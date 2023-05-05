Спаллетти заплакал в эфире, посвятив титул «Наполи» семье и умершему брату

Теги Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Кристиано Джунтоли Футбол

Лучано Спаллетти посвятил чемпионство «Наполи» своей семье и не смог сдержать слез.

«Я должен посвятить титул игрокам, которые заслужили эту радость. Во-вторых, всем болельщикам – Неаполь, это для тебя! И, наконец, всем, кто работает в «Наполи», моему штабу, [спортивному директору] Джунтоли, клубу за то, что он делает свою работу.

И Матильде, моей дочери. Естественно, всей моей семье за то, что помогала мне идти вперед. Моим друзьям, и моему брату Марчелло», – сказал Спаллетти, начав плакать.

Марчелло, брат Лучано, умер в 2019 году.

Фото: скриншот репортажа DAZN

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13 комментариев

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Yenchik
Очень радостно за него 🔝
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Мужчина 👍
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Vova@1996
Лучано блестящий тренер, что и до чемпионства с Наполи доказывал, но сейчас ещё больше подтвердил свой класс.
+69
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sargassman
Для меня - лучший тренер Зенита, хотя и не всё у него тогда получилось...
+35
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Виталий Ан
Ответ sargassman
Для меня - лучший тренер Зенита, хотя и не всё у него тогда получилось...
Я был просто в шоке от Дик Адвоката. Так что не соглашусь. Но Лучиано отличный специалист и судя по всему Человек. Просто влюбляет в себя своей харизмой и человечностью. Думаю многие желали ему и Наполи успехов. Заслужил браво мистер.
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Михаил Сошников
23 года болею за Ювентус, но хочу поздравить Неаполь с заслуженным титулом, молодцы.
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Спартак Уокер
Молодец Спалетти заслужил чемпиоство так же как и Неаполь
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Илья Долапчи
То очень редкое чувство, когда твой любимый клуб не выйграл титул,но ты искренне рад за победителя! Поздравляю Наполи и его болельщиков! Отдельные поздравления дону Лучано, в Интере проделал в свое время колоссальную работу, жаль состав не соответствовал уровню тренера
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Родион Горбачев
Я за Лучано очень рад, он душевный и прямой дядька, ну и профессионал чего уж там)
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5hxrb7mywu
Настоящий,прямой,бескорыстный💪💪💪Лучано ты красавчик так держать👏👏👏Наполи заслужил🔥🔥🔥
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Igor Shalamov
я надеюсь Нобель уже с Хвичей в Неаполе снимают блог
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