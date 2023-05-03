Где смотреть Рома – Интер, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Италии 6 мая
В субботу, 6 мая, сыграют Рома и Интер в 34 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Стадио Олимпико Рим».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Рома – Интер
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
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