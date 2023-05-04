Кварацхелия стал чемпионом Италии с «Наполи» в первом сезоне в Серии А

Хвича Кварацхелия стал чемпионом Италии с «Наполи».

« » гарантировал себе победу в Серии А за 5 туров до конца чемпионата, набрав 80 очков в 33 матчах.

, присоединившийся к неаполитанской команде летом 2022 года, стал чемпионом Италии в первом же сезоне.

Он провел 29 матчей в рамках Серии А, отличившись 12 голами и 10 результативными передачами.

Подробную статистику экс-игрока «Локомотива» и «Рубина» можно найти здесь.

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