«Зенит» – Спаллетти: «Поздравляем с долгожданным скудетто! Спасибо за наши победы, Мистер»

Теги Зенит Лучано Спаллетти премьер-лига Россия серия А Италия Наполи Футбол

«Зенит» поздравил Лучано Спаллетти с победой в Серии А.

«Наполи» досрочно стал чемпионом Италии, набрав 80 очков после 33 туров. 

«Grande Mister 👏. Лучано Спаллетти – чемпион Италии! Впервые в карьере!

Спасибо за наши победы, Мистер, и поздравляем с долгожданным скудетто! 👏» – говорится в сообщении в телеграм-канале «Зенита».

Спаллетти возглавлял команду из Санкт-Петербурга с  2009 по 2014 год и выиграл 4 трофея – дважды был чемпионом России и по разу взял Кубок и Суперкубок страны.

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Спаллетти выиграл 8-й трофей в карьере – скудетто с «Наполи». Ранее он только с «Зенитом» был чемпионом страны

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21 комментарий

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psixyec
Надеюсь, в выходные Зенит продолжит традицию и вынесет тарасовский середняк со счётом 7:0.
+104
-28
+76
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инок
Поздравляем Наполи и Спаллетти с долгожданным скудетто. Весь Неаполь празднует это!
+38
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+36
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Андрей Андреев
Хорошие будни, Зенит должен перевести в шикарные выходные. Браво Лучано
+35
-7
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Николай Сибурдзадзе
Ответ RealJericho
Лучано был настоящим лучом света в беспросветной тьме той РПЛ
Во времена Лучано не было никакой беспросветной тьмы в РПЛ. Были топовые легионеры и достойная игра в еврокубках. Матчи Зенита, Спартака, ЦСКА и Рубина между собой были очень высокого качества. Также на Локомотив, Кубань, Динамо и Анжи периодически было интересно посмотреть. Лиге не хватало только хороших стадионов, но и они были на подходе. Тьма наступила уже после Лучано.
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Дмитрий Караваев
Grande Mister!!!
+11
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Александр Жердин
Опять "Бурёнка" свои лепёшки оставляет! А потом рассказывает, как ей глубоко безразличен Зенит и люди имеющие к нему отношения. А "МИСТЕРА" - С Победой! Тебя помнят и всегда будут рады, Лучано в Санкт-Петербурге!
+10
-1
+9
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RealJericho
Лучано был настоящим лучом света в беспросветной тьме той РПЛ
+18
-12
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Михаил Савченко
Ответ Александр Жердин
Опять "Бурёнка" свои лепёшки оставляет! А потом рассказывает, как ей глубоко безразличен Зенит и люди имеющие к нему отношения. А "МИСТЕРА" - С Победой! Тебя помнят и всегда будут рады, Лучано в Санкт-Петербурге!
Просто не отвечай ему и не реагируй. Такие люди кормятся реакцией, причём любой, позитивной или негативной. Не пиши комментарии про него, не отвечай ему, не ставь плюсы и минусы, просто игнорируй.
+5
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+4
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Архитектор Мендисабаль
Ответ Рахил Тагиев
Спалетти: спасибо, а кто это?
Ты находился в центральной Азии, видимо, когда Лучано вёл Зенит к победам...
+4
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+3
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VasyaV
Ответ Najaf Sadikhov
Не Мистер , а Синьор Спалетти !
В Зените его все игроки называли "мистер". Лучано сам про это рассказывал
+3
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rigobersong
Набрался чемпионского опыта в Зените и выиграл Серию А!:)
+12
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RealJericho
Ответ psixyec
Надеюсь, в выходные Зенит продолжит традицию и вынесет тарасовский середняк со счётом 7:0.
К гадалке не ходи👍🏻
+7
-6
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asasa85
✌️
+2
-2
0
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Дани Алисса
Ответ Рахил Тагиев
Спалетти: спасибо, а кто это?
не знает, какой-то клуб бывший
0
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