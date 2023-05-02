«Барселона» второй матч подряд играет в большинстве с 1-го тайма. Защитник «Осасуны» Эррандо получил красную за фол последней надежды на Педри

Теги Барселона Осасуна Бетис дисквалификации судьи Хавьер Иглесиас Вильянуэва Педри Эдгар Гонсалес Хорхе Эррандо Футбол

Соперники «Барселоны» получают красную карточку второй матч подряд.

Защитник «Осасуны» Хорхе Эррандо на 26-й минуте матча 33-го тура Ла Лиги схватил за корпус и завалил на газон хавбека «блауграны» Педри, убегавшего к воротам. Главный судья Хавьер Иглесиас Вильянуэва удалил нарушителя.

В 32-м туре «Барселона» осталась в большинстве с 33-й минуты – тогда защитник «Бетиса» Эдгар Гонсалес был удален за две желтые.

«Барселона» – «Осасуна» – 0:0. Левандовски, Рафинья, Гави, Педри и де Йонг играют. Онлайн-трансляция

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49 комментариев

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Марслан Акматалиев
100% красная. Фол последней надежды, не понимаю к чему споры.
+66
-9
+57
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D3SP7C1TO
Комменты про Негрейру настолько предсказуемы, что мне даж как-то обидно за спортс. Неужели ничего чуть менее тупого и прямолинейного придумать нельзя? Ребята, ну вы чего? 😣
+59
-5
+54
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TravenS
Более того, могли и вратаря удалить, но судья пожалел
+38
-3
+35
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falkao2013
Ответ Марслан Акматалиев
100% красная. Фол последней надежды, не понимаю к чему споры.
Да никто и не спорит. Даже защитник понимал,что его удалят за такой фол.
+30
-2
+28
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Кирилл
Ответ SCHOKKKK
Дело Негрейры живёт, что тут скажешь 🤣
А Вы сам то момент видели прежде чем такое писать вообще ?)

Что-то мне очень сильно кажется, что нет )
+18
-4
+14
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bulldozer
Ответ EnDeRmAn *
Чем тебя так обидела Барселона?
Ну как чем? Вышвырнула его любимый челси из ЛЧ в 2009 году. Сильная детская травма у человека.
+14
-3
+11
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EnDeRmAn *
Ответ DolJun
не барселона, а подарили (с)
Чем тебя так обидела Барселона?
+14
-3
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Марслан Акматалиев
Авила остался без жёлтой после удара ногой в колено Араухо. Что вы на это скажете?
+13
-3
+10
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Raindrop Drop Top
Ну, а реалу пенки каждый матч рисуют, почему-то об этом никто не пишет 🤣
+17
-9
+8
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инна витенберг
Барселона продолжает совершенствовать свое оружие, навесы. К следующему сезону будут готовы новые навесы. Первый тайм ни одного удара в створ ворот. Не кому пробивать из далека. И это лидер ла лиги
+10
-3
+7
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EnDeRmAn *
Ответ HI MARS
Судьялона
Вот честно,ты хотя бы сам момент видел?
+6
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+5
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Andrey Andreev
Как обычно купили судейку
+4
0
+4
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Skotinas
Ответ EnDeRmAn *
Чем тебя так обидела Барселона?
Отнеситесь к этой даме с пониманием, из-за Барселоны она потеряла рассудок!
+3
0
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v.belorussky
Ответ HI MARS
Негрейра что все ещё получает платежи?
А ты получаешь платежи за такие нелепые комментарии?
+3
-1
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ D3SP7C1TO
Комменты про Негрейру настолько предсказуемы, что мне даж как-то обидно за спортс. Неужели ничего чуть менее тупого и прямолинейного придумать нельзя? Ребята, ну вы чего? 😣
Ребята просто очень любят тёплый лимонад, вот и заходят на огонёк🤗
+5
-3
+2
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а ты смешной
На 3 вещи можно смотреть бесконечно - как течет вода , работают другие люди и на огонь из пятых точек малолетних фанатиков Барселоны))))
Минусуйте, девочки
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Vinnipukh Vinni
Ответ Франческо Тотти
Это не поможет Барселоне, которая просто в футбол не играет.
В чём не поможет?
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МГЕР
Ответ Xabi Alonso78
Дело Негрейры живет и процветает
Скажи мне, только серьёзно, ты это сейчас как человек понимающий в футболе сказал, или просто, для галочки?
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AminO2
А что еще оставалось сделать арбитру в этой ситуации? Талоны на усиленное питание выписать защитнику? Он может и не хотел особо никого удалять, но игрок "Осасуны" просто выбора не оставил. Чистейший срыв буллита.
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EnDeRmAn *
Ответ Xabi Alonso78
Дело Негрейры живет и процветает
Ты даде сам момент не видкл,там чистая красная,но нееет,ты обязательно должен написать что то про негрейру как только появится шанс)
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Lionel Andres Messi 10
Ответ TravenS
Ну это уж если придираться) Педри вон тоже плохо мяч обработал, да только всё равно игрока удалили. Моё личное мнение: судья дал шанс Осасуне поиграть вдесятером, а не 9. И какая там была "максимум" жёлтая, если это был 100% фол последней надежды?)
Рафинья бы не достал тот мяч, следовательно, и забить тоже, а каком тогда фоле последней надежды может идти речь? К тому же вратарь не намеренно нарушал (если вообще нарушал: нужно будет ещё раз повтор посмотреть, чьи именно ноги двигались навстречу друг другу, у вратаря они, может, на земле находились в момент столкновения), что также отличает эту ситуацию от эпизода с удалением на Педри. В любом случае есть ВАР, чтобы приглашать арбитра к монитору в случае возможной ошибки.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Sanya Kruus
по правилам не имеет значение где находится мяч, если нарушают в штрафной
Фол был – не в штрафной.
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TravenS
Ответ Lionel Andres Messi 10
Не за что было вратаря удалять: Рафинья так подбросил мяч, что в жизни бы никогда не достал. Максимум жёлтая светила, свистни арбитр фол.
Ну это уж если придираться) Педри вон тоже плохо мяч обработал, да только всё равно игрока удалили. Моё личное мнение: судья дал шанс Осасуне поиграть вдесятером, а не 9. И какая там была "максимум" жёлтая, если это был 100% фол последней надежды?)
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Sanya Kruus
Ответ Lionel Andres Messi 10
Не за что было вратаря удалять: Рафинья так подбросил мяч, что в жизни бы никогда не достал. Максимум жёлтая светила, свистни арбитр фол.
по правилам не имеет значение где находится мяч, если нарушают в штрафной
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Александр Белоусов
Ответ Xabi Alonso78
Дело Негрейры живет и процветает
О появились болелы Осасуны !
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