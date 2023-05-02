Гави получил травму в 1-м тайме игры «Барселоны» с «Осасуной». Его заменил Фати

Гави получил травму в матче против «Осасуны».

Полузащитник «Барселоны» был заменен на 36-й минуте игры 33-го тура . Он покидал поле прихрамывая.

Вместо Гави вышел .

В текущем сезоне 18-летний футболист провел 32 матча в чемпионате Испании и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Барселона» – «Осасуна» – 0:0. Левандовски, Рафинья, Гави, Педри и де Йонг играют. Онлайн-трансляция

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