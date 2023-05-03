Малком, Соболев, Обляков, Кордоба и Шелия – претенденты на приз Winline игроку апреля в РПЛ
Малком, Александр Соболев и Иван Обляков претендуют на звание лучшего игрока апреля в РПЛ.
Объявлены фамилии пяти футболистов, номинированных на приз Winline игроку месяца в Мир РПЛ.
На награду претендуют вингер «Зенита» Малком (6 голов и 2 передачи в 5 матчах), нападающий «Краснодара» Джон Кордоба (4 гола и 3 передачи в 5 матчах), форвард «Спартака» Александр Соболев (5 голов и 1 передача в 4 матчах), полузащитник ЦСКА Иван Обляков (4 гола и 2 передачи в 5 матчах), вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия (5 матчей, 3 сухие игры).
В этом сезоне лучших игроков, тренеров и голы выбирают по итогам трех голосований: экспертов канала «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков. Если в трех голосованиях победят разные номинанты, то лучшим игроком станет тот, кого выбрали легенды РПЛ.
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За 5 матчей апреля у Малкома не было результативных действий в 2 матчах - с Уралом и Ростовом (набил 6+2), а Зенит набрал 12 очков из 15.
Тогда как у Ваньки есть результативные действия в 4 матчах из 5 (набил 4+3), и ЦСКА набрал 13 очков.
Потому, если отбросить клубные пристрастия, то я бы тоже проголосовал за Облякова. Выбор реально сложный, но нужно делать скидку, что Малком - это топ-игрок, а Ваня сейчас проводит, пожалуй, лучший сезон в карьере. Отметил бы и Дзюбу, но он в матчах с Зенитом и ЦСКА был so-so.