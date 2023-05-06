Гвардиола о 2:1 с «Лидсом»: «При 2:0 пенальти должен бить Холанд, игра не завершена. Выдающийся матч «Ман Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лидс Пеп Гвардиола Илкай Гюндоган Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола недоволен тем, что пенальти в матче с «Лидсом» (2:1) исполнял Илкай Гюндоган.

«Мы провели выдающийся матч. Мы здорово владели мячом. Первый тайм получился выдающимся. Возможно, не так хороша, как должна быть, оказалась наша реализация.

Что касается второго тайма, то не стоит забывать: мы провели третий матч за шесть дней под серьезным психологическим давлением. После игры с «Арсеналом» мы были без сил, но продолжили идти вперед в матчах с «Фулхэмом» и «Вест Хэмом» – сильными соперниками.

Этот матч мог быть завершен после пенальти, но соперник забил [после промаха Гюндогана], и нам пришлось помучиться. Но играли мы очень, очень хорошо.

Что я могу сказать о Гюндогане? Он способен делать что угодно. Он умеет сдерживать соперников, умеет атаковать, он очень умен. Мы в восторге от того, что он в нашей команде.

Холанд проявил свою щедрость [отдав право исполнить пенальти Гюндогану], но матч не был завершен. Если бы счет был 4:0 за 10 минут до конца – ладно. Но 2:0? Эрлинг – наш лучший исполнитель одиннадцатиметровых и должен был бить сам.

Сегодня Холанд мог забить 2-3 гола, играл великолепно, боролся за нас. Мне нравится хвалить его тогда, когда он не забил. Если бы Гюндоган реализовал пенальти, все бы сказали: «Окей, хет-трик, молодец». Но основной исполнитель назначен не просто так. При 2:0 дело еще не сделано, нельзя об этом забывать», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Гюндоган не забил пенальти в матче с «Лидсом». «Сити» пропустил сразу после этого

