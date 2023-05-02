Гави получил травму в 1-м тайме игры «Барселоны» с «Осасуной». Его заменил Фати

Теги Барселона Ла Лига травмы Ансу Фати Здоровье Гави Футбол

Гави получил травму в матче против «Осасуны».

Полузащитник «Барселоны» был заменен на 36-й минуте игры 33-го тура Ла Лиги. Он покидал поле прихрамывая.

Вместо Гави вышел Ансу Фати.

В текущем сезоне 18-летний футболист провел 32 матча в чемпионате Испании и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Барселона» – «Осасуна» – 0:0. Левандовски, Рафинья, Гави, Педри и де Йонг играют. Онлайн-трансляция

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9 комментариев

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Vlad
Здоровья гави!
+21
-6
+15
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Александр Нижников
да что же такое, дайте им с педри вместе поиграть в футбол
+7
-1
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Александр Нижников
Ответ David Aprasidze
А кто заменит Фати? 😁
Месси
+5
-1
+4
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СД18
Куда против команды, которая поломала Гави выпускать Фати?
Дембеле хоть не выпускай
+1
0
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David Aprasidze
А кто заменит Фати? 😁
+2
-2
0
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Игорь Климов
Гави полноценного выздоровления!
как и тебе
0
0
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