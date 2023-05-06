Мешков о травме: «Планировал вернуться в этом туре, но во вторник на тренировке вновь почувствовал дискомфорт»

Теги Ростов премьер-лига Россия травмы судьи Факел Виталий Мешков Футбол

Виталий Мешков рассказал о своей травме.

Арбитр должен был судить матч 26-го тура Мир РПЛ «Ростов» — «Факел», но в итоге его заменил Евгений Кукуляк.

«Я почувствовал дискомфорт в правой икроножной мышце в первом тайме матча «Зенит» — «Динамо», но смог доработать ту игру до конца. После этого мне предоставили небольшой отдых, и в 25-м туре я работал только на ВАР.

Планировал вернуться в этом туре, но во вторник на тренировке вновь почувствовал дискомфорт. Наступает развязка сезона, и все судьи должны быть максимально готовы, в том числе и физически. Надеюсь, эта пауза позволит окончательно восстановиться и вернуться к решающим играм чемпионата», — сказал Мешков.

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4 комментария

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Кеша
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PetroGoal
Не спеши возвращаться, спешить надо медленно...
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poolshh
Лавочник
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Fsarizzz_
Ответ Кеша
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Мешков лучше чем кукуляк
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Кеша
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Мешков лучше чем кукуляк
В матче со Спартаком назначил левый пенальти без просмотра . А так может и лучше .
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