Кварацхелия стал чемпионом Италии с «Наполи» в первом сезоне в Серии А

Теги Локомотив Рубин премьер-лига Россия серия А Италия Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия стал чемпионом Италии с «Наполи».

«Наполи» гарантировал себе победу в Серии А за 5 туров до конца чемпионата, набрав 80 очков в 33 матчах. 

Кварацхелия, присоединившийся к неаполитанской команде летом 2022 года, стал чемпионом Италии в первом же сезоне.

Он провел 29 матчей в рамках Серии А, отличившись 12 голами и 10 результативными передачами. 

Подробную статистику экс-игрока «Локомотива» и «Рубина» можно найти здесь

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73 комментария

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rigobersong
Конечно забавно вышло, Инсинье столько лет там играл, а пришел Хвича и в первый же сезон чемпионство:)
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Granero-24
Молодец Хвича!
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Iamliam
Хвича одно из открытий этого сезона среди всех чемпионатов топ5 в целом. Очень рад за него! Поздравляю с заслуженным чемпионством!
+44
-1
+43
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Reddick
Ну и грех не перечитать топ-комментарии

https://www.sports.ru/football/1107756951-kvaraczxeliya-interesen-napoli-v-nem-vidyat-zamenu-insine.html?sl=1
+24
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+24
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blaugrano
Фаны обезумели. С Зелинского уже трусы снимают. Поляк из последних сил отбивается.
+22
-2
+20
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nugoboss
Ответ Оригинальный Ник
Как же повезло грузинскому кривоногу оказаться в нужное время в нужном месте. Через пару лет о нём уже никто и не вспомнит, а пока может радоваться случайному чемпионству
от зависти главное сердечный приступ мне получи, это страшная болезнь.
+16
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+15
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Perfetto
Браво Хвича и весь Наполи!
+11
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Михо
Ура! Наверное Хвича прорыв года в Европе👏🏻
+9
-1
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Юрий Поляков
Хвича молодец 👍
+8
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ubAA
Хвича и Осимен два человека, которые сделали этот сезон, жаль если их разлучат
+7
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Неоновый Демон
Ждём фотоотчёт с праздника в Неаполе. Хочется увидеть как город ликует
+8
-1
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ubAA
Ответ Мыкола
Повезло ему с Витей играть в нападении. В следующем сезоне Витя уйдёт и тогда виден будет класс Хвичи
Класс Хвичи был виден с Миланом, Хвича тянул всю атаку, самое большое количество обводок и обостряющих действий, в Серии А ему равных нет и не скоро появятся
+7
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+5
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Алексей Фандорин
Обычный парень из ФНЛ
+5
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Антон Чугунов
Нашел свой чемпионат и клуб. Умница
+5
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Добрый Ретроград
Крутой перец.
+5
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ХавиГави_Паратрупер
Набрался опыта в Рубине и переехал весь СериАл😎
+4
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Vik Elis
Блин , 21 мая еду на Наполи — Интер , без интриги будет (
+3
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+3
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Александр Горлов
Ответ Оригинальный Ник
Как же повезло грузинскому кривоногу оказаться в нужное время в нужном месте. Через пару лет о нём уже никто и не вспомнит, а пока может радоваться случайному чемпионству
Прочёл комент, думаю, ну как человек пишет про Хвичу "кривоног", может у него со зрением беда..
А нет, там "фашистское нутро Европы" следующим посылом идёт)
Димон, ну тебе самому не стыдно таким быть?
+3
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+3
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сервисник
Вы чё агритесь, упыри? Хвича наш пацан, он сделал для чемпионства не меньше других! Умница, каких поискать! Всяческих успехов ему!
+2
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nugoboss
Не могу вам передать насколько я рад за Хвича Кварацхелиа. 💖🎉💎
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King_X
Оооч крут
Такие игроки с Наполи не достигли титула (Игуаин, Инсинье, Мертенс, Гамшик, Кулибали и др), столько топовых тренеров
А в этом сезоне сложилось всё! Оч красивая история, и фантастическое развитие карьеры буквально за год
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Кто составил коспекты Лобановского?
Правильный заголовок - "Зеленский стал чемпионом Италии".
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Максим Гафаров
Хвича, спасибо за сезон, за эмоции. Ты был очень крут. Лучший игрок серии а.
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nugoboss
Ответ Alex Rhea
видно уже что сдулся, раскусили его
зависть уничтожить тебя! расслабься.
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whereissuso
Хорош, конечно, но МВП сезона все-таки больше Осимхен заслужил
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