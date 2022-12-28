Верратти продлил контракт с «ПСЖ» до 2026 года

Теги ПСЖ лига 1 Франция Марко Верратти Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Марко Верратти продлил контракт с «ПСЖ» до лета 2026 года.

«Я очень горжусь тем, что продлил свой контракт с «Пари Сен-Жермен». Я приехал в Париж более 10 лет назад, в этот город, который я считаю своим вторым домом.

С самого начала моей карьеры здесь я всегда получал большую поддержку от клуба и болельщиков, и я очень благодарен им за это. Для меня было очевидно, что моя история будет написана здесь. Я надеюсь выиграть еще много трофеев в футболке клуба», – сказал Верратти.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи также прокомментировал это событие.

«Мы очень рады, что Марко Верратти продолжает свою невероятную карьеру в «Пари Сен-Жермен». Марко был центральной фигурой в формировании истории и успеха «ПСЖ» на протяжении последних 10 лет, являясь одним из лучших игроков своего поколения.

Продление контракта Марко является свидетельством продолжающегося роста и высоких амбиций нашего клуба, а также потрясающей новостью для клуба и наших болельщиков», – заявил Аль-Хелайфи.

Предыдущий контракт хавбека сборной Италии с парижским клубом действовал до 2024 года. Верратти перешел в «ПСЖ» из «Пескары» в 2012 году. За 10 сезонов в Париже он провел 398 матчей, забил 11 голов и отдал 48 результативных передач. Он занимает 2-е место в истории «ПСЖ» по матчам за клуб после Жан-Марка Пилоржа (435 матчей).

«ПСЖ» принимает «Страсбур» в 16-м туре Лиги 1 (1:0, идет первый тайм). Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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16 комментариев

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Raman Juve
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Ответ corazón blanco
А в чем он собственно говоря угробил? Играет в топ-клубе, да гегемон во Франции. Но играет на высочайшем уровне , практически без спадов, карьеру свою он точно не спустил в унитаз и уже живая легенда клуба.
Ну это тоже самое, что говорить, что Мюллер или Маркизио, карьеры угробили
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Ape1sin
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Ответ Владимир Владимирович
Игрок из за которого начало падение Барселона
и золотые мячи Неймара
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Игорь Новиков
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Ответ corazón blanco
Уже в следующем сезоне выйдет на первое место по количеству матчей за Париж. Легенда клуба!
Из серии Б человек перешёл. И всю карьеру дальше в одном топ-клубе. Фантастика.
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che kaif
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Ответ Дмитрий Крутенко
Верратти может выпустить книгу: "Как угробить талант, но заработать две кучи денег"
Вератти в ПСЖ сделал себе имя и считается одним из лучших в Мире на своей позиции ,если не лучший
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corazón blanco
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Ответ Дмитрий Крутенко
С его талантом быть легендой ПСЖ сомнительное достижение.
Лучше быть легендой Парижа (не последней команды мира), чем одним из многих в условном Интере или Ювентусе, куда его так сватали из Пескары. Ведь никто не знает, как бы повернулась его карьера, останься он в Италии.
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Жора где ты был?
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Дмитрий наверно хочет сказать, что провести всю картев условном Наполи без трофеев куда престижнее!
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Сережа Геймер
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Легенда клуба 🔥🔥
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Дмитрий Крутенко
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Ответ corazón blanco
А в чем он собственно говоря угробил? Играет в топ-клубе, да гегемон во Франции. Но играет на высочайшем уровне , практически без спадов, карьеру свою он точно не спустил в унитаз и уже живая легенда клуба.
С его талантом быть легендой ПСЖ сомнительное достижение.
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Барыга блинами
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Ответ corazón blanco
А в чем он собственно говоря угробил? Играет в топ-клубе, да гегемон во Франции. Но играет на высочайшем уровне , практически без спадов, карьеру свою он точно не спустил в унитаз и уже живая легенда клуба.
Чемпион Европы к тому же
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Алексей Гусев
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всё? Пожизненный контракт? Сомневаюсь, что если продлит, то уйдет куда либо
+3
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corazón blanco
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Ответ Дмитрий Крутенко
Верратти может выпустить книгу: "Как угробить талант, но заработать две кучи денег"
А в чем он собственно говоря угробил? Играет в топ-клубе, да гегемон во Франции. Но играет на высочайшем уровне , практически без спадов, карьеру свою он точно не спустил в унитаз и уже живая легенда клуба.
+13
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Serik86
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Ответ Дмитрий Крутенко
Верратти может выпустить книгу: "Как угробить талант, но заработать две кучи денег"
Может наоборот) ❓
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rigobersong
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Ответ Владимир Владимирович
Игрок из за которого начало падение Барселона
И куда Барселона упала?:) 1 сезон без титулов провела и заняла 2е место в чемпионате?:) Всем бы так падать:)
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Дмитрий Крутенко
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Верратти может выпустить книгу: "Как угробить талант, но заработать две кучи денег"
+1
-5
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Владимир Владимирович
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Игрок из за которого начало падение Барселона
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corazón blanco
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Уже в следующем сезоне выйдет на первое место по количеству матчей за Париж. Легенда клуба!
+17
0
+17
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