Александр Мостовой: «Спартак» может побороться с «Зенитом» в эмоциональном плане. 60% на 40% в пользу петербуржцев»
Александр Мостовой сомневается, что 7 мая «Спартак» сможет обыграть «Зенит».
«В игровом плане «Спартак» вряд ли обыграет «Зенит». Последние матчи «Спартак» выигрывает с натяжкой. Но в психологическом и эмоциональном плане они могут побороться с «Зенитом» – это играет важную роль.
«Зенит» в этот день может стать чемпионом. Но какая разница? Не станет чемпионом в этот день – станет в другой.
Для хайпа эта история модная. Но для футболистов не играет такой роли. В процентном соотношении – 60 на 40 в пользу «Зенита», – сказал бывший полузащитник красно-белых.
«Зенит» станет чемпионом, если победит «Спартак» завтра
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Как в одной ветке уже написали. "Спартак хотел, чтобы матч в Петербурге был определяющим, кто станет чемпионом. Но есть нюансы" 😂
Хотели - получили.
Мы ж плохие сейчас уже во всем, и ноем (то ли дело коровник с кубани, они то никогда не ныли), и игроки все прям провокаторы, плюются, толкаются, падают, ножами тыкают и наркоту возят.
Наплевать на это все, главное что у себя внутри, а пассажиров в команде много и многим есть что доказывать, зачем вы тут играете. Вперед Спартак!