Сэм Эллардайс: «Ман Сити» не просто лучшая команда в истории, а две лучшие команды, учитывая число игроков»
Сэм Эллардайс назвал «Манчестер Сити» одной из лучших команд в истории.
«Они настолько хороши, что в это трудно поверить. Кто-то спросил у меня на днях, лучшая ли это команда в истории. Сложно ответить отрицательно – как и в случае с «Манчестер Юнайтед», выигравшим требл.
Я думаю, что «Ман Сити» не просто лучшая команда, а две лучшие команды, учитывая число игроков в составе», – сказал главный тренер «Лидса» после поражения от «горожан» со счетом 1:2.
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