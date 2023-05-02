«Барселоне» нужно набрать 5 очков в 5 играх для чемпионства в Ла Лиге

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Футбол

«Барселоне» нужно набрать еще пять очков для победы в чемпионате Испании.

Команда тренера Хави обыграла «Осасуну» (1:0) в матче 33-го тура Ли Лиги.

Таким образом, каталонский клуб набрал 82 очка в после 33 игр и занимает первое место в турнирной таблице.

«Реал», находящийся на второй позиции, имеет 68 баллов в 32 матчах.

Если мадридцы выиграют все шесть оставшихся матчей в чемпионате, они смогут максимально набрать 86 очков.

Каталонцам нужно еще пять очков, поскольку в случае равенства баллов дополнительное преимущество получит «Реал».

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46 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
С заслуженным чемпионством адекватных барсофан.
+102
-8
+94
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Inside 88 LW
Ну благодаря МАТШу - сомнений нет в чемпионстве.
На 0:0 5 матчей точно скатаем )
+48
-2
+46
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Реал наказывают
Эх, эти сгоревшие пятые точки Xabi Alonso78, Кана и т.д.
Боже, какой же кайф смотреть на это)
+43
-7
+36
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Inside 88 LW
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
С заслуженным чемпионством адекватных барсофан.
Спасибо, приятно :)
Вам успехов в ЛЧ.
+22
-10
+12
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falkao2013
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
С заслуженным чемпионством адекватных барсофан.
Ай,спасибо! Жму руку!
+7
-1
+6
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Жалгас Жолдасов
Обманчивый счет с Осасуной, по факту могли положить больше, если Фати был б в порядке. Но увы и ах..
+8
-2
+6
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Inside 88 LW
Спасибо, приятно :) Вам успехов в ЛЧ.
🤝
+12
-6
+6
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Metalloid
Всё-таки Хави чемпион и за него очень рад. В самый непростой период за последние 20 лет, а я только в начале нулевых такое видел, с молодёжью в составе, в историю. как игрок и тренер. Надеюсь ЛЧ тоже ему покорится.
+4
0
+4
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denisques
Ответ Direct free kick
Тебе нравится как играет Барселона? Вальверде ругали за прагматичный футбол. А это по твоему что?
А что не так с игрой? Могли забить сегодня голов 8 точно, реализация ужасная да, но лучше создавать моменты чем играть без них же
+4
0
+4
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We_ll
Ну, если по воротам попадать будут, а не как сегодня…)
+3
0
+3
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Granero-24
Ответ Inside 88 LW
Ну благодаря МАТШу - сомнений нет в чемпионстве. На 0:0 5 матчей точно скатаем )
С Чемпионством !!! 🤝
+3
0
+3
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Alexander p.
Ответ VuNePonimaete
также как в прошлом году
Ну-ну, развезут вас как девочек)
+4
-1
+3
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Butrymovich Mikalai
Было бы отлично взять титул на стадионе эспаньола , для этого надо что бы Реал сегодня потерял очки ....
+2
-1
+1
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Arman Markosyan 25
Ждём долгожданное чемпионство!
+3
-2
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denisques
Ответ TAGAY
Этот сезон прошел очень неоднозначно, в лиге рекорды по сухарям, в ЛЧ и ЛЕ чуть ли не каждый второй удар соперника закончился голом, всего 2 победы в 8 матчах и то с плзни...да и Хави как тренер еще не совсем однозначный, то топ то туп.. как игрок был справедлив и упрям а как стал тренером так тут же набрал любимчиков и гоняет с ними пока их не поломают.. надеюсь на следующий сезон будет красивая игра и результаты хорошие особенно в ЛЧ
А как ты по-другому будешь играть? когда у тебя половина состава непонятно кто, они даже забивать не могут и финансовые трудности что ты никого нормально купить не можешь
+1
0
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Flow market Victor Mercedes
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
С заслуженным чемпионством адекватных барсофан.
Удачи адекватным Мадридистам в ЛЧ)
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TAGAY
Этот сезон прошел очень неоднозначно, в лиге рекорды по сухарям, в ЛЧ и ЛЕ чуть ли не каждый второй удар соперника закончился голом, всего 2 победы в 8 матчах и то с плзни...да и Хави как тренер еще не совсем однозначный, то топ то туп.. как игрок был справедлив и упрям а как стал тренером так тут же набрал любимчиков и гоняет с ними пока их не поломают..
надеюсь на следующий сезон будет красивая игра и результаты хорошие особенно в ЛЧ
+1
0
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shax tashbaev
С такой атакой, такая большая команда кажется обычным середняком... поэтому в еврокубках ничего не получается реализация Ноль...
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ДЖИН
Ответ Alexander p.
Ну-ну, развезут вас как девочек)
Пхахаа
+1
-1
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GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Почему мне все равно?
Потому что ты делаешь вид, что тебе все равно.
Я помню как ты скулил когда мчк терял очки зимой, прошел все стадии)
+2
-2
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VuNePonimaete
Ответ Alexander p.
Ну-ну, развезут вас как девочек)
по опыту Барсы судишь?)
0
0
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Alexander p.
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
С заслуженным чемпионством адекватных барсофан.
Сити победит
+4
-4
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GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Так в феврале все ясно стало, не?
Ты в истерике на эмоциях много наговорил, для меня все было ясно после трансферного летнего окна)
0
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GuruFutbola
Ответ Direct free kick
Тебе нравится как играет Барселона? Вальверде ругали за прагматичный футбол. А это по твоему что?
У него был Месси, величайший игрок, который важнее полкоманды
+3
-3
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Universal1000
5 нулевых ничеек и нормас 👌
0
0
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