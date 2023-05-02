«Барселона» второй матч подряд играет в большинстве с 1-го тайма. Защитник «Осасуны» Эррандо получил красную за фол последней надежды на Педри

Соперники «Барселоны» получают красную карточку второй матч подряд.

Защитник «Осасуны» на 26-й минуте матча 33-го тура Ла Лиги схватил за корпус и завалил на газон хавбека «блауграны» Педри, убегавшего к воротам. Главный судья Хавьер Иглесиас Вильянуэва удалил нарушителя.

В 32-м туре «Барселона» осталась в большинстве с 33-й минуты – тогда защитник « » был удален за две желтые.

«Барселона» – «Осасуна» – 0:0. Левандовски, Рафинья, Гави, Педри и де Йонг играют. Онлайн-трансляция

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