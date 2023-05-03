«Боруссия» не получала от «Реала» официального запроса по Беллингему и хочет за хавбека 150 млн евро

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Джуд Беллингем Футбол

«Реал» пока не близок к трансферу Джуда Беллингема.

По данным журналиста SPORT1 Патрика Бергера, дортмундская «Боруссия» еще не получала официального запроса от «Мадрида». Клубы должны провести переговоры.

Немецкий клуб хочет 150 миллионов евро за 19-летнего хавбека сборной Англии.

Ранее сообщалось, что «Реал» почти договорился о трансфере Беллингема за 100-120 млн евро и подпишет с ним контракт до лета 2029 года.

В этом сезоне у Джуда 11 голов и 6 результативных передач в 40 матчах за дортмундскую команду. Его полную статистику можно найти здесь.

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50 комментариев

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СуперНегр228
Ну и классика,переходит,не переходит,уйдет,еще не конец и т.д
Журналюги до конца должны доить эту тему,хлеб же надо зарабатывать
+26
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Андрей Хенто
Сейчас начинается новая трансферная сага. Будут по очереди писать о заключении соглашения, потом опровергать, каждый раз меняя ценник, за который его купили/продали. Классика спортивной журналистики.
+24
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<~Inter~>
Ответ NURADDIN Kutubay
А не дохера?
Зимние переходы Мудрика и Энцо сильно повлияют на летний рынок. В какой-то мере это будет ориентиром для некоторых клубов которые продают молодых игроков
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Ophiomorph
А полцарства в придачу не хочет?
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гилберт
У Реала нет шансов.
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Юра Мисайлов
Ответ Ophiomorph
А полцарства в придачу не хочет?
И поломанный факс )
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Syog1010
В Сити было бы идеально, как раз Гюндоган место освободит, и эта команда станет просто непобедимой.А Реалу бы в атаку и защиту вложиться.
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Дмитрий Ермаков
В итоге заберет его Пеп. И денег даст клубу и титулы игроку и место в составе.
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Эрик Оганезов
Ответ <~Inter~>
Зимние переходы Мудрика и Энцо сильно повлияют на летний рынок. В какой-то мере это будет ориентиром для некоторых клубов которые продают молодых игроков
Мудрик и Энцо не причем, за Дембеле Дортмунд взяли 105 миллионов 6 лет назад
+2
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Ophiomorph
Ответ Орарайма
Реал может и не платить ПСЖ или Сити заплатят
Может и заплатят. И что с этого?
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Buzya
Ответ badaboom
Нормальные такие в Германии налоги на экспорт британской древесины
А с учётом того, как британцы играют в Реале - это вообще оверпрайснутое бревно будет
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Ophiomorph
Ответ Burel
реал может и 200 вывалить.. деньги же не свои, а государственные
Ты с Зенитом перепутал
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HRYNDEL
У Реала такая тактика походу языком чесать, что всех покупают!!! А потом хренак и ничего!!!))))
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Алексей Ларёв
Ответ СуперНегр228
Ну и классика,переходит,не переходит,уйдет,еще не конец и т.д Журналюги до конца должны доить эту тему,хлеб же надо зарабатывать
Вы все сами прекрасно понимаете и все равно приходите в комментарии создавать трафик,для чего журналисты и пишут все это.Так к чему ваши притчи то?
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бек саидов
Ответ <~Inter~>
Зимние переходы Мудрика и Энцо сильно повлияют на летний рынок. В какой-то мере это будет ориентиром для некоторых клубов которые продают молодых игроков
Не думаю что бездумные покупки челси служить ориентиром для других
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Бухгалтер2021
так Реал дал 80 лямов какие 150
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AlexOlenev
А чё не двести?
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Александр Тихомиров
если это так, надо посылать БД. реалу в центре полузащиты укомплектован лучше всего, и отдавать 150 за белингема перебор
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СынМилосердова
Доить Реал по максимуму!
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VuNePonimaete
Романо уже сообщил, что переговоры в финальной стадии, все остальные источники можно просто игнорировать
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Виктор Никитин
Ответ Burel
"сам заработал" - это безвозмездные кредиты из банков Испании для королевского проекта ?
не безвоздмездные, думаешь почему Реал не тратит прям кучу денег грубо говоря каждый год если прям безвозмездные кредиты ему раздают все кому не лень направо и налево? Реал живёт по средствам, в отличие от реальных мешков типа ПСЖ и Сити.. ну или Челси, оригинального мешка

Реалу дают кредиты под маленький процент потому что кредитная история особенно времён Переса(то есть последних 20+ лет считая оба президенства) очень хорошая.. это так везде работает, а не только с Реалом.. это выгодно и банкам потому что они знают что проблем тут не будет
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Александр Тихомиров
Ответ Burel
"сам заработал" - это безвозмездные кредиты из банков Испании для королевского проекта ?
а у тебя пруфы есть? или как обычно пердишь в воздух и называешь это духами?
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aslan1994aa@icloud.com
Зделать не зделать взял зделал
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jonnysilverhand01
Чувствую в следующем сезоне будет новый фикс прайс - все по 150 млн.
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Great ManUtd
Нужно забирать его в МЮ, в пару к Каземиро. МЮ его хотел ещё из Бирмингема забрать, но упустили тогда.
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