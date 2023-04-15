Игнашевич о «Енисее»: «Балтика» столкнулась с позорным поведением – нам прислали старый, вонючий автобус с большим опозданием»

Теги Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Первая лига Балтика Енисей Матч ТВ Футбол

Тренер «Балтики» Сергей Игнашевич рассказал о «позорном отношении» со стороны «Енисея».

Команды проводят матч в рамках 27-го тура Мелбет Первой лиги (1:1, перерыв). 

«Мы только приехали, так как столкнулись с позорным, на наш взгляд, поведением руководителей принимающей стороны.

Нам с большим опозданием прислали старый, вонючий автобус. Только посмотрели протокол, даже не успели посмотреть на поле.

Может ли это повлиять на психологическое состояние команды? Посмотрим. Мы потеряли очень много времени», – сказал Игнашевич в эфире «Матч Премьер» перед началом матча. 

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10 комментариев

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Hunt13
Ответ Монарх_777
Пол страны на таких каждый день ездит и радуется, спасибо партии говорит.
причем тут пол страны? странно что ты еще путина и нато не приплел к теме! Тут соревнования, принимающая сторона должна обеспечить нормальные условия
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Максим Анаркулов
Ответ Монарх_777
Пол страны на таких каждый день ездит и радуется, спасибо партии говорит.
А то что Балтику с большим опозданием доставили на стадион это по вашему тоже нормально?
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Крэнг
Господи, какой жалкий нытик. Следующее, на что он будет жаловаться это длинный перелет?
+1
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Монарх_777
Ответ инок
Позор Енисею - таким путём выбивать себе преимущество
Пол страны на таких каждый день ездит и радуется, спасибо партии говорит.
+5
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Ковид 07.10.52
Ответ Pavel 78
Такие аргументы разумнее выкладывать после матча, а не перед ним.
Правду можно говорить в любое время...
+22
-4
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Бродяга-симпатяга
И вдобавок облили сиденья балтикой тройкой
+5
-2
+3
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Pavel 78
Такие аргументы разумнее выкладывать после матча, а не перед ним.
+2
-3
-1
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инок
Позор Енисею - таким путём выбивать себе преимущество
+14
-7
+7
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Arman FCSM
"Балтика" забила гол с красивой комбинации. Просто раскатали
+4
-5
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Очки Дани Алвеса
Странно, вроде Бердыев не в Енисее
+11
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