ливерпуле...
Всё он знает - просто политкорректный ответ.
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