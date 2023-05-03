Алемани был против возвращения Месси в «Барсу» и хотел делать ставку на молодых игроков. Директор покинет клуб

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Матеу Алемани Футбол

Матеу Алемани выступал против возвращения Лионеля Месси в «Барселону».

Ранее «Барселона» объявила, что Алемани завершит работу в клубе 30 июня, но проведет все сделки летнего трансферного окна. Он станет директором «Астон Виллы».

По данным журналистки Вероники Брунати, уход Алемани не помешает планам «Барселоны» по подписанию Лионеля Месси. Директор каталонского клуба не разделял идею возвращения аргентинца, поскольку хотел обновить состав за счет подписания молодых игроков.

Также сообщается, что на этой неделе «Барселона» проведет встречу с представителями Ла Лиги по вопросам экономического обоснования трансфера. Для подписания Месси клубу необходимо будет разгрузить зарплатную ведомость, чтобы регистрация форварда стала возможной.

Сообщается, что у Месси будут предложения от ряда других клубов, желающих побороться с «Барсой» за его подписание.

Ранее L’Équipe назвала наиболее вероятным продолжением карьеры Месси один из клубов Саудовской Аравии.

«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт – Лео тоже не хочет. Что происходит?

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141 комментарий

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Lionel Andres Messi 10
Отбрасывая в сторону финансовые и сентиментальные аспекты, не вижу смысла возвращать Месси. Нужно перевернуть эту страницу и строить новую команду.
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FrankieWild
Алемани в президенты
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Akezhan Kutvarov
Потеря для Барсы, и чувство двоякое, вроде и Месси охото вернуть, и Алемани позиция верная….
+54
-8
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Vinnipukh Vinni
Ответ Lionel Andres Messi 10
Отбрасывая в сторону финансовые и сентиментальные аспекты, не вижу смысла возвращать Месси. Нужно перевернуть эту страницу и строить новую команду.
Вокруг перспективного Левандовского.
Ну и молодёжь типа Гюндогана ему поможет, а также вчерашние выпускники ЛаМасии Бускетс и Альба.

Всё верно? Никого из молодых я не забыл?
+52
-11
+41
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СуперНегр228
Руководство Барсы пробило очередное ДНО,Алемани многое сделал для Барсы в плане финансов и трансферов а нет Лапорте нужна дойная корова под именем пиара Месси🤡
+43
-19
+24
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rej1sta
Ответ Vinnipukh Vinni
Вокруг перспективного Левандовского. Ну и молодёжь типа Гюндогана ему поможет, а также вчерашние выпускники ЛаМасии Бускетс и Альба. Всё верно? Никого из молодых я не забыл?
Молодые Маркос Алонсо и Серджи Роберто с которыми недавно продлили контракты, тоже всегда готовы помочь со скамейки запасных.
Кстати, Алемани их же и продлил)
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sayemlo
единственный адекват в большем чем понизить зп. ради одного футболиста гробят целую историю и клуб
+28
-9
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Vinnipukh Vinni
Ответ Aplus
Месси хочется вернуть разве что для должного прощания, как бы грустно это не звучало.
Для прощания не обязательно подписывать контракт.
+16
-3
+13
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Aplus
Ответ Akezhan Kutvarov
Потеря для Барсы, и чувство двоякое, вроде и Месси охото вернуть, и Алемани позиция верная….
Месси хочется вернуть разве что для должного прощания, как бы грустно это не звучало.
+17
-4
+13
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U
Сейчас те же люди, которые вчера тут его называли суперпрофессионалом, объяснят ему, что он вообще в футболе никто и подписание в строящуюся команду пешехода-пенсионера на полбюджета - это гениальное управленческое решение.
+16
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Oleg
Ответ FrankieWild
Алемани в президенты
Он в Астон Виллу уходит, спорт как всегда для недалеких трафик делает)
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Yelzin Teheda
алемани думает не сердцем, а головой
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Oleg
Ответ СуперНегр228
Руководство Барсы пробило очередное ДНО,Алемани многое сделал для Барсы в плане финансов и трансферов а нет Лапорте нужна дойная корова под именем пиара Месси🤡
Хоспади, он от Астон Виллы предложение получил, туда и уходит.

Спортс все таки знает свою аудиторию, им любое г##но кинь, они будут кушать.
+16
-11
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Bosniec
Ответ СуперНегр228
Руководство Барсы пробило очередное ДНО,Алемани многое сделал для Барсы в плане финансов и трансферов а нет Лапорте нужна дойная корова под именем пиара Месси🤡
Кто еще кого подоит. Во многом из-за непомерных аппетитов Мэсси, "Барселона" оказалась в финансовой яме
+19
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Гамарджоба Генацвале
Нафига Барсе Месси? Только более-менее начали в себя приходить и хотят снова угробить клуб.
+5
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Александр Граф
Ответ Akezhan Kutvarov
Потеря для Барсы, и чувство двоякое, вроде и Месси охото вернуть, и Алемани позиция верная….
возвращение Месси в спортивном плане Барселоне ничего не даст
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Бухгалтер2021
правильно молодые должны играть а не пешеход
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andr d
Какая потеря он ДеЙонга и Дембеле слить хотел
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barca1899messi
Ответ Yelzin Teheda
алемани думает не сердцем, а головой
Поэтому он перешёл в другой клуб на зарплату больше чем в два раза. именно потому, что он думает головой ,он думает про завтрашний день, про свой карман и это его выбор. он в праве так решать!!!! Причём тут Месси????
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London.is.blue
Ответ Lionel Andres Messi 10
Отбрасывая в сторону финансовые и сентиментальные аспекты, не вижу смысла возвращать Месси. Нужно перевернуть эту страницу и строить новую команду.
Отбрасывая сентименты он и сейчас будет лучшим игроком Барсы.
И может даже Барса сможет потягаться с Бенфикой, Интером и МЮ.
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barca1899messi
Ответ U
Сейчас те же люди, которые вчера тут его называли суперпрофессионалом, объяснят ему, что он вообще в футболе никто и подписание в строящуюся команду пешехода-пенсионера на полбюджета - это гениальное управленческое решение.
Я называл его суперпрофессионалом и я придерживаюсь этого мнения и сегодня .
вот это, всё спекуляции!!!!
до вчерашнего дня , " он перешёл в Астон Виллу, потому что ему в два раза подняли зарплату" ,это было нормально👍👍👍
а сегодня уже присобачили новость, что в типе его выбросили ,потому что он был против подписания Месси 😱😱😱😱
хватит уже верить во всякую хрень
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Vinnipukh Vinni
Ответ Александр Тихомиров
одни молодые не должны быть в команде, это чревато, а если можно бесплатно подписать игрока уровня гюнжогана, то почему бы и нет
А если бесплатно можно подписать игрока уровня Месси, то это как? Не надо?
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Алексей Толстюк
У Астон Вилы очень интересный проект на самом деле
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Бестрофейник 19/20
Возвращение будет ошибкой. Результатов особо не будет, а долги вырастут
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Rus Donskoy
как говорится скатертью дорожка, это я про алемани. дуй. главное гений Месси возвращается в родную Барселону.
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