Мостовой о российском футболе: «Вылезают проходимцы, а заслуженные люди, как Мостовой, остаются в тени. Все приспособленцы, не знают, как мяч остановить»

Александр Мостовой высказался о том, что в FIFA 23 появился его перфоманс в образе царя .

На портрете в игре Мостовой изображен с военными орденами и триколором. Теперь в игре можно украсить стадион портретом экс-футболиста сборной России. Набор – уникальный, он появился у подписчиков EA Play.

«Так и должно быть! Нормальный портрет сделали. А кого еще выбирать? Хорошие люди всегда должны быть скромными, в отличие от проходимцев. Странно, что сейчас. Это же год назад было. Игра идет второй год. Нет ничего удивительного в моей кандидатуре.

Беда нашего футбола в том, что везде вылезают проходимцы, а заслуженные люди, такие как Мостовой и еще несколько, остаются в тени. Те люди, которые знают и любят футбол, понимают, кто и как играл. Но таких остались единицы. А сейчас все приспособленцы. Не знают, как мяч остановить», – сказал Мостовой.

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