«Краснодар» сыграет с «Уралом» за выход в финал Кубка России
«Краснодар» и «Урал» разыграют последнюю путевку в финал Фонбет Кубка России.
Команда Владимира Ивича сегодня обыграла «Акрон» (0:0, по пенальти – 4:2) на первом этапе финала Пути регионов, а команда Виктора Гончаренко уступила ЦСКА (1:2) в финале Пути РПЛ.
Встреча «Краснодара» и «Урала» состоится в период с 16 по 18 мая.
Победитель матча выйдет на ЦСКА и разыграет с ним трофей.
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Может получиться так, что Урал возьмёт кубок проиграв ЦСКА в полуфинале, но выиграв у ЦСКА в финале
А ведь скоро и чемпионат наверняка изгадят
Да и в других странах примеров хватает, когда команды из нижних дивизионов доходят до решающих стадий.