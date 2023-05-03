Эллардайс, не тренировавший 2 года, возглавил «Лидс». В субботу – матч с «Ман Сити» в гостях

Теги Сэм Эллардайс премьер-лига Англия Лидс Хавьер Грасия Футбол

Сэм Эллардайс сменил Хави Грасию на посту главного тренера «Лидса».

Английский клуб подтвердил, что испанский специалист уходит, проведя 12 матчей во главе команды. Вместе с Грасией «Лидс» покидают члены его тренерского штаба.

В оставшихся матчах сезона руководить «Лидсом» будет Сэм Эллардайс, на счету которого более 500 матчей во главе клубов АПЛ. Представляя тренера, «Лидс» отдельно отметил богатый опыт 68-летнего специалиста в борьбе за выживание.

Фото: leedsunited.com

Ассистентом Эллардайса станет Карл Робинсон, ранее работавший в «МК Донс», «Чарльтоне» и «Оксфорд Юнайтед».

Первый матч во главе «Лидса» Эллардайс проведет в субботу – на выезде против «Манчестер Сити». Также на завершающем отрезке сезона команде предстоит сыграть с «Вест Хэмом», «Ньюкаслом» и «Тоттенхэмом».

Последним местом работы Эллардайса был «Вест Бромвич», из которого экс-тренер сборной Англии  ушел по окончании сезона-2020/21.

Сообщалось, что Эллардайс получит более 3 млн фунтов от «Лидса», если клуб избежит вылета из АПЛ.

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21 комментарий

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Zidane2019
У Арсенала появился шанс
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Obdob
финишируют выше челси
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Los Galácticos
Когда вашу команду надо спасти от вылета в Чемпионшип просто вызывайте Биг Сэма :)
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Granero-24
Сити , Вэст Хэм, Ньюкасл и Тоттенхэм. Большой Сэм рисканул конечно!
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WhitePeacock
Ответ Granero-24
Сити , Вэст Хэм, Ньюкасл и Тоттенхэм. Большой Сэм рисканул конечно!
2.5 млн получит,если спасет
Риск того стоит
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MK
Big Sam начинает сразу с босса)
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Beloded2007
Better Call Sam
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Ndrew
Ооо, с возвращением, Биг Сэм. Рад за него, будет интересно, сможет ли снова спасти клуб от вылета, после такого перерыва.
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SadlerRG
Звоните Сэму )
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WhitePeacock
Биг Сэм это классика.Верю,что спасет Лидс от вылета!Кто если не он?
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alexmix
Докатились.Выходили в лигу с Бьелсой, теперь Биг Сэм. Противоположнее трудно придумать😞
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Tun
Фаны Арсенала - так выглядит ваш спаситель, на которого можно уже сейчас начинать молиться
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Granero-24
Сити , Вэст Хэм, Ньюкасл и Тоттенхэм. Большой Сэм рисканул конечно!
Сити, ВХ, Ньюкасл и Тоттенхэм рискнули*😎
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mj23.net
Это какая там по счету Миссия Невыполнима с Сэмом?
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Акира_1
Последний шанс Арсенала на титул. 🤔
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"Большой Сэм Возвращается"👍🔥
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Роман Князефф
Батя в здании ))
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Адекватник
Как ни крути, но самые крутые тренеры это те, кто не умеют пользоваться смартфонами :)))
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