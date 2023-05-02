Артета призвал фанатов поблагодарить Обамеянга перед матчем с «Челси»: «Проявите уважение за то, что он сделал для «Арсенала». Он был невероятным игроком для нас»

Микель Артета призвал фанатов «Арсенала» выразить благодарность Пьер-Эмерику Обамеянгу.

выступал за «Арсенал» с 2018 по 2021 год. Сейчас форвард выступает в составе «Челси».

«Давайте скажем ему спасибо. Проявите уважение и благодарность за то, кем он был для нас. Он был невероятным игроком для нас, забил много голов, он был нашим капитаном, и он заслуживает этого. Скажите спасибо и будьте благодарны», – сказал главный тренер «Арсенала».

« » сыграет с « » на стадионе « » во вторник, 2 мая. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 22:00 по московскому времени.

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