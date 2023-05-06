«Динамо» потроллило Талалаева картинкой со Ждуном: «Ходят слухи, что один тренер, сменивший три клуба за сезон, до сих пор ждет своей очереди на пресс-конференцию»
«Динамо» потроллило Андрея Талалаева.
Напомним, после поражения от бело-голубых в 26-м туре Мир РПЛ (0:1) главный тренер «Химок» выразил недовольство долгим общением с прессой Славиши Йокановича: «Хотелось бы домой поехать, зализывать раны. Но им надо же автографы дать, рассказать, как здорово «Динамо» играло».
Московский клуб выложил картинку с персонажем мемов Ждуном и цитатой: «Жду, когда закончится пресс-конференция «Динамо», и поеду зализывать раны».
«Ходят слухи, что один главный тренер, сменивший три клуба за один сезон, до сих пор ждет своей очереди на пресс-конференцию...» – говорится в публикации.
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При всей антипатии к Талалаеву.
Талай тоже не в себе, но эти лихие туповатые шутки выглядят жалко.