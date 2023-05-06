Сэм Эллардайс: «Ман Сити» не просто лучшая команда в истории, а две лучшие команды, учитывая число игроков»

Сэм Эллардайс назвал «Манчестер Сити» одной из лучших команд в истории.

«Они настолько хороши, что в это трудно поверить. Кто-то спросил у меня на днях, лучшая ли это команда в истории. Сложно ответить отрицательно – как и в случае с « », выигравшим требл.

Я думаю, что « » не просто лучшая команда, а две лучшие команды, учитывая число игроков в составе», – сказал главный тренер « » после поражения от «горожан» со счетом 1:2.

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