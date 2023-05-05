Осимхен о скудетто «Наполи»: «Мы были аутсайдерами в чемпионской гонке на старте сезона, немногие верили в нас»
Виктор Осимхен высказался о победе «Наполи» в чемпионате Италии.
«Меня переполняют эмоции, не могу подобрать слова, чтобы по-настоящему описать это чувство… Никто не заслужил скудетто больше, чем неаполитанцы.
Мы были аутсайдерами [в чемпионской гонке] на старте сезона, немногие верили в нас. Команда сплотилась и с самого начала верила, что обладает великолепным составом для завоевания чемпионства. И наша мечта осуществилась», – сказал форвард «Наполи».
Только посмотрите на слезы Неаполя! Стали чемпионами в гостях, а домашний стадион переполнен💙
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Вы бы лучше написали , что сказочно повезло Неаполю с отсутствие серьёзных травм = невосполнимых потерь !
Думал второе место займете.
Но если б знал, что Трехногий сделает по жидкому, то ставил бы на вас.