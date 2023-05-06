Сэм Эллардайс: «Ман Сити» не просто лучшая команда в истории, а две лучшие команды, учитывая число игроков»

Теги Манчестер Юнайтед Сэм Эллардайс Манчестер Сити премьер-лига Англия Лидс Футбол

Сэм Эллардайс назвал «Манчестер Сити» одной из лучших команд в истории.

«Они настолько хороши, что в это трудно поверить. Кто-то спросил у меня на днях, лучшая ли это команда в истории. Сложно ответить отрицательно – как и в случае с «Манчестер Юнайтед», выигравшим требл.

Я думаю, что «Ман Сити» не просто лучшая команда, а две лучшие команды, учитывая число игроков в составе», – сказал главный тренер «Лидса» после поражения от «горожан» со счетом 1:2.

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29 комментариев

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HI MARS
То ли похвалил,то ли мешком обозвал
+68
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Key'Dzhin
А в Челси получается 3 команды?
+38
-1
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Cearvm
Точно стала бы лучшей, если бы ее возглавлял сам Биг Сэм)
+25
-3
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red hikkikomori
Ответ Ман Сити
В том маню был лучший Говард Уэбб, а формально он все же не игрок.
в этом сите лучшим является шейх, а формально он все же не игрок
+19
-5
+14
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Висита Эльмурзаев
Ответ Key'Dzhin
А в Челси получается 3 команды?
3 худшие
+13
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Ya Tolik
Ответ Ман Сити
В том маню был лучший Говард Уэбб, а формально он все же не игрок.
Тот МЮ с треблом был задолго до появления Уэбба в АПЛ. О чем речь.
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Алексей Дорохин
Тонко
+5
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Lavinka
Почти тонко набросил .
+7
-3
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Engineer95
Ответ TC@ER18
А я лучший тренер, добавил Эллардайс
Два лучших тренера))
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tampa-bay
Барса Пепа сильнее
+3
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Михо
Ответ Cearvm
Точно стала бы лучшей, если бы ее возглавлял сам Биг Сэм)
Добавил Сэм Эллердайс😃
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Appa
Ответ romaroman26
В апл до Фергюсона с 13ю чашками апл, Пепу еще идти и идти
Так у него 3 ла лиги и 3 бундеслиги плюс пятый апл на подходе. 11 локальных трофеев за 14 лет тренерской карьеры - топ. И потренирует он еще лет десять точно, поэтому возможность стать величайшим у него огромная
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Артур Мкртычян
Ответ llolishe
Тонкий троллинг что Сити тратит больше всех
только это не правда. мю и Челси обогнали их
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Niko [Ars]
какой же Биг Сэм базированный
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romaroman26
Ответ David Aprasidze
Пеп тоже лучший в истории, хоть и брал ЛЧ 12 лет назад
В апл до Фергюсона с 13ю чашками апл, Пепу еще идти и идти
+1
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romaroman26
Ответ Ман Сити
В том маню был лучший Говард Уэбб, а формально он все же не игрок.
И в финале лч тоже он судил, да)
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Donald J. Trump
Ответ Key'Dzhin
А в Челси получается 3 команды?
У Челси пока что 0 команд
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Timur_Pozdeev
У МанСити состав по количеству самый наименьший из ТОП-6 АПЛ в этом году
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Ulukbek Kiyazov
Ответ Cearvm
Точно стала бы лучшей, если бы ее возглавлял сам Биг Сэм)
Это ты намекаешь, что вторую лучшую он бы через свои схемы продал?)
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TC@ER18
А я лучший тренер, добавил Эллардайс
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headmaster
В этот раз хоть счет не разгромный. А то прошлый матч против Сити для Биг Сэма закончился совсем печально.
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David Aprasidze
Пеп тоже лучший в истории, хоть и брал ЛЧ 12 лет назад
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