«Боруссия» не получала от «Реала» официального запроса по Беллингему и хочет за хавбека 150 млн евро

«Реал» пока не близок к трансферу Джуда Беллингема.

По данным журналиста SPORT1 Патрика Бергера, дортмундская « » еще не получала официального запроса от « ». Клубы должны провести переговоры.

Немецкий клуб хочет 150 миллионов евро за 19-летнего хавбека сборной Англии.

Ранее сообщалось, что «Реал» почти договорился о трансфере за 100-120 млн евро и подпишет с ним контракт до лета 2029 года.

В этом сезоне у Джуда 11 голов и 6 результативных передач в 40 матчах за дортмундскую команду. Его полную статистику можно найти здесь.

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