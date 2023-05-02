Фабианьски о Холанде: «Эрлинг – особенный. Единственное, чего он не делает на поле, – это не исполняет штрафные»
Лукаш Фабианьски дал характеристику форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.
«То, как он пришел в лигу, а затем показал себя на поле вместе с его статистикой – это впечатляет.
Эрлинг Холанд – особенный. У него есть почти все, что вам нужно от нападающего. Безусловно, он забивает много голов, но так же усердно он работает на команду.
Он совершает рывки, хорошо действует с мячом, он мощный, может бить по воротам, играть головой, исполнять пенальти.
Думаю, единственное, чего он не делает, – это не выполняет штрафные удары! Но, кроме этого, он делает на поле практически все», – сказал вратарь «Вест Хэма».
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