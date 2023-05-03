Малком, Соболев, Обляков, Кордоба и Шелия – претенденты на приз Winline игроку апреля в РПЛ

Малком, Александр Соболев и Иван Обляков претендуют на звание лучшего игрока апреля в РПЛ.

Объявлены фамилии пяти футболистов, номинированных на приз Winline игроку месяца в Мир РПЛ.

На награду претендуют вингер « » (6 голов и 2 передачи в 5 матчах), нападающий « » Джон Кордоба (4 гола и 3 передачи в 5 матчах), форвард « » Александр Соболев (5 голов и 1 передача в 4 матчах), полузащитник ЦСКА Иван Обляков (4 гола и 2 передачи в 5 матчах), вратарь « » Гиорги Шелия (5 матчей, 3 сухие игры).

В этом сезоне лучших игроков, тренеров и голы выбирают по итогам трех голосований: экспертов канала «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков. Если в трех голосованиях победят разные номинанты, то лучшим игроком станет тот, кого выбрали легенды РПЛ.

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