«Динамо» потроллило Талалаева картинкой со Ждуном: «Ходят слухи, что один тренер, сменивший три клуба за сезон, до сих пор ждет своей очереди на пресс-конференцию»

Теги Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Динамо Москва соцсети ахахаха Футбол

«Динамо» потроллило Андрея Талалаева.

Напомним, после поражения от бело-голубых в 26-м туре Мир РПЛ (0:1) главный тренер «Химок» выразил недовольство долгим общением с прессой Славиши Йокановича: «Хотелось бы домой поехать, зализывать раны. Но им надо же автографы дать, рассказать, как здорово «Динамо» играло».

Московский клуб выложил картинку с персонажем мемов Ждуном и цитатой: «Жду, когда закончится пресс-конференция «Динамо», и поеду зализывать раны». 

«Ходят слухи, что один главный тренер, сменивший три клуба за один сезон, до сих пор ждет своей очереди на пресс-конференцию...» – говорится в публикации. 

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41 комментарий

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Evgeny Trifonov
Ждун, это коллективный образ болельщиков Динамо, которые ждут чемпионство почти 50 лет
+229
-21
+208
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Ебздрогыч
Злобненько, но Талалай первым начал
+72
-9
+63
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An Kr
Когда еле-еле обыграли соперника в большинстве и начали выделываться.
+58
-14
+44
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antoxaspam
Ответ юра георгиевский
47 лет.
А, ну тогда ладно, всего то 47
+34
-6
+28
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U
Слабо. Приблизительно на уровне футбола Динамо.
При всей антипатии к Талалаеву.
+25
-5
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igor.igorev
Ответ ALEKS66
А у Динамо не подгорает после сегодняшней победы? Перед пенальти то чистейший вне игры был. Или левые пенали в РПЛ сейчас настолько в почете-что даже в столетие чистейшего клуба-можно совесть предков продать?
Очки купи и изучи правила игры в футбол.
+8
-1
+7
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a2wai
Не тот был по качеству матч, чтобы высмеивать тренера противника.
+5
-1
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Demetrios
Красавцы, талалай много истерит и показал себя мерзким типом.
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Viktor Martunov
Ответ ALEKS66
А у Динамо не подгорает после сегодняшней победы? Перед пенальти то чистейший вне игры был. Или левые пенали в РПЛ сейчас настолько в почете-что даже в столетие чистейшего клуба-можно совесть предков продать?
Салют колега,было бы понятно когда это бот пишет, а не работяга. Футбол наверное с "детства" смотришь? Пас то на Тюкавина был, Федя здесь при чëм?
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Максим Русаков
Ответ An Kr
🤦‍♂️ты адекватный? Химки в 10 играли целый тайм. В первом тайме 2-2 по ударам в створ. Включи мозг.
Включаю. 31/69 владение мячом. 5-13 удары по воротам, 2-5 в створ, 2-7 угол... Достаточно? 17-11 нарушение
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T622222
Динамо бы в храм пойти или на тренировку отвратительная игра и жесть в этом году
+6
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Адилет Асанкожоев
Спорц настолько извращает сознание, что вместо Ждун читаешь Должун
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Максим Русаков
Ответ An Kr
Каким таким макаром Динамо наиграло? Владением мяча? За это не дают очки. А так Митрюшкин ни разу не напрягся.
Если бы Смолов вытащил свою ленивую задницу из вне игры, которая никак не влияла, красивый гол состоялся бы. Второй отменен ный будем обсуждать? А у Химок есть что обсудить? Я за обьективность
+3
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юра георгиевский
Ответ antoxaspam
А, ну тогда ладно, всего то 47
Ничего страшного, ещё 47 подождут.
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Myach
Ответ ALEKS66
А у Динамо не подгорает после сегодняшней победы? Перед пенальти то чистейший вне игры был. Или левые пенали в РПЛ сейчас настолько в почете-что даже в столетие чистейшего клуба-можно совесть предков продать?
Не стыдно такую ерунду писать?это комментаторы неучи разбули эту тему с офсайдом. Тоже правил не знают. Минут пять на всю страну эту чущь вещали
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Максим Русаков
Ответ An Kr
Когда еле-еле обыграли соперника в большинстве и начали выделываться.
Ну если не видеть игры так можно судить. Или по хронологии сюжета да. А так динамо на победу на играло.
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Nogoi89
Напомню, что выиграли с минимальным счётом с гола , забитого с пенальти и в большинстве. И результаты в юбилейном сезоне так себе в целом.
Талай тоже не в себе, но эти лихие туповатые шутки выглядят жалко.
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EVERGREEN
Ответ justbored
Уже давно откинувшись в кресле.
наверное уже и не только в кресле
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eftomolgy
Ответ Evgeny Trifonov
Ждун, это коллективный образ болельщиков Динамо, которые ждут чемпионство почти 50 лет
Причём, если не ошибаюсь, на момент своего последнего чемпионства в 1976 году, Динамо было самым титулованным клубом СССР. Кто бы мог подумать, что оно станет последним...
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Shamarin
Ответ Evgeny Trifonov
Ждун, это коллективный образ болельщиков Динамо, которые ждут чемпионство почти 50 лет
Генеральный спонсор этого ожидания: нафталиновая фабрика.
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юра георгиевский
Ответ Evgeny Trifonov
Ждун, это коллективный образ болельщиков Динамо, которые ждут чемпионство почти 50 лет
Они, этим самым намекнули по-тихому на себя, так сказать «скрытая ирония на себя».
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justbored
Ответ Evgeny Trifonov
Ждун, это коллективный образ болельщиков Динамо, которые ждут чемпионство почти 50 лет
Уже давно откинувшись в кресле.
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An Kr
Ответ Максим Русаков
Если бы Смолов вытащил свою ленивую задницу из вне игры, которая никак не влияла, красивый гол состоялся бы. Второй отменен ный будем обсуждать? А у Химок есть что обсудить? Я за обьективность
"Если бы" убери и станешь объективным. И помнится Шунин в первом тайме один в один вытащил. За объективность говоришь🤣.
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Максим Русаков
Ответ An Kr
"Если бы" убери и станешь объективным. И помнится Шунин в первом тайме один в один вытащил. За объективность говоришь🤣.
Ну вот. Сам стал ближе к истине. Там по моему удары и в стор раза в 4 превосходят Химки
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красная_карточка
и в футбол и в шутки и Динамо не оч
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