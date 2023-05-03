ЦСКА вышел в финал Кубка России в рекордный 12-й раз и впервые с 2016 года
ЦСКА стал первым финалистом Фонбет Кубка России.
Команда Владимира Федотова одолела «Урал» в финале Пути РПЛ по сумме двух матчей (1:1, 2:1).
Армейцы вышли в финал Кубка России впервые с 2016 года – тогда они были разгромлены «Зенитом» (1:4).
Всего у них 12-й финал – рекордный для российского футбола. Второй по этому показателю «Локомотив» – 10.
Решающий матч текущего розыгрыша пройдет 11 июня в «Лужниках».
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Надо наконец-то брать трофей, а то уже 5 лет без каких-либо кубков и тут выпадает такой прекрасный шанс )
Будет не просто, конечно, но очень возможно !
Армия, вперед ❤️💙
шикарный будет дебютный сезон у лысого шарлатана
У ЦСКА 7 побед в 11 финалах
Ну и Помазун красава, конечно. Получить жёлтую за фол в атаке!))