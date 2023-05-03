«Краснодар» сыграет с «Уралом» за выход в финал Кубка России

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Урал Виктор Гончаренко Владимир Ивич Краснодар Акрон Футбол

«Краснодар» и «Урал» разыграют последнюю путевку в финал Фонбет Кубка России.

Команда Владимира Ивича сегодня обыграла «Акрон» (0:0, по пенальти – 4:2) на первом этапе финала Пути регионов, а команда Виктора Гончаренко уступила ЦСКА (1:2) в финале Пути РПЛ.

Встреча «Краснодара» и «Урала» состоится в период с 16 по 18 мая.

Победитель матча выйдет на ЦСКА и разыграет с ним трофей.

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90 комментариев

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Roman
Пусть проигравший в матче Урал-Краснодар играет с Акроном в матче за третье место. И получим финал кубка ЦСКА-Урал и матч за третье место Краснодар-Акрон. А потом проигравший в финале играет с победившим за третье место. А потом...
+177
-5
+172
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космонавт на дереве
Ответ jss
отличный формат кубка, самый интересный кубок за последние годы
чушь, хрень полнейшая. Урал проиграл в полуфинале ЦСКА, а сейчас снова будет играть в полуфинале, чтобы играть в финале с ЦСКА.
Может получиться так, что Урал возьмёт кубок проиграв ЦСКА в полуфинале, но выиграв у ЦСКА в финале
+119
-18
+101
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jss
Ответ Filipp Gorski
Бредятина а не формат кубка А ведь скоро и чемпионат наверняка изгадят
отличный формат кубка, самый интересный кубок за последние годы
+106
-50
+56
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Nick Crosier
Акрону Спасибо за эмоции и такой путь.
+49
-1
+48
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Filipp Gorski
Бредятина а не формат кубка
А ведь скоро и чемпионат наверняка изгадят
+66
-32
+34
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Дмитрий Тихонов
Ответ Roman
Пусть проигравший в матче Урал-Краснодар играет с Акроном в матче за третье место. И получим финал кубка ЦСКА-Урал и матч за третье место Краснодар-Акрон. А потом проигравший в финале играет с победившим за третье место. А потом...
Гениально!
+26
-1
+25
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Давид Agabekyan
Ответ jss
отличный формат кубка, самый интересный кубок за последние годы
Что интересного? Акрон выиграл, у Спартака, Динамо, Торпедо и ещё пары команд из ФНЛ и второй лиги и в итоге не дошли даже до полуфинала
+16
-5
+11
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инок
"Краснодар" - с выходом в полуфинал. "Акрону" - Браво! Молодцы, парни!
+8
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+8
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nobrainnopain
Этот турнир Кубком нельзя называть. Формат любопытный , но по сути, это лишение случайности более слабого клуба взять турнир. На примере Акрона это хорошо видно: справились с Динамо, получите Локомотив, справились с Локо, получите Спартак, ах и со Спартаком получилось, подучите Краснодар. Пройтись по стопам Тосно уже не получится
+8
0
+8
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The world champion 1998
Забавно, но в финале с ЦСКА будут играть или Урал, или Краснодар. Команды, которые ЦСКА устранял на пути к этому финалу. По сумме двух матчей, причем.
+7
0
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2vdhrvmmzf
Ответ jss
отличный формат кубка, самый интересный кубок за последние годы
В плане интереса может быть, а по сути абсолютно несправедливый формат, дающий привелегии клуба вышки. Акрону всю топ8 рпл надо победить было для победы у клубов рпл куча прав на поражение что в группе, что в плей-офф в отличии от клубов низших лиг. колоссально несправедливый формат
+6
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Onion
А Спартак точно вылетел? Теперь окончательно?
+7
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teo_heel
Ну вот и всё. Конец интересу к кубку. Пускай даже Краснодар с Уралом никогда кубок не брали, но Акрон на себе держал интерес.
+6
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goshforever
Ответ The world champion 1998
Забавно, но в финале с ЦСКА будут играть или Урал, или Краснодар. Команды, которые ЦСКА устранял на пути к этому финалу. По сумме двух матчей, причем.
7ая игра ЦСКА с Уралом за сезон, если Урал победит Краснодар)
+4
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Fjordy
Бредовый формат
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Лёша Васильев
чушь полнейшая,а не формат!
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Иван Гульмеш
Ответ Давид Agabekyan
Что интересного? Акрон выиграл, у Спартака, Динамо, Торпедо и ещё пары команд из ФНЛ и второй лиги и в итоге не дошли даже до полуфинала
Да, они дошли до финала нижней сетки . Заняли 4 место, если так удобнее
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andre013chek@gmail.com
Ответ ГРИША СОЗОН
За это Краснодару ничего не будет?
Нет
+2
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Евгений Кузнецов
если Урал возьмёт кубок (слабо верится, но) - вот ржака будет))
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And-Rover
У Краснодара есть возможность пробиться в финал и взять кубок со 2-ой попытки.
+1
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MarioSmolov
Ответ ГРИША СОЗОН
А кто? На чьём стадионе играли?
олусегун сбегал и по-быстрому выключил свет
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ГРИША СОЗОН
Ответ ГРИША СОЗОН
А ничего что во время штрафного свет выключили? Ещё и мяч им оставили
За это Краснодару ничего не будет?
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Ivan Bakovsky
Ответ nobrainnopain
Этот турнир Кубком нельзя называть. Формат любопытный , но по сути, это лишение случайности более слабого клуба взять турнир. На примере Акрона это хорошо видно: справились с Динамо, получите Локомотив, справились с Локо, получите Спартак, ах и со Спартаком получилось, подучите Краснодар. Пройтись по стопам Тосно уже не получится
Мне кажется это более продвинутый формат, тут действительно практически исключён фактор случайности, в итоге в финале встречаются действительно самые сильные команды турнира. В киберспорте такое используют давно, но вопрос, подходит ли он для консервативной футбольной аудитории) всё таки формат "на вылет" более привычен и ни у кого не было запроса что-то в нём менять
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mitos
Где у этой игры кнопка гейм овер?)
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teo_heel
Ответ RiKo
Все хвалят, Акрон, но никого не смущает, что команда, которая борется за выживание в ФНЛ, нагибает весь чемпионат РПЛ. И это те самые, которые говорили, что все еще пожалеют, что наших нет в еврокубках. Может и хорошо, а то какой-нибудь Лудогорец бы Зенит возил со счетом 10:0.
Это кубок. В 2018 году вообще в финале кубка играла команда, что вылетела из РПЛ (а в итоге вообще была расформирована после победы в кубке) и команда, что заняла 11 место в ФНЛ при 20 командах.
Да и в других странах примеров хватает, когда команды из нижних дивизионов доходят до решающих стадий.
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