Мешков о травме: «Планировал вернуться в этом туре, но во вторник на тренировке вновь почувствовал дискомфорт»
Виталий Мешков рассказал о своей травме.
Арбитр должен был судить матч 26-го тура Мир РПЛ «Ростов» — «Факел», но в итоге его заменил Евгений Кукуляк.
«Я почувствовал дискомфорт в правой икроножной мышце в первом тайме матча «Зенит» — «Динамо», но смог доработать ту игру до конца. После этого мне предоставили небольшой отдых, и в 25-м туре я работал только на ВАР.
Планировал вернуться в этом туре, но во вторник на тренировке вновь почувствовал дискомфорт. Наступает развязка сезона, и все судьи должны быть максимально готовы, в том числе и физически. Надеюсь, эта пауза позволит окончательно восстановиться и вернуться к решающим играм чемпионата», — сказал Мешков.
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