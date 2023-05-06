Александр Мостовой: «Спартак» может побороться с «Зенитом» в эмоциональном плане. 60% на 40% в пользу петербуржцев»

Теги Спартак Зенит Александр Мостовой Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой сомневается, что 7 мая «Спартак» сможет обыграть «Зенит».

«В игровом плане «Спартак» вряд ли обыграет «Зенит». Последние матчи «Спартак» выигрывает с натяжкой. Но в психологическом и эмоциональном плане они могут побороться с «Зенитом» – это играет важную роль.

«Зенит» в этот день может стать чемпионом. Но какая разница? Не станет чемпионом в этот день – станет в другой.

Для хайпа эта история модная. Но для футболистов не играет такой роли. В процентном соотношении – 60 на 40 в пользу «Зенита», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

«Зенит» станет чемпионом, если победит «Спартак» завтра

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7 комментариев

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В эмоциональном плане поборется Зарема после игры.
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Невский баклан
Тоже мне эксперт, на фоне возможного чемпионства при своих болельщиках 99% на 1%.
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Юрий Брэд
Усы на свалку...
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Metaphrast
Ответ Alex Chernov
И праздник может испортить, всяко бывает. Или было уже? 😎
Праздник уже не отменить, Зенит будет чемпионом. Максимум - отсрочить, но это такая мелкая заноза, что пренебречь. Ну а если победа Зенита, то полное моральное удовлетворение.

Как в одной ветке уже написали. "Спартак хотел, чтобы матч в Петербурге был определяющим, кто станет чемпионом. Но есть нюансы" 😂
Хотели - получили.
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DVS1
Ответ Павел Ермаков
Обращаюсь к футболистам Спартака.Все и всё завтра будет против вас.Никто не верит,что вы способны дать бой.Но вы же способны?Иначе зачем играете в Спартаке?
Полностью поддерживаю!
Мы ж плохие сейчас уже во всем, и ноем (то ли дело коровник с кубани, они то никогда не ныли), и игроки все прям провокаторы, плюются, толкаются, падают, ножами тыкают и наркоту возят.
Наплевать на это все, главное что у себя внутри, а пассажиров в команде много и многим есть что доказывать, зачем вы тут играете. Вперед Спартак!
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