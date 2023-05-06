«Ман Сити» не проигрывает 20 матчей и победил 10 раз подряд в АПЛ. Дальше – «Реал» в гостях

«Манчестер Сити» продлил серию без поражений до 20 игр.

Команда тренера Пепа Гвардиолы обыграла «Лидс» (2:1) в 35-м туре чемпионата Англии.

В АПЛ «горожане» одержали 10-ю победу подряд. В последний раз они теряли очки 18 февраля в матче с «Ноттингем Форест» (1:1).

С учетом всех турниров «Ман Сити» добился 17 побед и трижды сыграл вничью после поражения от «Тоттенхэма» (0:1) 5 февраля.

Далее он выступит в гостях у «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов – это случится 9 мая.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд