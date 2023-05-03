Где смотреть Рома – Интер, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Италии 6 мая

Теги Интер Рома серия А Италия Футбол

В субботу, 6 мая, сыграют Рома и Интер в 34 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.

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  • Игра пройдет на стадионе «Стадио Олимпико Рим».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Футбол 1.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Рома – Интер

  • Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

Рома: все новости

Интер: все новости

Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости

Прогноз на матч Рома – Интер

1 комментарий

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Joey Ramone
тяжёлый выезд, репетиция перед ЛЧ
+1
0
+1
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