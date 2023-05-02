«Лидс» уволит Грасию спустя 10 недель после назначения. Клуб возглавит Эллардайс, спортивный директор Орта также может уйти
«Лидс» может уволить Хавьера Грасию спустя 10 недель после назначения.
Как сообщает Daily Mail, владелец «Лидса» Андреа Радриццани рассматривает смену тренера, чтобы избежать вылета клуба из АПЛ – он надеется, что смена главного тренера поможет встряхнуть игроков. Сообщается, что последней каплей сстало поражение от «Борнмута» в АПЛ со счетом 1:4. Радриццани попросил спортивного директора Виктора Орту найти кандидатов на пост главного тренера, которых можно было бы назначить до матча с «Манчестер Сити» в субботу, 6 мая.
По информации The Athletic, новым главным тренером «Лидса» может стать Сэм Эллардайс. Эту информацию подтверждает журналист Фабрицио Романо – по его данным, Грасия, возглавивший клуб в феврале этого года, будет уволен в ближайшие часы, и Эллардайса назначат главным тренером команды до конца сезона. Также Романо сообщает, что Орта покинет пост спортивного директора.
После 34-го тура АПЛ «Лидс» занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков.
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