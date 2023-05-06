Пеп Гвардиола недоволен тем, что пенальти в матче с «Лидсом» (2:1) исполнял Илкай Гюндоган.

«Мы провели выдающийся матч. Мы здорово владели мячом. Первый тайм получился выдающимся. Возможно, не так хороша, как должна быть, оказалась наша реализация.

Что касается второго тайма, то не стоит забывать: мы провели третий матч за шесть дней под серьезным психологическим давлением. После игры с «Арсеналом» мы были без сил, но продолжили идти вперед в матчах с «Фулхэмом» и «Вест Хэмом» – сильными соперниками.

Этот матч мог быть завершен после пенальти, но соперник забил [после промаха ], и нам пришлось помучиться. Но играли мы очень, очень хорошо.

Что я могу сказать о Гюндогане? Он способен делать что угодно. Он умеет сдерживать соперников, умеет атаковать, он очень умен. Мы в восторге от того, что он в нашей команде.

Холанд проявил свою щедрость [отдав право исполнить пенальти Гюндогану], но матч не был завершен. Если бы счет был 4:0 за 10 минут до конца – ладно. Но 2:0? Эрлинг – наш лучший исполнитель одиннадцатиметровых и должен был бить сам.

Сегодня Холанд мог забить 2-3 гола, играл великолепно, боролся за нас. Мне нравится хвалить его тогда, когда он не забил. Если бы Гюндоган реализовал пенальти, все бы сказали: «Окей, хет-трик, молодец». Но основной исполнитель назначен не просто так. При 2:0 дело еще не сделано, нельзя об этом забывать», – сказал главный тренер « ».

Гюндоган не забил пенальти в матче с «Лидсом». «Сити» пропустил сразу после этого

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