Игнашевич о «Енисее»: «Балтика» столкнулась с позорным поведением – нам прислали старый, вонючий автобус с большим опозданием»

Тренер «Балтики» Сергей Игнашевич рассказал о «позорном отношении» со стороны «Енисея».

Команды проводят матч в рамках 27-го тура Мелбет Первой лиги (1:1, перерыв).

«Мы только приехали, так как столкнулись с позорным, на наш взгляд, поведением руководителей принимающей стороны.

Нам с большим опозданием прислали старый, вонючий автобус. Только посмотрели протокол, даже не успели посмотреть на поле.

Может ли это повлиять на психологическое состояние команды? Посмотрим. Мы потеряли очень много времени», – сказал в эфире «Матч Премьер» перед началом матча.