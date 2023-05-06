У «Ростова» 1 победа в 6 последних матчах
«Ростов» выиграл всего один из шести последних матчей.
Сегодня команда Валерия Карпина уступила «Факелу» в 26-м туре Мир РПЛ – 0:2.
С 6 апреля «Ростов» одержал всего одну победу – над «Уралом» (3:1). Также за этот период желто-синие 4 раза сыграли вничью и потерпели одно поражение.
14 мая «Ростов» проведет следующий матч – против «Сочи».
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Пока работает!
По-моему, такие, как ты, будут считать нормой даже если наших парней будут разбирать на молекулы, травмировать, расчленять и убивать!!!
Ну да, ну да.