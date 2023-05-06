«Ман Сити» не проигрывает 20 матчей и победил 10 раз подряд в АПЛ. Дальше – «Реал» в гостях
«Манчестер Сити» продлил серию без поражений до 20 игр.
Команда тренера Пепа Гвардиолы обыграла «Лидс» (2:1) в 35-м туре чемпионата Англии.
В АПЛ «горожане» одержали 10-ю победу подряд. В последний раз они теряли очки 18 февраля в матче с «Ноттингем Форест» (1:1).
С учетом всех турниров «Ман Сити» добился 17 побед и трижды сыграл вничью после поражения от «Тоттенхэма» (0:1) 5 февраля.
Далее он выступит в гостях у «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов – это случится 9 мая.
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А Ман Сити это машина,не удивительно что они победы штампуют