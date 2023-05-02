Фабианьски о различиях Холанда и Левандовского: «У Роберта есть голевое чутье в штрафной, Эрлинг отличается своей физикой. Два топовых нападающих»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лукаш Фабианьски Роберт Левандовски Эрлинг Холанд Футбол

Лукаш Фабианьски ответил на вопрос о различиях Эрлинга Холанда и Роберта Левандовского.

«Думаю, что это два разных нападающих. У Левандовского есть голевое чутье в штрафной соперника. Он всегда находится в правильном месте в правильное время.

Холанд немного отличается своими физическими параметрами, но это два топовых нападающих. Оба знают, что они хороши.

Они не выглядят так, будто сомневаются в себе, находясь перед воротами.

Когда появляется возможность забить мяч, их процент реализации достаточно высокий. Это то, что делает их особенными нападающими», – сказал голкипер «Вест Хэма».

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14 комментариев

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Висита Эльмурзаев
Ответ А. Мостовой
Холланд без передач на пустые от Дебрюйне по сути всего лишь белый лукаку
Чушь собачье, в Боруссии не было Де Брюйне, а в матче с Арсеналом (решающий матч сезона) именно Холанд постоянно выводил Де Брюйне на ворота, а не наоборот
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S100 Winner
Как раз в топовых матчах Левандовски очень часто теряется
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Kemal Gul
Ответ А. Мостовой
Холланд без передач на пустые от Дебрюйне по сути всего лишь белый лукаку
Кевин и правда крут, успевал совмещать игру в Ман Сити сначала с Зальцбургом, затем с Боруссией, помогая Эрлингу забивать и ставить рекорды!
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Мертвый
Ответ А. Мостовой
Холланд без передач на пустые от Дебрюйне по сути всего лишь белый лукаку
Больше сюда не пиши...
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Slavick Nemkovsky
То есть у Холанда нет голевого чутья в штрафной? Так и запишем, полезная инфа от Фабьянски
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Рашпель793
Насчёт голевого чутья ещё хз у кого оно более острое. Холанд постоянно находит моменты и и вне штрафной и в самой штрафной. И в комбинациях и на отскоках, добиваниях. Иногда вообще кажется, что мяч к нему магнитом липнет в такие моменты.
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Ван Гог
При всем уважении к заслугам Левы, Холанд это другой уровень.
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Adam Almurzaev
Ответ S100 Winner
Как раз в топовых матчах Левандовски очень часто теряется
Его главный минус, как заметят фаны Баварии. Именно это становилось причиной вылета в ЛЧ Баварии во многих сезонах, когда там был Лева. Хотя со слабыми сборными он феерил в ЛЧ.
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Under
Ответ Усы Шлюбы
Главное преимущества Холанда перед Левандом - это возраст.
да вряд ли он оценивал с позиции спортивного директора, имея в виду потенциальный трансфер
скорее как рядовой болельщик, набирающий состав в симуляторе на один матч
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Adam Almurzaev
Ответ Усы Шлюбы
Главное преимущества Холанда перед Левандом - это возраст.
И скорость, и сила удара, и игра обеими ногами, и кстати игра головой в этом сезоне. Да и Левандовски в топовых матчах вообще не играет, тень.
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