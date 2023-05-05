«Зенит» – Спаллетти: «Поздравляем с долгожданным скудетто! Спасибо за наши победы, Мистер»

«Зенит» поздравил Лучано Спаллетти с победой в Серии А.

«Наполи» досрочно стал чемпионом Италии, набрав 80 очков после 33 туров.

«Grande Mister 👏. – чемпион Италии! Впервые в карьере!

Спасибо за наши победы, Мистер, и поздравляем с долгожданным скудетто! 👏» – говорится в сообщении в телеграм-канале « ».

Спаллетти возглавлял команду из Санкт-Петербурга с 2009 по 2014 год и выиграл 4 трофея – дважды был чемпионом России и по разу взял Кубок и Суперкубок страны.

Другой Спаллетти: охотничьи собаки, своя винодельня, мегаколлекция футболок и любовь к России

Спаллетти выиграл 8-й трофей в карьере – скудетто с «Наполи». Ранее он только с «Зенитом» был чемпионом страны

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд