«Барселона» второй матч подряд играет в большинстве с 1-го тайма. Защитник «Осасуны» Эррандо получил красную за фол последней надежды на Педри
Соперники «Барселоны» получают красную карточку второй матч подряд.
Защитник «Осасуны» Хорхе Эррандо на 26-й минуте матча 33-го тура Ла Лиги схватил за корпус и завалил на газон хавбека «блауграны» Педри, убегавшего к воротам. Главный судья Хавьер Иглесиас Вильянуэва удалил нарушителя.
В 32-м туре «Барселона» осталась в большинстве с 33-й минуты – тогда защитник «Бетиса» Эдгар Гонсалес был удален за две желтые.
«Барселона» – «Осасуна» – 0:0. Левандовски, Рафинья, Гави, Педри и де Йонг играют. Онлайн-трансляция
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