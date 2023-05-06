У «Ростова» 1 победа в 6 последних матчах

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Факел Футбол

«Ростов» выиграл всего один из шести последних матчей.

Сегодня команда Валерия Карпина уступила «Факелу» в 26-м туре Мир РПЛ – 0:2.

С 6 апреля «Ростов» одержал всего одну победу – над «Уралом» (3:1). Также за этот период желто-синие 4 раза сыграли вничью и потерпели одно поражение.

14 мая «Ростов» проведет следующий матч – против «Сочи». 

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22 комментария

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dutchtrio
Нужно больше пенальти
+28
-5
+23
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Очки Дани Алвеса
Щас Валерафилы выйдут и расскажут, что команду просто засуживают
+21
-6
+15
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1905vb
Там где Евсеев, то там и слышится: «### вам!»
Пока работает!
+11
0
+11
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Streetbor
играют на уровне сборной, что то 💩, что это 💩. Стабильностью пахнет.
+7
-2
+5
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Иван Егурнов
Ответ Очки Дани Алвеса
Щас Валерафилы выйдут и расскажут, что команду просто засуживают
а на самом деле просто везуха не может быть бесконечной)
+6
-1
+5
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Евгений Кузнецов
Ростов попал на команду, играющую от обороны, и сразу же все недостатки состава - как на ладони. Факел - красавцы! будет классно, если команда из футбольного города останется в РПЛ
+5
-1
+4
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Дмитрий Четвериков
Войдёт в историю как "Эффект Бомбера Генича"
+4
-2
+2
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Alex Metallov
Поплыли. Могут занять 4 место.
+3
-1
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crazy_elky
Завтра Спартак поучаствует в чемпионстве )
+4
-3
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RusSelMash
Ответ Neromog
А кто на этот раз будет у ростовских нытиков, во главе с Карпиным виноват? Судьи? Поле? Зрители?
По-твоему, то, что на других должно считаться фолами, в отношении игроков нашего "Сельмаша" должно быть нормой?
По-моему, такие, как ты, будут считать нормой даже если наших парней будут разбирать на молекулы, травмировать, расчленять и убивать!!!
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-2
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Viktor Poljakov
Ответ Alex Metallov
Поплыли. Могут занять 4 место.
С такой игрой ниже 5-го......
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RusSelMash
Ответ Streetbor
играют на уровне сборной, что то 💩, что это 💩. Стабильностью пахнет.
До твоего появления пахло цветами и фруктами!!!
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Viktor Poljakov
Ответ Neromog
А кто на этот раз будет у ростовских нытиков, во главе с Карпиным виноват? Судьи? Поле? Зрители?
Факел победил по делу! У Ростова не было НИ ОДНОГО ШАН СА даже на 1 мяч.... Это факт который отрицать невозможно!!! Постоянные верховые забросы, легко читаемые соперником! А где фланговые передачи?????
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YurkaNad
Ответ 1905vb
Там где Евсеев, то там и слышится: «### вам!» Пока работает!
Только Европы нет.)
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Antagonist
Ответ Очки Дани Алвеса
Щас Валерафилы выйдут и расскажут, что команду просто засуживают
Ну на самом деле в этом списке 3 топ-команды и Оренбург дома,календарь не самый простой,выбивается только поражение Факелу
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Владимир Болтриков
Хочется послушать Карпина-кто на этот раз виноват ??? Судьи ? Генич ?
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Злодей Спб
Кто-то там хотел Валеру на тренера года номинировать :))
Ну да, ну да.
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Neromog
А кто на этот раз будет у ростовских нытиков, во главе с Карпиным виноват? Судьи? Поле? Зрители?
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