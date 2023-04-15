Игнашевич о «Енисее»: «Балтика» столкнулась с позорным поведением – нам прислали старый, вонючий автобус с большим опозданием»
Тренер «Балтики» Сергей Игнашевич рассказал о «позорном отношении» со стороны «Енисея».
Команды проводят матч в рамках 27-го тура Мелбет Первой лиги (1:1, перерыв).
«Мы только приехали, так как столкнулись с позорным, на наш взгляд, поведением руководителей принимающей стороны.
Нам с большим опозданием прислали старый, вонючий автобус. Только посмотрели протокол, даже не успели посмотреть на поле.
Может ли это повлиять на психологическое состояние команды? Посмотрим. Мы потеряли очень много времени», – сказал Игнашевич в эфире «Матч Премьер» перед началом матча.
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