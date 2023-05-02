Экс-хавбек «Аль-Насра» о праздновании Роналду: «Тот момент, когда проиграл в Суперкубке, вылетел из Кубка, упустил титул на 99%, но забил «Аль-Раеду»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Китай высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Хэнань Суншань Лунмэнь Адриан Межеевски Футбол

Экс-хавбек «Аль-Насра» пошутил над празднованием Криштиану Роналду гола «Аль-Раэду».

Португалец открыл счет на 4-й минуте и отпраздновал гол в фирменном стиле. Его команда выиграла 4:0.

«Тот момент, когда ты проиграл в Суперкубке, вылетел из Кубка в полуфинале, проиграл в дерби «Аль-Хилалю», на 99% потеряв шансы на титул, но забил «Аль-Раеду» и выиграл со счетом 4:0», – написал Адриан Межеевски, игравший за «Аль-Наср» с 2014 по 2016 год, а сейчас выступающий за «Хэнань Суншань Лунмэнь».

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arman FCSM
В лучших традициях спортса набросил)
+73
-2
+71
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tristan...
Щас Криштиботы от него живого места не оставят...
Ну и в чём он не прав? В этом вся карьера нашего Криша...
+39
-7
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат Лионеля Месси
Хорош
Ждём подрыв одного места у фанатов Рона
+32
-7
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Так прикольно наблюдать поливания гавном на двух соседних ветках про Месси и Роналду)))
И миграцию одних и тех же людей туда сюда 😅
Это как из нападения возвращаться в оборону на рывке)))
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Ответ Газонокосильщик Хави
Комментарий удален модератором
Ты только что назвал новости о Роналду свежим калом)))
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Крыс Пол
Всё так, Роналду должен был объявить траур и не праздновать ничего больше
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Ответ Юрий Кечко
Так прикольно наблюдать поливания гавном на двух соседних ветках про Месси и Роналду))) И миграцию одних и тех же людей туда сюда 😅 Это как из нападения возвращаться в оборону на рывке)))
Они привыкшие на два фронта воевать )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
Ответ Юрий Кечко
Ты только что назвал новости о Роналду свежим калом)))
Ну я не криштибой и не мессибой. А новости о чемпе из СА как еще называть?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
moldfan
Ну так-то по факту. Хотя может у него бонусы за каждый гол по дворцу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ArdaTuran
Ответ Газонокосильщик Хави
Как у тебя уживается в голове то, что ты любишь и Интер и Барселону?
Всё просто: Барселона - постоянный донор Интера, Хави подтвердит
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Головин
Ответ Екн Лор
Этому твитту уже 3 дня, но новость вышла как только Месси отстранили из ПСЖ. Фанаты Месси в редакции спортса негодуют?
Там есть фанаты Месси?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Ответ Газонокосильщик Хави
Ну я не криштибой и не мессибой. А новости о чемпе из СА как еще называть?
Как как
Одними из самых веселых на спортсе по комментариям , где то на уровне новостей про Спартак и Лгбт
Шо лицемерить то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Ответ Log in
Они привыкшие на два фронта воевать )
А я надел манишку и нейтрального играю 😅😅

Ну конечно после чм это делать сложно ..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blaumerc
Ответ Фанат Лионеля Месси
Хорош Ждём подрыв одного места у фанатов Рона
да они отрываются на другой ветке, где новость о наказании ПСЖ. пусть попадаются, когда же у них будет ещё один шанс.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
Ответ Фанат Лионеля Месси
Хорош Ждём подрыв одного места у фанатов Рона
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tristan...
Ответ Газонокосильщик Хави
Как у тебя уживается в голове то, что ты любишь и Интер и Барселону?
Я болельщик Барселоны. Остальные команды - просто нравятся и интересны мне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Ответ Direct free kick
Посмотри на любого игрока сборной аргентины
Посмотрел, и?
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Ответ Direct free kick
Комментарий удален пользователем
Потому что более позорного игрока мир еще не видел)
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Universal1000
Ахахахахахахах
Как бы фрукт не лопнул от бешенства в аравии в итоге.
Поехал удерживать рекорд по мусорным голам, но стоит ли ценой такого унижения от аль-иттихадов и пр.?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ждём здесь всех "адвокатов" этого Кринжа7 в полном составе)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фруктовый роналду
И что теперь горевать чтоли.200 лямов в кармане не дают ему горевать.Он уже все доказал и играет по кайфу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Неужели кринж не понимает, как смешно со стороны это выглядит? Забил гол в 184-й лиге и празднует так будто забил в финале ЧМ.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Точно не родственник Риго )?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Geo07
Отметить красиво это тоже знаешь.. дифффчонкам нравится!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий