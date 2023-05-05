Спаллетти заплакал в эфире, посвятив титул «Наполи» семье и умершему брату
Лучано Спаллетти посвятил чемпионство «Наполи» своей семье и не смог сдержать слез.
«Я должен посвятить титул игрокам, которые заслужили эту радость. Во-вторых, всем болельщикам – Неаполь, это для тебя! И, наконец, всем, кто работает в «Наполи», моему штабу, [спортивному директору] Джунтоли, клубу за то, что он делает свою работу.
И Матильде, моей дочери. Естественно, всей моей семье за то, что помогала мне идти вперед. Моим друзьям, и моему брату Марчелло», – сказал Спаллетти, начав плакать.
Марчелло, брат Лучано, умер в 2019 году.
Фото: скриншот репортажа DAZN
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