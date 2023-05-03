Алемани был против возвращения Месси в «Барсу» и хотел делать ставку на молодых игроков. Директор покинет клуб

Матеу Алемани выступал против возвращения Лионеля Месси в «Барселону».

Ранее «Барселона» объявила, что завершит работу в клубе 30 июня, но проведет все сделки летнего трансферного окна. Он станет директором «Астон Виллы».

По данным журналистки Вероники Брунати, уход Алемани не помешает планам «Барселоны» по подписанию . Директор каталонского клуба не разделял идею возвращения аргентинца, поскольку хотел обновить состав за счет подписания молодых игроков.

Также сообщается, что на этой неделе « » проведет встречу с представителями по вопросам экономического обоснования трансфера. Для подписания Месси клубу необходимо будет разгрузить зарплатную ведомость, чтобы регистрация форварда стала возможной.

Сообщается, что у Месси будут предложения от ряда других клубов, желающих побороться с «Барсой» за его подписание.

Ранее L’Équipe назвала наиболее вероятным продолжением карьеры Месси один из клубов Саудовской Аравии.

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