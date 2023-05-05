Спаллетти заплакал в эфире, посвятив титул «Наполи» семье и умершему брату

Лучано Спаллетти посвятил чемпионство «Наполи» своей семье и не смог сдержать слез.

«Я должен посвятить титул игрокам, которые заслужили эту радость. Во-вторых, всем болельщикам – Неаполь, это для тебя! И, наконец, всем, кто работает в «Наполи», моему штабу, [спортивному директору] , клубу за то, что он делает свою работу.

И Матильде, моей дочери. Естественно, всей моей семье за то, что помогала мне идти вперед. Моим друзьям, и моему брату Марчелло», – сказал Спаллетти, начав плакать.

Марчелло, брат , умер в 2019 году.

Фото: скриншот репортажа DAZN

«Наполи» – чемпион Италии! Впервые со времен Марадоны

Другой Спаллетти: охотничьи собаки, своя винодельня, мегаколлекция футболок и любовь к России

Ох уж этот колорит Неаполя: там говорят на своем языке, зарабатывают меньше северян и не могут победить мусор

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд