Миллер поздравил Спаллетти с чемпионством «Наполи»: «В лучших традициях, знакомых болельщикам «Зенита», – убедительно и красиво»

Алексей Миллер поздравил Лучано Спаллетти с победой «Наполи» в Серии А.

«Поздравляю Лучано Спаллетти и « »! Вы на вершине, вы первые! Как всегда, в лучших традициях, знакомых и болельщикам «Зенита», скудетто завоевано убедительно, досрочно и просто красиво!

Браво, Мистер! Браво, «Наполи»! Nuove vittorie! («Новых побед!» – Sports.ru)», – сказал председатель правления « » в обращении к бывшему тренеру « ».

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