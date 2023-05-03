ЦСКА вышел в финал Кубка России в рекордный 12-й раз и впервые с 2016 года

ЦСКА стал первым финалистом Фонбет Кубка России.

Команда Владимира Федотова одолела « » в финале Пути РПЛ по сумме двух матчей (1:1, 2:1).

Армейцы вышли в финал Кубка России впервые с 2016 года – тогда они были разгромлены «Зенитом» (1:4).

Всего у них 12-й финал – рекордный для российского футбола. Второй по этому показателю «Локомотив» – 10.

Решающий матч текущего розыгрыша пройдет 11 июня в «Лужниках».

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