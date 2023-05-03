«Краснодар» сыграет с «Уралом» за выход в финал Кубка России

«Краснодар» и «Урал» разыграют последнюю путевку в финал Фонбет Кубка России.

Команда Владимира Ивича сегодня обыграла « » (0:0, по пенальти – 4:2) на первом этапе финала Пути регионов, а команда уступила ЦСКА (1:2) в финале Пути РПЛ.

Встреча « » и « » состоится в период с 16 по 18 мая.

Победитель матча выйдет на ЦСКА и разыграет с ним трофей.

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