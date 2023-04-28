Мостовой о российском футболе: «Вылезают проходимцы, а заслуженные люди, как Мостовой, остаются в тени. Все приспособленцы, не знают, как мяч остановить»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой высказался о том, что в FIFA 23 появился его перфоманс в образе царя .

На портрете в игре Мостовой изображен с военными орденами и триколором. Теперь в игре можно украсить стадион портретом экс-футболиста сборной России. Набор – уникальный, он появился у подписчиков EA Play.

«Так и должно быть! Нормальный портрет сделали. А кого еще выбирать? Хорошие люди всегда должны быть скромными, в отличие от проходимцев. Странно, что сейчас. Это же год назад было. Игра идет второй год. Нет ничего удивительного в моей кандидатуре.

Беда нашего футбола в том, что везде вылезают проходимцы, а заслуженные люди, такие как Мостовой и еще несколько, остаются в тени. Те люди, которые знают и любят футбол, понимают, кто и как играл. Но таких остались единицы. А сейчас все приспособленцы. Не знают, как мяч остановить», – сказал Мостовой.

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56 комментариев

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Пирс Морган
"Нормальный портрет сделали. А кого еще выбирать? Хорошие люди всегда должны быть скромными."
Да сама скромность, чего уж там.
+34
-2
+32
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igls54
Войско взбунтовалось! Говорят, царь не настоящий...
+30
-6
+24
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Artem Piatkov
Заслуженный 😅

0 ЗМ
0 ЛЧ

Я конечно понимаю, что он отыграл 8 лет в Испании и считается одним из лучших в Сельте, но это разве даёт право надменно так надменно высказываться?

Мостовой слишком высокого о себе мнения
+25
-5
+20
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Bartez1986
Ответ 7млн_на_трансферы
мостовой решил занять место бубнова
Бубнов в разы адекватнее...Тут просто неизлечимо уже
+14
-3
+11
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Remedy
Мост просто троллит, а хомячкам это и надо..Понятно, что он не сам звонит журналюгам и втирает эту дичь забесплатно..
+11
-2
+9
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Только Крылья
зачем с тренеру знать, как мяч остановить или зачем ему уметь им чеканить? если, конечно, речь не про детских тренеров, где нужно показать, научить ребенка
+13
-5
+8
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rigobersong
Ответ Только Крылья
зачем с тренеру знать, как мяч остановить или зачем ему уметь им чеканить? если, конечно, речь не про детских тренеров, где нужно показать, научить ребенка
Да просто интересно у Мостового узнать о каких тренерах речь конкретно. Большинство тренеров которых он критикует как Абаскаль играли в хороших академиях, какие-то во вторых и третьих дивизионах своих стран, но прям совсем что бы человек со стороны пришел и стал футбольным тренером с нуля, я лично никого не вспомню:) Просто он ищет для себя оправдания:))
+8
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Konstantin Zorin
Истинный Царь - о себе только в третьем лице. И, главное, скромный!
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Prokuror Prokurorov
Ответ Artem Piatkov
Заслуженный 😅 0 ЗМ 0 ЛЧ Я конечно понимаю, что он отыграл 8 лет в Испании и считается одним из лучших в Сельте, но это разве даёт право надменно так надменно высказываться? Мостовой слишком высокого о себе мнения
А почему нет? На фоне ногомячистов в современной истории России он точно один из трех лучших футболистов на данный момент. Крепкий уровень европейского середняка, который он тянул по меньшей мере 6 лет. Я надменность не одобряю, но и не осуждаю.
+7
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Dizzod
Ответ Prokuror Prokurorov
А почему нет? На фоне ногомячистов в современной истории России он точно один из трех лучших футболистов на данный момент. Крепкий уровень европейского середняка, который он тянул по меньшей мере 6 лет. Я надменность не одобряю, но и не осуждаю.
сравни с Шалимовым, который даже в Интере засветился. Если правильно помню в тот год в Италии дороже Шалимова только Лентини был. По любому Шалимов выучился на тренера, так или иначе тренирует в разных клубах.
+4
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Abid_88
Как это в тени?
Вон целый патч в фифе сделали , это ли не признание
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андрэ
Саша, по началу это было прикольно и реально годный стёб, но сейчас это уже маразм
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Политрук
Принял уже на грудь по случаю пятницы что-ли? Как бабка на лавке, ей-богу. Одно и то же, нудно и назойливо. Иди хоть лицензию тренерскую получи, заслуженный теневик вы наш.
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Константин Михайлович
Никогда не понимал этой логике если ты в прошлом заслуженный артист/спортсмен то тебя автоматом должны ставить во главе сразу чего нибудь крупного
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prus_3
И красавцы, не побоюсь этого слова!
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Злобный Конь
не,ну вот я сейчас смотрю на "Динамо"- и тут Мостовой прав. Откуда взяли этого сербского шута?
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rusichi
Уже и не смешно.
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Best game on Earth
Теперь пусть пиарщики Спартака выложат видео Абаскаля, останавливающего мяч.
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murzzzzzilka
Саня, ты это говорил уже раз 20 за последний год. Ну, не работает:)))
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Overkiller
"Беда нашего футбола" в том что некоторые, неплохие в прошлом, футболисты умственно деградируют до уровня соседей по палате Наполеона и Девы Марии.
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Kit244098
Скажите уже ему, что эту фичу с его портретом сделали не фифашники, а местные хохмачи. А то у дурака крыша совсем съедет. От мании величия))
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And-Rover
Мостового с Иваном Грозным на обложку б.
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Cruel Snake
Ну так да, всякие проходимцы себе работу тренера требуют не имея при этом лицензии. Гнать в шею
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Руслан Лысенко
Ответ Пирс Морган
"Нормальный портрет сделали. А кого еще выбирать? Хорошие люди всегда должны быть скромными." Да сама скромность, чего уж там.
Мне кажется эти новости от лица Мостового уже тупо генерируют. Я просто лично не встречал человека в своей жизни, который бы постоянно одно и тоже бы говорил.

А все интервью одно и тоже.
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bm9z9dpnwx
Может царю мерч сделать ? Ну его этот футбол
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