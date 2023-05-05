Осимхен о скудетто «Наполи»: «Мы были аутсайдерами в чемпионской гонке на старте сезона, немногие верили в нас»

Теги серия А Италия Наполи Виктор Осимхен Футбол

Виктор Осимхен высказался о победе «Наполи» в чемпионате Италии.

«Меня переполняют эмоции, не могу подобрать слова, чтобы по-настоящему описать это чувство… Никто не заслужил скудетто больше, чем неаполитанцы.

Мы были аутсайдерами [в чемпионской гонке] на старте сезона, немногие верили в нас. Команда сплотилась и с самого начала верила, что обладает великолепным составом для завоевания чемпионства. И наша мечта осуществилась», – сказал форвард «Наполи».

Только посмотрите на слезы Неаполя! Стали чемпионами в гостях, а домашний стадион переполнен💙

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26 комментариев

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Владимир Георгия
Теперь ясно, что настолько измотал Спалетти основной состав , что к концу накопилась усталость, элементарно много неточных передач. В итоге и запасники не сыграны.
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Владимир Георгия
Многие поверхностно разбирают игру Квары, принижают его роль в скудетто. Но погодите он вообще -то хавбек и задача отдать ассист в штрафную. Часто оценивают, мол забил, значит хороший, не забил ,- плохой. Однако многие известные спецы отметили , что именно Квара поднял боевой дух Наполи, забивая дебютные голы и голы тогда, когда неясен был исход матчей. Именно Квара является автором многих голевых ассистов и предголевых ассистов после чего забивали Осимен и команда. Кроме того , Осимен забил несколько голов после ударов Хвичи по воротам, после отскоков от вратаря итд. Вывод, Квара сыграл огромную роль в подъёме Осимена, как голлера. Был и спад, но это от усталости, плотной опеки 2-3 игроков и в течении нескольких игр ему вовсе не давали пасы и перспективные пасы. Вопрос в том что команда не умеет играть с Хвичей. Если на Осимена дают длинный пас и он справляется в расплохе, то Хвиче прекратили давать пас на рывок, хотя он показал , что после рывка сотворял острые ситуации и гол, прекратил давать Руй, а Оливера не умеет давать умные пасы. Вот и весь детальный разбор игры Хвичи.
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laudrup
Жаль, что скорее всего продадут нескольких лидеров. Попасть так удачно с покупками, как Хвича и кореец, вряд ли получится.
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Виталий Ан
Ответ Владимир Георгия
Теперь ясно, что настолько измотал Спалетти основной состав , что к концу накопилась усталость, элементарно много неточных передач. В итоге и запасники не сыграны.
Победителей не судят. Спалетти взял скудето и дошел до 1/4 когда никто в них не верил. Если даже вы правы, то оно стоило этого.
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Владимир Георгия
Осимен то знает , что он забил массу голов после ассистов Хвичи, отскоков от вратаря после ударов Хвичи, предголевых передач Хвичи , когда мяч оказывался у Осимена. Поэтому Осимен особенно дружески относится к Кваре.
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مختار موسى حاجييف
Ответ Бухгалтер2021
уровень наполи в лч увидели
а что?историческое для себя достижение, и вполне приемлемой для даже гигантов Европы как Бавария и тд. при том до1/4 не выиграли всего одну игру.
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Zenith forever
Ответ <~Inter~>
При Сарри шансы Наполи и то выше оценивались в этом сезоне. Наполи провел отличный сезон, но всё же это случилось из-за серьезного спада миланских команд и проблем Ювентуса на старте сезона
Как-то я не заметил "серьезного спада" миланских команд. Это их уровень и совсем не низкий, если смотреть несколько последних сезонов.
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Владимир Георгия
Ответ OldRedWhite
Всего несколько игроков по качеству отвечали требованиям основы , да и то более-менее . Вы бы лучше написали , что сказочно повезло Неаполю с отсутствие серьёзных травм = невосполнимых потерь !
Повезло, это так. Но Распадори хорош. Думаю у запасников просто несыгранность. Многие отмечали , что основа устала, это стиль Спалетти выжимать с игроков, это со слов Кержакова , выше в статье.
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MinkoffS
Ответ заблокированному пользователю
А кто смотрел вчера церемонию вручения медалей игрокам Наполи?, это было как с Миланом в прошлом сезоне?, с Миланом было вообще просто крутейшая церемония награждения, Ибра с сигарой, африканский танец Киссие 👍 ...
всё-таки, Милан взял титул в последнем туре, была большая интрига, а здесь за пять туров до конца и всем было уже давно всё понятно.
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Zenith forever
Ответ Бухгалтер2021
уровень наполи в лч увидели
Не все сразу. Команда развивается, лишь бы ее не раздраконили.
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OldRedWhite
Ответ Владимир Георгия
Повезло, это так. Но Распадори хорош. Думаю у запасников просто несыгранность. Многие отмечали , что основа устала, это стиль Спалетти выжимать с игроков, это со слов Кержакова , выше в статье.
Это точно его стиль !
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Владимир Георгия
Ответ Виталий Ан
Победителей не судят. Спалетти взял скудето и дошел до 1/4 когда никто в них не верил. Если даже вы правы, то оно стоило этого.
Я про серию А, где часто вели в счёте 2-0 , 3-0, а он не менял основу.
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Виталий Ан
Ответ Владимир Георгия
Повезло, это так. Но Распадори хорош. Думаю у запасников просто несыгранность. Многие отмечали , что основа устала, это стиль Спалетти выжимать с игроков, это со слов Кержакова , выше в статье.
В случае с Кержаковым все понятно. Человек вообще не знает что такое нагрузки. Но давайте прямо! Клопп с Ливерпулем сезонов 5 отыграл одним составом. Я после 2 был уверен что это максимум, но ведь этого не произошло! И после 4-5 выиграли чемпионат и ЛЧ. По этому говорить про Арсенал и Наполи как минимум не правильно.
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OldRedWhite
Ответ Владимир Георгия
Теперь ясно, что настолько измотал Спалетти основной состав , что к концу накопилась усталость, элементарно много неточных передач. В итоге и запасники не сыграны.
Всего несколько игроков по качеству отвечали требованиям основы , да и то более-менее .
Вы бы лучше написали , что сказочно повезло Неаполю с отсутствие серьёзных травм = невосполнимых потерь !
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<~Inter~>
Ответ мимоКрокодил
Да не были вы аутсайдерами. Не надо прибедняться. Повезло ещё что Юве топили по полной.
При Сарри шансы Наполи и то выше оценивались в этом сезоне. Наполи провел отличный сезон, но всё же это случилось из-за серьезного спада миланских команд и проблем Ювентуса на старте сезона
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Пользователь заблокирован
А кто смотрел вчера церемонию вручения медалей игрокам Наполи?, это было как с Миланом в прошлом сезоне?, с Миланом было вообще просто крутейшая церемония награждения, Ибра с сигарой, африканский танец Киссие 👍 ...
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Zenith forever
Ответ заблокированному пользователю
Интересно кто купит Генацвали, Челси к Мудрику что-ли ?
Если Хвичи не дурак, то в Челси точно не пойдет.
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Пользователь заблокирован
Ответ Zenith forever
Если Хвичи не дурак, то в Челси точно не пойдет.
Почему?, будет получать миллионов 15 и будет основным игроком в Челси ☝️...
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Е.Р.
Я верил.
Думал второе место займете.
Но если б знал, что Трехногий сделает по жидкому, то ставил бы на вас.
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