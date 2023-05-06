У «Ростова» 1 победа в 6 последних матчах

«Ростов» выиграл всего один из шести последних матчей.

Сегодня команда уступила « » в 26-м туре Мир – 0:2.

С 6 апреля « » одержал всего одну победу – над «Уралом» (3:1). Также за этот период желто-синие 4 раза сыграли вничью и потерпели одно поражение.

14 мая «Ростов» проведет следующий матч – против «Сочи».

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