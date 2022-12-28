Верратти продлил контракт с «ПСЖ» до 2026 года

продлил контракт с «ПСЖ» до лета 2026 года.

«Я очень горжусь тем, что продлил свой контракт с «Пари Сен-Жермен». Я приехал в Париж более 10 лет назад, в этот город, который я считаю своим вторым домом.

С самого начала моей карьеры здесь я всегда получал большую поддержку от клуба и болельщиков, и я очень благодарен им за это. Для меня было очевидно, что моя история будет написана здесь. Я надеюсь выиграть еще много трофеев в футболке клуба», – сказал Верратти.

Президент «ПСЖ» также прокомментировал это событие.

«Мы очень рады, что Марко Верратти продолжает свою невероятную карьеру в « ». Марко был центральной фигурой в формировании истории и успеха «ПСЖ» на протяжении последних 10 лет, являясь одним из лучших игроков своего поколения.

Продление контракта Марко является свидетельством продолжающегося роста и высоких амбиций нашего клуба, а также потрясающей новостью для клуба и наших болельщиков», – заявил Аль-Хелайфи.

Предыдущий контракт хавбека сборной Италии с парижским клубом действовал до 2024 года. Верратти перешел в «ПСЖ» из «Пескары» в 2012 году. За 10 сезонов в Париже он провел 398 матчей, забил 11 голов и отдал 48 результативных передач. Он занимает 2-е место в истории «ПСЖ» по матчам за клуб после Жан-Марка Пилоржа (435 матчей).

«ПСЖ» принимает «Страсбур» в 16-м туре Лиги 1 (1:0, идет первый тайм). Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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