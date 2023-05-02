«Барселоне» нужно набрать 5 очков в 5 играх для чемпионства в Ла Лиге

«Барселоне» нужно набрать еще пять очков для победы в чемпионате Испании.

Команда тренера обыграла «Осасуну» (1:0) в матче 33-го тура .

Таким образом, каталонский клуб набрал 82 очка в после 33 игр и занимает первое место в турнирной таблице.

«Реал», находящийся на второй позиции, имеет 68 баллов в 32 матчах.

Если мадридцы выиграют все шесть оставшихся матчей в чемпионате, они смогут максимально набрать 86 очков.

Каталонцам нужно еще пять очков, поскольку в случае равенства баллов дополнительное преимущество получит « ».

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