«Реал» предложил Беллингему 12+ млн фунтов в год. «Боруссии» заплатят около 130 млн (The Times)
«Реал» заплатит «Боруссии» больше 100 миллионов фунтов за Джуда Беллингема.
Ранее стало известно, что мадридский клуб является фаворитом в борьбе за 19-летнего полузащитника и уверен в трансфере.
По информации The Times, «Боруссия» оценивает игрока в 130 миллионов фунтов, и считается, что клубы не сильно расходятся в оценках трансферной стоимости.
Самому футболисту мадридцы предложили контракт с зарплатой более 12 миллионов фунтов в год.
В текущем сезоне Бундеслиги Беллингем провел 29 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста. Его статистику можно найти здесь.
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Даже если это развод на бабки, то Реал всё равно останется в плюсе по трансфергоиу балансу за 5-6 лет. Вам не понять