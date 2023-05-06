Тухель о 2:1 с «Вердером»: «Бавария» могла побеждать 3:0, но не хватило спокойствия и точности. В целом хорошая игра и важная победа»
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подвел итоги игры с «Вердером».
«Бавария» одержала победу со счетом 2:1 в 31-м туре Бундеслиги.
«Это была заслуженная победа. Я думаю, что мы контролировали ситуацию до последних 5 минут. Мы могли побеждать 3:0, но нам не хватило спокойствия и точности. В целом это была хорошая игра на выезде и важная победа.
На данном этапе сезона важно сохранять стабильность, ставить игроков на те позиции, где они чувствуют себя комфортно, и не усложнять ситуацию. У нас в команде хорошие игроки и люди с хорошим характером.
В «Баварии» важно иметь 13, 14, 15 игроков, которые всегда являются кандидатами на попадание в стартовый состав – игроков, которые могут решать исход игры, будь то в старте или со скамейки запасных. Лерой [Сане] сыграл хорошо, Томас Мюллер] привнес хорошую энергию», – сказал Тухель в эфире Sky.
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