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34 комментария

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Los Galácticos
Холанд реально должен был пробивать, как никак идёт за рекордом Дикси Дина, которому уже почти 100 лет.
+62
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Максим Яблонский
Ответ Hovhannes
Холанд сегодня ужасным был (сам его фан)
В чем ужасен? Не залетело просто, штанга, почти штанга и еще пару моментов было. Плохо, что еле ноги волочил в концовке от усталости, как с Реалом во вторник играть, непонятно.
+44
-5
+39
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Брулин
Верю, что это должен быть год Манчестер Сити. Есть все, чтобы оформить требл и покорить этот олимп! Всякое конечно может быть, но надеюсь, что все карты лягут в пользу Манчестер Сити. Все причастные люди заслуживают этот праздник.
+29
-6
+23
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Fan of Sport
Ответ Максим Яблонский
Плохо, что пришлось весь матч на поле быть как Холанду, так и КДБ, к тому же концовку неконкурентоспособногом матча смазать, как уже часто происходило в этом сезоне. Может аукнуться с Реалом.
Скорее этот матч наоборот станет важным уроком перед Реалом
+14
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+13
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a.sh.s.
забей пенальти Илкай, Пеп все равно так и сказал бы он очень не доволен что не Холланд исполнил пенальти и кому то точно достанется от Пепа сегодня.
+11
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+11
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alireal
Ответ Los Galácticos
Холанд реально должен был пробивать, как никак идёт за рекордом Дикси Дина, которому уже почти 100 лет.
А ещё он идёт на Золотым мячом!
+14
-4
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vel
Матч смотрел, чтобы увидеть очередной гол Холланда.
А он пенальти отдает.. )
+9
0
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Иван Иванов
Ответ Максим Яблонский
Плохо, что пришлось весь матч на поле быть как Холанду, так и КДБ, к тому же концовку неконкурентоспособногом матча смазать, как уже часто происходило в этом сезоне. Может аукнуться с Реалом.
Да не аукнется, чувак. Успокойся. Ман Сити сегодня весь матч пешком ходили, малой кровью выиграли. Они сегодня, будто тренировку провели, а не матч сыграли. Они свеженькие, как огурчики. Это плюс тотального футбола Пепчика. 😉
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shiko101
Ответ Rio de Janeiro
Хет-трик Гюндогана тоже был бы крут
Элкай ещё никогда в карьере не делал хет-трик ( во взрослую футболе) , поэтому бил он.
Но Пеп прав на 100 процентов. Если бы " Лидс " бы сравнял счёт , то Пеп бы немецкого турка съел бы , он Холланда назначил штатным пенальтистом , и его ослушались .
+8
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Insde
Провели хорошую игру, особенно первом тайме. Очень спокойно легко играли пока не пропустили. После промаха Гюндогана Пеп несколько раз показывал пальцем кто должен был бить пенальти., похоже сильно расстроился.
+7
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Hovhannes
Холанд сегодня ужасным был (сам его фан)
+18
-13
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Rio de Janeiro
Ответ Los Galácticos
Холанд реально должен был пробивать, как никак идёт за рекордом Дикси Дина, которому уже почти 100 лет.
Хет-трик Гюндогана тоже был бы крут
+13
-9
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кто-то
Холланд, конечно, молодец, но на его бы месте я сам исполнил бы пенальти. Всё-таки вечный рекорд может поставить
+3
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margulan berkinbayev
Ответ kabanchiks
Холланд сегодня три верняка запорол. С полузащитой Сити он должен по 80 голов за чемпионат забивать. Мяч вылаживают как на блюдечке, легче забить, чем не забить.
Скажи это Стерлингу и Жезусу
+2
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Гни свою́ линию
Ответ Максим Яблонский
Плохо, что пришлось весь матч на поле быть как Холанду, так и КДБ, к тому же концовку неконкурентоспособногом матча смазать, как уже часто происходило в этом сезоне. Может аукнуться с Реалом.
КДБ из-за травмы не играл 10 дней, так что нормально, может наоборот пришёл в тонус. А вот Холанд да, давно не отдыхал
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Николай Корягин
Ответ alireal
А ещё он идёт на Золотым мячом!
Да там хоть 100 забъет, всеравно Месси отдадут ЗМ
+4
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Bernie
Ответ Максим Яблонский
В чем ужасен? Не залетело просто, штанга, почти штанга и еще пару моментов было. Плохо, что еле ноги волочил в концовке от усталости, как с Реалом во вторник играть, непонятно.
Завтра будет готов! Молодость!
+2
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Артур Мкртычян
Ответ Максим Яблонский
В чем ужасен? Не залетело просто, штанга, почти штанга и еще пару моментов было. Плохо, что еле ноги волочил в концовке от усталости, как с Реалом во вторник играть, непонятно.
ему 22 года. восстановят его.
+1
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Иван Иванов
Ответ Максим Яблонский
Свеженькими будут Бернарду, Грилиш на флангах, Родри, Диаш. Не будет Аке, КДБ и в особенности Холанду придется пешеходить в Мадриде местами, а последний так вообще сломаться может. Никто пешком не ходил сегодня, играли на максах
Дружище, процент владения мячом 81-19%. При таком проценте владения мячом просто невозможно напрягаться, это свидетельствует о том, что Сити пешеходил вчистую.
+1
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44ndfwwgbr
Ответ Los Galácticos
Холанд реально должен был пробивать, как никак идёт за рекордом Дикси Дина, которому уже почти 100 лет.
Это нереально.
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Hovhannes
Ответ Максим Яблонский
В чем ужасен? Не залетело просто, штанга, почти штанга и еще пару моментов было. Плохо, что еле ноги волочил в концовке от усталости, как с Реалом во вторник играть, непонятно.
да много моментов-подарков было
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Michael Yashkin-Daszkiewicz
Он просто боялся убить вратаря!
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Benner
Ответ Максим Яблонский
Плохо, что пришлось весь матч на поле быть как Холанду, так и КДБ, к тому же концовку неконкурентоспособногом матча смазать, как уже часто происходило в этом сезоне. Может аукнуться с Реалом.
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Максим Яблонский
Ответ Benner
Комментарий удален модератором
воуоуоуоуооуоуоуоуоуооуоууууууууууууу, Холанд устал, оуоуоуоууооуоуоуоуууууууу
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Олег Ринкевич
удивительное дело, но оба игрока играли в Боруссии Дортмунд, пусть и в разное время!
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