Малком, Соболев, Обляков, Кордоба и Шелия – претенденты на приз Winline игроку апреля в РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия рейтинги Ахмат Гиорги Шелия Краснодар Джон Кордоба Малком Иван Обляков Александр Соболев Футбол

Малком, Александр Соболев и Иван Обляков претендуют на звание лучшего игрока апреля в РПЛ.

Объявлены фамилии пяти футболистов, номинированных на приз Winline игроку месяца в Мир РПЛ.

На награду претендуют вингер «Зенита» Малком (6 голов и 2 передачи в 5 матчах), нападающий «Краснодара» Джон Кордоба (4 гола и 3 передачи в 5 матчах), форвард «Спартака» Александр Соболев (5 голов и 1 передача в 4 матчах), полузащитник ЦСКА Иван Обляков (4 гола и 2 передачи в 5 матчах), вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия (5 матчей, 3 сухие игры).

В этом сезоне лучших игроков, тренеров и голы выбирают по итогам трех голосований: экспертов канала «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков.  Если в трех голосованиях победят разные номинанты, то лучшим игроком станет тот, кого выбрали легенды РПЛ.

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55 комментариев

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инок
Малком и Обляков сыграли в апреле на хорошем уровне.
+22
-2
+20
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Denis Belosludtsev
ну тут без вариантов русский бразилец
+22
-8
+14
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Deca
Мне кажется тут без вариантов!
+16
-10
+6
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Анатолий Маляренко
МАЛКОМ💪💪💪
+8
-3
+5
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Рома Политов
Ответ Denis Belosludtsev
ну тут без вариантов русский бразилец
Ты про Облякова?
+9
-5
+4
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Granero-24
Малком наверно возьмет
+11
-7
+4
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Владислав Булгаков
Ответ инок
Малком и Обляков сыграли в апреле на хорошем уровне.
Это да.. Особенно удивил Обляков
+3
0
+3
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Камбоджа Иванов
Если оценивать объективно, а не быть предвзятым клoyном, как болельщики Спартака, голосующие за Cблeва, то давайте смотреть на цифры.

За 5 матчей апреля у Малкома не было результативных действий в 2 матчах - с Уралом и Ростовом (набил 6+2), а Зенит набрал 12 очков из 15.

Тогда как у Ваньки есть результативные действия в 4 матчах из 5 (набил 4+3), и ЦСКА набрал 13 очков.

Потому, если отбросить клубные пристрастия, то я бы тоже проголосовал за Облякова. Выбор реально сложный, но нужно делать скидку, что Малком - это топ-игрок, а Ваня сейчас проводит, пожалуй, лучший сезон в карьере. Отметил бы и Дзюбу, но он в матчах с Зенитом и ЦСКА был so-so.
+3
0
+3
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Shuller18
Облякову вручить было бы классно. Уровень Малкома всем известен, а вот Ванькина игра в апреле стала откровением
+6
-3
+3
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Deca
Ответ добрый коля
дзюба где ?)
Коля, с февраля в Локомотиве
+3
-1
+2
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Айхалец
У нас в чемпионате только голы и передачи главное? Мерзкое поведение Соболева не влияет?
+2
0
+2
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Подлый Интригант
Ответ Злодей Спб
Не удивлюсь, если по итогам сезона Соболев выиграет приз fairplay. С учётом, какие эксперты на матчТВ и из какого клуба они там легенд массово подтянули :)
Аршавин легенда Спартака уже? Быстров видимо тоже
+3
-1
+2
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Злодей Спб
Не удивлюсь, если по итогам сезона Соболев выиграет приз fairplay. С учётом, какие эксперты на матчТВ и из какого клуба они там легенд массово подтянули :)
+6
-4
+2
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Тимур Туйчиев
А где Дзюрагимович?
+1
0
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Александр Быкарев
Ответ Denis Belosludtsev
ну тут без вариантов русский бразилец
100 процентов малком по показателям
+8
-7
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Denis Belosludtsev
Ответ Антон Абызов
А кто?
к чему данный вопрос?) что значит кто?😥😂
+1
0
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AMORR 987
Ответ Мукунку хороший
Соболев не из Бразилии.. он из Барнаула..
Какой Соболев, а как воспитаники Спортака, ты за Спортак или нет? Рассказов игрок месяца, а ты предал Спортак!!!!!!!!!
+2
-1
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добрый коля
дзюба где ?)
+1
-1
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Metaphrast
Соболев есть, Комличенко нет... Или они пойдут на призы fair play и Джентельмен года?)
+1
-1
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добрый коля
Ответ Deca
Коля, с февраля в Локомотиве
4гола 3 передачи как у кордобы у него
+1
-1
0
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titon23
Каждый из этих футболистов продемонстрировал на поле высокий уровень профессионализма
0
0
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Recreated
Без Б. Обляков!
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Kapitelman Abram
Не будем лукавить! Соболев соберёт все призы! И с 10-ти метровой вышке. И с 2-х метрового трамплина!...)))
+4
-4
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Nogoi89
Сейчас знающие люди объяснят, почему не Малком)
+1
-1
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Михаил1970
Соболев в это сезоне лидер по системе гол+фол. 9 желтых карточек и 12 забитых мячей)
0
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