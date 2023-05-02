Экс-хавбек «Аль-Насра» о праздновании Роналду: «Тот момент, когда проиграл в Суперкубке, вылетел из Кубка, упустил титул на 99%, но забил «Аль-Раеду»
Экс-хавбек «Аль-Насра» пошутил над празднованием Криштиану Роналду гола «Аль-Раэду».
Португалец открыл счет на 4-й минуте и отпраздновал гол в фирменном стиле. Его команда выиграла 4:0.
«Тот момент, когда ты проиграл в Суперкубке, вылетел из Кубка в полуфинале, проиграл в дерби «Аль-Хилалю», на 99% потеряв шансы на титул, но забил «Аль-Раеду» и выиграл со счетом 4:0», – написал Адриан Межеевски, игравший за «Аль-Наср» с 2014 по 2016 год, а сейчас выступающий за «Хэнань Суншань Лунмэнь».
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Ну и в чём он не прав? В этом вся карьера нашего Криша...
Ждём подрыв одного места у фанатов Рона
И миграцию одних и тех же людей туда сюда 😅
Это как из нападения возвращаться в оборону на рывке)))
Одними из самых веселых на спортсе по комментариям , где то на уровне новостей про Спартак и Лгбт
Шо лицемерить то
Ну конечно после чм это делать сложно ..
Как бы фрукт не лопнул от бешенства в аравии в итоге.
Поехал удерживать рекорд по мусорным голам, но стоит ли ценой такого унижения от аль-иттихадов и пр.?