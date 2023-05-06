Александр Мостовой: «Спартак» может побороться с «Зенитом» в эмоциональном плане. 60% на 40% в пользу петербуржцев»

Александр Мостовой сомневается, что 7 мая «Спартак» сможет обыграть «Зенит».

«В игровом плане «Спартак» вряд ли обыграет «Зенит». Последние матчи «Спартак» выигрывает с натяжкой. Но в психологическом и эмоциональном плане они могут побороться с «Зенитом» – это играет важную роль.

«Зенит» в этот день может стать чемпионом. Но какая разница? Не станет чемпионом в этот день – станет в другой.

Для хайпа эта история модная. Но для футболистов не играет такой роли. В процентном соотношении – 60 на 40 в пользу «Зенита», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

«Зенит» станет чемпионом, если победит «Спартак» завтра

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