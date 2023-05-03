«Боруссия» не получала от «Реала» официального запроса по Беллингему и хочет за хавбека 150 млн евро
«Реал» пока не близок к трансферу Джуда Беллингема.
По данным журналиста SPORT1 Патрика Бергера, дортмундская «Боруссия» еще не получала официального запроса от «Мадрида». Клубы должны провести переговоры.
Немецкий клуб хочет 150 миллионов евро за 19-летнего хавбека сборной Англии.
Ранее сообщалось, что «Реал» почти договорился о трансфере Беллингема за 100-120 млн евро и подпишет с ним контракт до лета 2029 года.
В этом сезоне у Джуда 11 голов и 6 результативных передач в 40 матчах за дортмундскую команду. Его полную статистику можно найти здесь.
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Журналюги до конца должны доить эту тему,хлеб же надо зарабатывать
Реалу дают кредиты под маленький процент потому что кредитная история особенно времён Переса(то есть последних 20+ лет считая оба президенства) очень хорошая.. это так везде работает, а не только с Реалом.. это выгодно и банкам потому что они знают что проблем тут не будет