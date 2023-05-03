ЦСКА вышел в финал Кубка России в рекордный 12-й раз и впервые с 2016 года

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Владимир Федотов Футбол

ЦСКА стал первым финалистом Фонбет Кубка России.

Команда Владимира Федотова одолела «Урал» в финале Пути РПЛ по сумме двух матчей (1:1, 2:1).

Армейцы вышли в финал Кубка России впервые с 2016 года – тогда они были разгромлены «Зенитом» (1:4).

Всего у них 12-й финал – рекордный для российского футбола. Второй по этому показателю «Локомотив» – 10.

Решающий матч текущего розыгрыша пройдет 11 июня в «Лужниках».

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42 комментария

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Balt
Ну, кони, давайте. Вперёд к победе. Я не болельщик ЦСКА, но очень хочется чтобы Игорян поднял кубок над головой.
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Кирилл
Снова в финале !

Надо наконец-то брать трофей, а то уже 5 лет без каких-либо кубков и тут выпадает такой прекрасный шанс )
Будет не просто, конечно, но очень возможно !
+39
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Идеальный шторм
Красно-синий - самый сильный!
Армия, вперед ❤️💙
+33
-7
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alex_fanat_cska
Пусть будет 7 матч с Уралом в сезоне. Эль Класико отдыхает)
+24
-1
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igls54
Хороший подарок к 100-летию Динамо
+14
0
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МТБ
Ответ alex_fanat_cska
Пусть будет 7 матч с Уралом в сезоне. Эль Класико отдыхает)
Честно говоря, ну его нафиг. Надоел он уже. Я бы предпочёл Акрон - и лица свежие и вообще этот клуб сделал очень много крутого в кубке, так что хотелось бы их поддержать.
+14
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+14
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MonkeyMeister
Ответ alex_fanat_cska
Пусть будет 7 матч с Уралом в сезоне. Эль Класико отдыхает)
По справедливости должны играть с Акроном.
+12
-1
+11
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Metalloid
Ответ Кирилл
Снова в финале ! Надо наконец-то брать трофей, а то уже 5 лет без каких-либо кубков и тут выпадает такой прекрасный шанс ) Будет не просто, конечно, но очень возможно !
Да, лет 10 назад я эти кубки все даже не смотрел, а сейчас смотрю, болею как никогда )
+8
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+8
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Marcus Varro
Когда молодцы, тогда молодцы! С победой. Остался один шаг, сделайте его, парни, не подведите.
+8
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Юрий Кечко
Берут кубок , и второе место
+6
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Alex Metallov
Давненько не были в финале, но на сей раз надо побеждать, а то уже давно и не выигрывали.
+7
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Крэнг
Нужен кубок, давно чёт не брали трофей
+7
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МТБ
Ответ Кирилл
Снова в финале ! Надо наконец-то брать трофей, а то уже 5 лет без каких-либо кубков и тут выпадает такой прекрасный шанс ) Будет не просто, конечно, но очень возможно !
По сути трофеев нет уже 7 лет, тот суперкубок то фигня какая-то.
+7
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+5
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МТБ
Жаль Игоря не забил, а так хорошо сезон складывается. Опять же, не только вышли в финал, но ещё и игра смотрится хорошо. Осталось взять один матч.
+5
0
+5
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Egor Aleksandrovich
Ответ Юрий Кечко
Берут кубок , и второе место
а мы и не против)
шикарный будет дебютный сезон у лысого шарлатана
+4
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окосевший йагупоп
Ответ Balt
Ну, кони, давайте. Вперёд к победе. Я не болельщик ЦСКА, но очень хочется чтобы Игорян поднял кубок над головой.
а мне жалко, что сегодня Влут Игорю не дал забить.
+3
0
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Bob_Kolomb
Спасибо за прекрасную игру этой весной! Жаль, что финал пройдёт практически при пустых трибунах
+3
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Roman
У Локо 10 финалов кубка, и 9 побед в них. Вот это имба)
У ЦСКА 7 побед в 11 финалах
+3
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Egor Aleksandrovich
Ответ Ветер
В первом эпизоде не увидел нарушения, хотя был в пару метрах от него. За похожее нарушение на Влуте, не поставил второй раз на точку. Вопросы Дивееву задавайте, который не по мячу лупит, а зачем то по ногам соперника.
вопросы уголовнику Влуту задавайте, который должен в тюрьме сидеть, а не в чужой штрафной площади падать от любого дуновения в его сторону.
+1
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HRYNDEL
С победой ЦСКА!!! Молодцы!!! У нас в Тушино зарево полыхает!!!
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*BG*
А с учетом розыгрышей Кубка СССР, это будет 20-тый финал. Из них - 12 раз выигрывали. Надо бы довести до 13. 🔴🔵✊
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Клирик
А кабы в концовке Игорь забил!
Ну и Помазун красава, конечно. Получить жёлтую за фол в атаке!))
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Ветер
Ответ Egor Aleksandrovich
вопросы уголовнику Влуту задавайте, который должен в тюрьме сидеть, а не в чужой штрафной площади падать от любого дуновения в его сторону.
Терпели Гинера у себя в руководстве, а Влута тем более потерпите. Вам не привыкать.
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Alamarrr
Сколько игр в финале?)
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Egor Aleksandrovich
Ответ Вратарь Бага
если бы Спартак как всегда не обоср.лся, то было бы два топлива матча сейчас, и на Лужниках суперфинал.
если бы, да кабы (с)
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