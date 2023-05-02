«Барселоне» нужно набрать 5 очков в 5 играх для чемпионства в Ла Лиге
«Барселоне» нужно набрать еще пять очков для победы в чемпионате Испании.
Команда тренера Хави обыграла «Осасуну» (1:0) в матче 33-го тура Ли Лиги.
Таким образом, каталонский клуб набрал 82 очка в после 33 игр и занимает первое место в турнирной таблице.
«Реал», находящийся на второй позиции, имеет 68 баллов в 32 матчах.
Если мадридцы выиграют все шесть оставшихся матчей в чемпионате, они смогут максимально набрать 86 очков.
Каталонцам нужно еще пять очков, поскольку в случае равенства баллов дополнительное преимущество получит «Реал».
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На 0:0 5 матчей точно скатаем )
Боже, какой же кайф смотреть на это)
Вам успехов в ЛЧ.
надеюсь на следующий сезон будет красивая игра и результаты хорошие особенно в ЛЧ
Я помню как ты скулил когда мчк терял очки зимой, прошел все стадии)