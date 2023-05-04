«Реал» предложил Беллингему 12+ млн фунтов в год. «Боруссии» заплатят около 130 млн (The Times)

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы деньги Джуд Беллингем Футбол

«Реал» заплатит «Боруссии» больше 100 миллионов фунтов за Джуда Беллингема.

Ранее стало известно, что мадридский клуб является фаворитом в борьбе за 19-летнего полузащитника и уверен в трансфере.

По информации The Times, «Боруссия» оценивает игрока в 130 миллионов фунтов, и считается, что клубы не сильно расходятся в оценках трансферной стоимости. 

Самому футболисту мадридцы предложили контракт с зарплатой более 12 миллионов фунтов в год. 

В текущем сезоне Бундеслиги Беллингем провел 29 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста. Его статистику можно найти здесь

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64 комментария

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fellx
Ответ Б81
Тчуамени, Камавинга и Биллингем-самый перспективный центр поля во вселенной.
+Вальверде😎😎😎
+102
-8
+94
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Б81
Тчуамени, Камавинга и Биллингем-самый перспективный центр поля во вселенной.
+100
-25
+75
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Михо
Ответ белошип
Что они нашли в этом ноунейме такого,чтобы платить за него такие бабки?
Вы бы матчи Боруссии посмотрели, поняли бы. Через него идет вообще вся игра, он везде успевает, атакует и защищается одинаково отлично, пасует великолепно, еще и забивает немало. И это в 19 лет!) я таких зрелых мастеров в таком возрасте не видел
+58
-3
+55
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ иц а мэн
АХАХАХХАХАХА
От истерики смеёшься?
+24
-4
+20
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fellx
Ого, тут на ветке первыми прибежали фанаты клуба который продаёт БУДУЩИЕ доходы ради посписания игроков, которых будут просить снижать зарплату через полгода)))

Даже если это развод на бабки, то Реал всё равно останется в плюсе по трансфергоиу балансу за 5-6 лет. Вам не понять
+38
-25
+13
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AlexKovalev
Ответ Б81
Тчуамени, Камавинга и Биллингем-самый перспективный центр поля во вселенной.
Литвинов, Пруцев, Игнатов
+17
-5
+12
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Eden Hazard
Ответ Б81
Тчуамени, Камавинга и Биллингем-самый перспективный центр поля во вселенной.
Именно поэтому ещё год назад была уверенность что Реал вцепится. Пазл должен быть собран😎
+10
0
+10
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angry horse
главное, чтобы не оказался вторым Азаром со временем 😎
+12
-4
+8
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АНДРЮХА87
Ответ Б81
Тчуамени, Камавинга и Биллингем-самый перспективный центр поля во вселенной.
Как можно забыть о Феде? Он самый зрелый и крутой, из них
+8
0
+8
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Пацанчик реальный
Ответ Миланбот
Как же раздулся трансферный рынок. Даже стрёмно как-то. Что же будет, если (или когда) этот пузырь лопнет...
Будет суперлига
+7
-1
+6
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Men77
Реал предлагает в фунтах? )
+6
0
+6
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Хазяин
Как бы не повторился прошлогодний треш с Мбаппе. Журналюги раздувают из мухи слона
+6
0
+6
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Миланбот
Как же раздулся трансферный рынок. Даже стрёмно как-то. Что же будет, если (или когда) этот пузырь лопнет...
+5
0
+5
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iGu
Ответ Михо
Вы бы матчи Боруссии посмотрели, поняли бы. Через него идет вообще вся игра, он везде успевает, атакует и защищается одинаково отлично, пасует великолепно, еще и забивает немало. И это в 19 лет!) я таких зрелых мастеров в таком возрасте не видел
Все то, кроме защищается... Это слабый момент его игры. Он второй в топе БЛ, по действиям, приведшим к голам в свои ворота в этом сезоне
+5
0
+5
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udiekemen
Ответ иц а мэн
нет, с этой чуши собачьей
Вроде бы всё по факту и по делу
+6
-2
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Данияр Жумабекович
Ответ angry horse
главное, чтобы не оказался вторым Азаром со временем 😎
это как надо постараться, чтоб так пожирнеть
+4
0
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Денис Анатольевич
Ответ Михо
Вы бы матчи Боруссии посмотрели, поняли бы. Через него идет вообще вся игра, он везде успевает, атакует и защищается одинаково отлично, пасует великолепно, еще и забивает немало. И это в 19 лет!) я таких зрелых мастеров в таком возрасте не видел
Достойная замена Модричу может получиться
+4
0
+4
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Б81
Ответ fellx
+Вальверде😎😎😎
Да и он еще в не в самом соку(24 годика)
+3
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ иц а мэн
сильнейший развод гоев в истории футбола
Слушай, это же не 35-летние Поляки
+7
-4
+3
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Эрж Абакиров
Ответ С 2009 года здесь
Камавинга уже правый защитник)
во первых, левый, и во вторых, это временно)
+3
0
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Nikro9
Ответ fellx
+Вальверде😎😎😎
+ себальос😄
+3
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Guillermo
Ответ Cevin Cigan
А кто тебя спрашивает?
Что хочу, то и пишу. Это называется "комментарий"
+3
0
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Tristan...
Ответ wshnmn
Ну не в бчк же бестрофейный ему идти))
Бестрофейный чемпион Испании? Это как?
+3
-1
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Тарас Пердак
Ответ Михо
Вы бы матчи Боруссии посмотрели, поняли бы. Через него идет вообще вся игра, он везде успевает, атакует и защищается одинаково отлично, пасует великолепно, еще и забивает немало. И это в 19 лет!) я таких зрелых мастеров в таком возрасте не видел
Зидан
+1
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Михо
Ответ Руслан Узденов
если судить по статистике, то ничего особенного.
У него позиция такая. У Крооса, Модрича, Хави, тоже судя по статистике, ничего особенного нет
+2
-1
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