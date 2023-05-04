Кварацхелия стал чемпионом Италии с «Наполи» в первом сезоне в Серии А
Хвича Кварацхелия стал чемпионом Италии с «Наполи».
«Наполи» гарантировал себе победу в Серии А за 5 туров до конца чемпионата, набрав 80 очков в 33 матчах.
Кварацхелия, присоединившийся к неаполитанской команде летом 2022 года, стал чемпионом Италии в первом же сезоне.
Он провел 29 матчей в рамках Серии А, отличившись 12 голами и 10 результативными передачами.
Подробную статистику экс-игрока «Локомотива» и «Рубина» можно найти здесь.
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А нет, там "фашистское нутро Европы" следующим посылом идёт)
Димон, ну тебе самому не стыдно таким быть?
Такие игроки с Наполи не достигли титула (Игуаин, Инсинье, Мертенс, Гамшик, Кулибали и др), столько топовых тренеров
А в этом сезоне сложилось всё! Оч красивая история, и фантастическое развитие карьеры буквально за год