Артета призвал фанатов поблагодарить Обамеянга перед матчем с «Челси»: «Проявите уважение за то, что он сделал для «Арсенала». Он был невероятным игроком для нас»

Теги Челси Эмирейтс Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Пьер-Эмерик Обамеянг Футбол

Микель Артета призвал фанатов «Арсенала» выразить благодарность Пьер-Эмерику Обамеянгу.

Обамеянг выступал за «Арсенал» с 2018 по 2021 год. Сейчас форвард выступает в составе «Челси».

«Давайте скажем ему спасибо. Проявите уважение и благодарность за то, кем он был для нас. Он был невероятным игроком для нас, забил много голов, он был нашим капитаном, и он заслуживает этого. Скажите спасибо и будьте благодарны», – сказал главный тренер «Арсенала».

«Арсенал» сыграет с «Челси» на стадионе «Эмирейтс» во вторник, 2 мая. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 22:00 по московскому времени.

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4 комментария

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maxwad27
Достойное замечание. Я даже не ожидал, учитывая, что известно, что у них были тёрки. Микель очень профессионален!
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TravenS
Лучше Френка поблагодарите, который подарит вам лёгкую победу)
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Tollie
Обама забьет победный, который лишит Арсенал чемпионства, но не поможет Челси остаться в ПЛ.
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