Эллардайс, не тренировавший 2 года, возглавил «Лидс». В субботу – матч с «Ман Сити» в гостях

Сэм Эллардайс сменил Хави Грасию на посту главного тренера «Лидса».

Английский клуб подтвердил, что испанский специалист уходит, проведя 12 матчей во главе команды. Вместе с Грасией « » покидают члены его тренерского штаба.

В оставшихся матчах сезона руководить «Лидсом» будет Сэм Эллардайс, на счету которого более 500 матчей во главе клубов . Представляя тренера, «Лидс» отдельно отметил богатый опыт 68-летнего специалиста в борьбе за выживание.

Фото: leedsunited.com

Ассистентом Эллардайса станет Карл Робинсон, ранее работавший в «МК Донс», «Чарльтоне» и «Оксфорд Юнайтед».

Первый матч во главе «Лидса» Эллардайс проведет в субботу – на выезде против «Манчестер Сити». Также на завершающем отрезке сезона команде предстоит сыграть с «Вест Хэмом», «Ньюкаслом» и «Тоттенхэмом».

Последним местом работы Эллардайса был «Вест Бромвич», из которого экс-тренер сборной Англии ушел по окончании сезона-2020/21.

Сообщалось, что Эллардайс получит более 3 млн фунтов от «Лидса», если клуб избежит вылета из АПЛ.

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