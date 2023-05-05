Миллер поздравил Спаллетти с чемпионством «Наполи»: «В лучших традициях, знакомых болельщикам «Зенита», – убедительно и красиво»

Теги Зенит Лучано Спаллетти премьер-лига Россия серия А Италия Наполи Газпром Алексей Миллер Футбол

Алексей Миллер поздравил Лучано Спаллетти с победой «Наполи» в Серии А.

«Поздравляю Лучано Спаллетти и «Наполи»! Вы на вершине, вы первые! Как всегда, в лучших традициях, знакомых и болельщикам «Зенита», скудетто завоевано убедительно, досрочно и просто красиво!

Браво, Мистер! Браво, «Наполи»! Nuove vittorie! («Новых побед!» – Sports.ru)», – сказал председатель правления «Газпрома» в обращении к бывшему тренеру «Зенита».

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43 комментария

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Aleksey Yashin
Прям один в один Зенит, даже форма голубая - добавил Миллер
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Ебздрогыч
Как сказал бы Геннадий Орлов, Спаллетти набрался тренерской мудрости и мастерства, воли к победе, тренируя прекрасный Зенит!
+44
-5
+39
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Иван Рыбаков
Странно, что всë ещё нет комментария от Burel , ведь его любимый персонаж заговорил.
+31
-11
+20
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Вадим Слуцкий
Поздравляю от всей братвы!
+22
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ramoncarlos
Ответ Ебздрогыч
Как сказал бы Геннадий Орлов, Спаллетти набрался тренерской мудрости и мастерства, воли к победе, тренируя прекрасный Зенит!
Багаж Зенита!
+11
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инок
Кто видел Зенит Спаллетти, не могут не симпатизировать Лучано. Оин из самых достойных иностранных тренеров в РПЛ за всю историю, что по поведению, что по той работе, которую он проделал.
+14
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ZarvuR2020
Ответ Ебздрогыч
Как сказал бы Геннадий Орлов, Спаллетти набрался тренерской мудрости и мастерства, воли к победе, тренируя прекрасный Зенит!
Какие вы все оригинальные, уже лет 10
+5
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munhin
Ответ Aleksey Yashin
Прям один в один Зенит, даже форма голубая - добавил Миллер
правильные цвета )
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jfk
"Шутки" у убогих как под копирку
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aidos_1979
Сравнил конечно))
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Митя Танин
Ответ Вадим Слуцкий
Поздравляю от всей братвы!
Ну как тут не примазаться)
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Остап Бендер Сгибальщик
так и должно быть у сильных клубов.помнить обо всех кто ранее делал его историю.все верно!уверен что и Лучано поздравит скоро Зенит))
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Zed_flame
Ответ Burel
лазурная, а то они комплексуют
комплексуют они, но на ветке плачешь ты)
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костянчик1918
Ответ Иван Рыбаков
Странно, что всë ещё нет комментария от Burel , ведь его любимый персонаж заговорил.
Я прям каждый раз смеюсь над его коментами. Знатно фк Зенит поджигает его пердак )) ну что сделать !) Глоры наших фармов должны страдать 😂
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Иван Рыбаков
Ответ Максим Максюша
К ЕГЭ подготовился уже?
А можете пояснить, при чëм тут вообще ЕГЭ?
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Антон Фалафель
Спалетти затащил скудетто на багаже Миллера!💪💪💪
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Плеймейкер87
Наполи стал чемпионом Италии спустя 33 года, потому что в клубе работал Лучано Спаллетти, который набрался необходимого опыта в Зените (с) Г.Орлов
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Иван Рыбаков
Ответ Pelerin
Burel Хоть я и не уверен, что ты готов в этом себе признаться )
Это вряд ли. Но если это и правда, то думаю смогу это исправить в себе☺.
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Тюменец
Как мило
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Иван Рыбаков
Ответ Pelerin
Зато у тебя любимого персонажа угадывать не приходится. Держи в курсе! )
Скажите, как его зовут?
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Antonio Romangoli
Ответ костянчик1918
Слежу за динамо Киев отличный клуб, красивый город , а ты за Соловьева топишь ?
Ты меня не понял , я про то что ты подлизываешь Зениту так , будто за плюсами гонишься , и я могу понять почему ты не любишь Спартак , так как ДК и Спартак - соперники со времён СССР , но вот чтобы поддерживать газпромовский клуб , живя в Украине - странно .
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SlevinKelevra8
Теперь Спаллетти придется извиняться...
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MAlex1902
Спаллетти набрался опыта в Зените и выиграл чемпионат Италии браво 👏👏
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La Crosse Bobcats
Алексей Борисович как обычно фактанул.
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Evgeny Trifonov
а Федун поздравлял Эмери?
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