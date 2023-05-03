Алемани был против возвращения Месси в «Барсу» и хотел делать ставку на молодых игроков. Директор покинет клуб
Матеу Алемани выступал против возвращения Лионеля Месси в «Барселону».
Ранее «Барселона» объявила, что Алемани завершит работу в клубе 30 июня, но проведет все сделки летнего трансферного окна. Он станет директором «Астон Виллы».
По данным журналистки Вероники Брунати, уход Алемани не помешает планам «Барселоны» по подписанию Лионеля Месси. Директор каталонского клуба не разделял идею возвращения аргентинца, поскольку хотел обновить состав за счет подписания молодых игроков.
Также сообщается, что на этой неделе «Барселона» проведет встречу с представителями Ла Лиги по вопросам экономического обоснования трансфера. Для подписания Месси клубу необходимо будет разгрузить зарплатную ведомость, чтобы регистрация форварда стала возможной.
Сообщается, что у Месси будут предложения от ряда других клубов, желающих побороться с «Барсой» за его подписание.
Ранее L’Équipe назвала наиболее вероятным продолжением карьеры Месси один из клубов Саудовской Аравии.
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Ну и молодёжь типа Гюндогана ему поможет, а также вчерашние выпускники ЛаМасии Бускетс и Альба.
Всё верно? Никого из молодых я не забыл?
Кстати, Алемани их же и продлил)
Спортс все таки знает свою аудиторию, им любое г##но кинь, они будут кушать.
И может даже Барса сможет потягаться с Бенфикой, Интером и МЮ.
вот это, всё спекуляции!!!!
до вчерашнего дня , " он перешёл в Астон Виллу, потому что ему в два раза подняли зарплату" ,это было нормально👍👍👍
а сегодня уже присобачили новость, что в типе его выбросили ,потому что он был против подписания Месси 😱😱😱😱
хватит уже верить во всякую хрень