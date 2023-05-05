Миллер поздравил Спаллетти с чемпионством «Наполи»: «В лучших традициях, знакомых болельщикам «Зенита», – убедительно и красиво»
Алексей Миллер поздравил Лучано Спаллетти с победой «Наполи» в Серии А.
«Поздравляю Лучано Спаллетти и «Наполи»! Вы на вершине, вы первые! Как всегда, в лучших традициях, знакомых и болельщикам «Зенита», скудетто завоевано убедительно, досрочно и просто красиво!
Браво, Мистер! Браво, «Наполи»! Nuove vittorie! («Новых побед!» – Sports.ru)», – сказал председатель правления «Газпрома» в обращении к бывшему тренеру «Зенита».
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