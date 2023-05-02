Экс-хавбек «Аль-Насра» о праздновании Роналду: «Тот момент, когда проиграл в Суперкубке, вылетел из Кубка, упустил титул на 99%, но забил «Аль-Раеду»

Экс-хавбек «Аль-Насра» пошутил над празднованием Криштиану Роналду гола «Аль-Раэду».

Португалец открыл счет на 4-й минуте и отпраздновал гол в фирменном стиле. Его команда выиграла 4:0.

«Тот момент, когда ты проиграл в Суперкубке, вылетел из Кубка в полуфинале, проиграл в дерби «Аль-Хилалю», на 99% потеряв шансы на титул, но забил «Аль-Раеду» и выиграл со счетом 4:0», – написал , игравший за « » с 2014 по 2016 год, а сейчас выступающий за « ».

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