«Лидс» уволит Грасию спустя 10 недель после назначения. Клуб возглавит Эллардайс, спортивный директор Орта также может уйти

Теги Сэм Эллардайс премьер-лига Англия Лидс Хавьер Грасия Футбол

«Лидс» может уволить Хавьера Грасию спустя 10 недель после назначения.

Как сообщает Daily Mail, владелец «Лидса» Андреа Радриццани рассматривает смену тренера, чтобы избежать вылета клуба из АПЛ – он надеется, что смена главного тренера поможет встряхнуть игроков. Сообщается, что последней каплей сстало поражение от «Борнмута» в АПЛ со счетом 1:4. Радриццани попросил спортивного директора Виктора Орту найти кандидатов на пост главного тренера, которых можно было бы назначить до матча с «Манчестер Сити» в субботу, 6 мая.

По информации The Athletic, новым главным тренером «Лидса» может стать Сэм Эллардайс. Эту информацию подтверждает журналист Фабрицио Романо – по его данным, Грасия, возглавивший клуб в феврале этого года, будет уволен в ближайшие часы, и Эллардайса назначат главным тренером команды до конца сезона. Также Романо сообщает, что Орта покинет пост спортивного директора.

После 34-го тура АПЛ «Лидс» занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

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22 комментария

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Aggrrist
В АПЛ придумали вылет в чемпионшип, чтобы Эллардайс имел трудоустройство.
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Nuteruoli
Вот стоило Марша увольнять? Он бы дал результат, трансферы в зимнее окно как раз под него делали, а теперь привет чемпионшип.
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Екн Лор
Грасия какой-то настоящий шарлатан
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Кирилл Голивец
Ответ SilvioDante
Лидс с сохранением прописки
Там календарь тяжелейший даже с Биг Сэмом
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Вальтер Пандиани
Наконец-то этого шарлатана выгнали. Как вообще его можно было назначить тренером клуба апл?
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SilvioDante
Лидс с сохранением прописки
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Фан Рубина
Помню этого физручелло, пробовался в сильнейшей лиге мира - РПЛ, но не потянул. Как видим, не вытянул и чемпионат попроще.
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Олег910
Наконец-то вновь увидим легендарные тончайшие комбинации, стеночки и забегания от непревзойденного мастера тренерского цеха Биг Сэма.
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Freund
От Бьелсы до Биг Сэма за один год.
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Aggrrist
Ответ Кирилл Голивец
Там календарь тяжелейший даже с Биг Сэмом
У всех в подвале тяжёлый календарь
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vaslover
Ответ Олег910
Наконец-то вновь увидим легендарные тончайшие комбинации, стеночки и забегания от непревзойденного мастера тренерского цеха Биг Сэма.
Его Болтон играл в очень даже утонченный футбол.
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Qazan
Ответ Вальтер Пандиани
Наконец-то этого шарлатана выгнали. Как вообще его можно было назначить тренером клуба апл?
Дважды причём. Он же в Уотфорде опозорил такую колоритную команду. Никак не могу понять чем руководствуются, когда назначают его?
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Qazan
Кто вообще за тренера считает этого Грасию? Раз за разом получает назначения, где просто позорит клубы, в котопых работает. Как так? Его резюме никто не видит?
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master_of_dzen
Лидс в шип. Сами себя закопали уволив Марша так рано. Вопрос только кто им составит кампанию.
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stas82
Славься Сэм!!!
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Павел Варламов
Почему то сразу на ум пришёл фильм "Проклятый Юнайтед"))
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Фан Рубина
"последней каплей сстало поражение от «Борнмута»". Может "ссало", если про последнюю каплю? День очепяток сегодня на Спорце.
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