«Ман Сити» не проигрывает 20 матчей и победил 10 раз подряд в АПЛ. Дальше – «Реал» в гостях

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лидс Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» продлил серию без поражений до 20 игр.

Команда тренера Пепа Гвардиолы обыграла «Лидс» (2:1) в 35-м туре чемпионата Англии.

В АПЛ «горожане» одержали 10-ю победу подряд. В последний раз они теряли очки 18 февраля в матче с «Ноттингем Форест» (1:1).

С учетом всех турниров «Ман Сити» добился 17 побед и трижды сыграл вничью после поражения от «Тоттенхэма» (0:1) 5 февраля.

Далее он выступит в гостях у «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов – это случится 9 мая.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Папичслав
4 очка задела норм, можно на след матч в АПЛ полурезерв выпусти, дабы на ответку с Реалом сосредоточиться
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ноно Гомес
Этот сити в этом году выиграют всё...
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Собака-буддист
Холанд жаль не забил
Мог покер оформить, запорол 4 верных момента
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Какой же Пеп шарлатан - топовый
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aziz Kurmanbekov
Играли сегодня максимально расслабленно. И при том умудрились создать моментов на 5 голов. Жаль что не реализовали. Холанду респект что дал Гюнде пробить пенальти чтобы он мог сделать хэт-трик.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Яблонский
Ответ Иван Иванов
Орнул 😂
Почему? Так и есть, штанга, почти штанга и еще несколько моментов, не залетало сегодня.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
utsh44psmr
Дальше 11
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Большое сердце Неймара
шикарная конечно игра у Сити. обидно что Холланд не забил. думаю он удивит Реал своей результативностью, и как минимум парочку положит
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The Best
Тут вот Челси победил впервые за долгое время и забил больше двух мячей,жду отдельную новость об этом долгожданном событии)
А Ман Сити это машина,не удивительно что они победы штампуют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Главное - продолжить победную серию!💙💪
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fan of Sport
Сити конечно в шикарной форме, но все равно будет очень тяжело сдержать Винисиуса и Бензема.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nuksi
Уверен, что Пеп устроит взбучку команде. Концовку провели отвратительно. Игры не было от слова совсем. Да и какого-то особого желания со стороны Сити не видно было.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ Максим Яблонский
Почему? Так и есть, штанга, почти штанга и еще несколько моментов, не залетало сегодня.
Прозвучало, как троллинг. 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий