«Реал» предложил Беллингему 12+ млн фунтов в год. «Боруссии» заплатят около 130 млн (The Times)

«Реал» заплатит «Боруссии» больше 100 миллионов фунтов за Джуда Беллингема.

Ранее стало известно, что мадридский клуб является фаворитом в борьбе за 19-летнего полузащитника и уверен в трансфере.

По информации The Times, « » оценивает игрока в 130 миллионов фунтов, и считается, что клубы не сильно расходятся в оценках трансферной стоимости.

Самому футболисту мадридцы предложили контракт с зарплатой более 12 миллионов фунтов в год.

В текущем сезоне Бундеслиги Беллингем провел 29 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста. Его статистику можно найти здесь.

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