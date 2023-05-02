Фабианьски о различиях Холанда и Левандовского: «У Роберта есть голевое чутье в штрафной, Эрлинг отличается своей физикой. Два топовых нападающих»

Лукаш Фабианьски ответил на вопрос о различиях Эрлинга Холанда и Роберта Левандовского.

«Думаю, что это два разных нападающих. У Левандовского есть голевое чутье в штрафной соперника. Он всегда находится в правильном месте в правильное время.

Холанд немного отличается своими физическими параметрами, но это два топовых нападающих. Оба знают, что они хороши.

Они не выглядят так, будто сомневаются в себе, находясь перед воротами.

Когда появляется возможность забить мяч, их процент реализации достаточно высокий. Это то, что делает их особенными нападающими», – сказал голкипер «Вест Хэма».

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд